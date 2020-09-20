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https://ria.ru/20200920/les-1577379647.html
Вернуть долг природе: в Якутии открылся первый лесной питомник
Первый экспериментальный лесной питомник, предназначенный для компенсационного восстановления леса, открыли в Олекминском районе Якутии. В питомнике площадью... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T08:00
2020-09-20T17:15
хорошие новости
республика саха (якутия)
хорошие новости
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Первый экспериментальный лесной питомник, предназначенный для компенсационного восстановления леса, открыли в Олекминском районе Якутии. В питомнике площадью более четырех гектаров будут выращивать даурскую лиственницу и сосну обыкновенную, адаптированные под северные условия, сообщили в пресс-службе правительства республики.Проект реализован Арктическим государственным агротехнологическим университетом совместно с Министерством экологии Якутии, он позволит выращивать посадочный материал как в открытом, так и в закрытом грунте."Общая площадь зоны для выращивания сеянцев в открытом грунте на данный момент составляет 3,67 гектара, она будет состоять из четырех посевных полей. Площадь поля доращивания для сеянцев с закрытой корневой системой составляет 400 квадратных метров. Посевное отделение предназначено для выращивания сеянцев, то есть растений, выращенных из семени без пересадки", — сообщили в администрации региона.Производительная мощность питомника — более трех миллионов сеянцев. Планируется, что этот посадочный материал будет использован для восстановления лесных массивов, которым был нанесен урон при проведении различных строительных и геологоразведочных работ.Согласно федеральному закону о компенсационном лесовосстановлении природопользователи за счет собственных средств должны не позднее чем через год высадить саженцы в том же объеме, в котором была произведена вырубка. Ожидается, что новый питомник позволит обеспечить их посадочным материалом и сохранить площадь лесных насаждений в республике.
https://ria.ru/20200909/lesnaya-okhrana-1576960176.html
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республика саха (якутия)
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республика саха (якутия), хорошие новости

Вернуть долг природе: в Якутии открылся первый лесной питомник

08:00 20.09.2020 (обновлено: 17:15 20.09.2020)
1535
© РИА Новости / Александр КряжевСаженцы хвойных пород деревьев
Саженцы хвойных пород деревьев - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Первый экспериментальный лесной питомник, предназначенный для компенсационного восстановления леса, открыли в Олекминском районе Якутии. В питомнике площадью более четырех гектаров будут выращивать даурскую лиственницу и сосну обыкновенную, адаптированные под северные условия, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Проект реализован Арктическим государственным агротехнологическим университетом совместно с Министерством экологии Якутии, он позволит выращивать посадочный материал как в открытом, так и в закрытом грунте.
"Общая площадь зоны для выращивания сеянцев в открытом грунте на данный момент составляет 3,67 гектара, она будет состоять из четырех посевных полей. Площадь поля доращивания для сеянцев с закрытой корневой системой составляет 400 квадратных метров. Посевное отделение предназначено для выращивания сеянцев, то есть растений, выращенных из семени без пересадки", — сообщили в администрации региона.
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Производительная мощность питомника — более трех миллионов сеянцев. Планируется, что этот посадочный материал будет использован для восстановления лесных массивов, которым был нанесен урон при проведении различных строительных и геологоразведочных работ.
Согласно федеральному закону о компенсационном лесовосстановлении природопользователи за счет собственных средств должны не позднее чем через год высадить саженцы в том же объеме, в котором была произведена вырубка. Ожидается, что новый питомник позволит обеспечить их посадочным материалом и сохранить площадь лесных насаждений в республике.
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Хорошие новостиРеспублика Саха (Якутия)Хорошие новости
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