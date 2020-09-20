https://ria.ru/20200920/les-1577379647.html

Вернуть долг природе: в Якутии открылся первый лесной питомник

Первый экспериментальный лесной питомник, предназначенный для компенсационного восстановления леса, открыли в Олекминском районе Якутии. В питомнике площадью... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T08:00

2020-09-20T08:00

2020-09-20T17:15

хорошие новости

республика саха (якутия)

хорошие новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577379388_0:0:1500:845_1400x0_80_0_0_6a28cc5e0a137c01fadccaebc24a1c68.jpg

<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Первый экспериментальный лесной питомник, предназначенный для компенсационного восстановления леса, открыли в Олекминском районе Якутии. В питомнике площадью более четырех гектаров будут выращивать даурскую лиственницу и сосну обыкновенную, адаптированные под северные условия, сообщили в пресс-службе правительства республики.Проект реализован Арктическим государственным агротехнологическим университетом совместно с Министерством экологии Якутии, он позволит выращивать посадочный материал как в открытом, так и в закрытом грунте."Общая площадь зоны для выращивания сеянцев в открытом грунте на данный момент составляет 3,67 гектара, она будет состоять из четырех посевных полей. Площадь поля доращивания для сеянцев с закрытой корневой системой составляет 400 квадратных метров. Посевное отделение предназначено для выращивания сеянцев, то есть растений, выращенных из семени без пересадки", — сообщили в администрации региона.Производительная мощность питомника — более трех миллионов сеянцев. Планируется, что этот посадочный материал будет использован для восстановления лесных массивов, которым был нанесен урон при проведении различных строительных и геологоразведочных работ.Согласно федеральному закону о компенсационном лесовосстановлении природопользователи за счет собственных средств должны не позднее чем через год высадить саженцы в том же объеме, в котором была произведена вырубка. Ожидается, что новый питомник позволит обеспечить их посадочным материалом и сохранить площадь лесных насаждений в республике.

https://ria.ru/20200909/lesnaya-okhrana-1576960176.html

1

республика саха (якутия)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), хорошие новости