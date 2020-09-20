В селе Полковниково открыли Бюст космонавту Герману Титову
1310
© Фото : пресс-служба администрации Алтайского краяЦеремония открытия бюста второго космонавта планеты Германа Титова селе Полковниково Алтайского края
Церемония открытия бюста второго космонавта планеты Германа Титова селе Полковниково Алтайского края
БАРНАУЛ, 20 сен – РИА Новости. Памятник второму космонавту Земли Герману Титову открыли в воскресенье на его родине в селе Полковниково Алтайского края, сообщает краевое правительство.
"Сегодня трагическая дата - в этот день не стало Германа Степановича, 20-летие памяти со дня его ухода из жизни. Герман Степанович - замечательный человек, который безумно любил свой край, свою родину. Каждый раз, находясь здесь, он встречался с жителями, стремился помочь. Несмотря на свою занятость, чины и ранги, он всегда оставался верным сыном своего края, своей малой родины", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства региона Дениса Губина.
В церемонии открытия памятника селе Полковниково, где прошли детство и юность Титова, также приняли участие председатель комитета Алтайского краевого законодательного собрания по соцполитике Татьяна Ильюченко, министр культуры края Елена Безрукова, командир военной части 85906 Космических войск полковник Николай Олексейчук, жители и гости села.
"Сегодня нам выпала честь присутствовать при открытии памятника Герою Советского Союза Герману Степановичу Титову. Это человек-легенда, который испытал на себе все трудности пребывания в космосе: сон, питание, ручное управление космическим аппаратом. Он внес огромный вклад в становление нашего 153-го Главного испытательного космического центра, который носит имя Германа Степановича Титова. И это накладывает на нас огромную ответственность", - сказал Олексейчук.
19 сентября, 20:39"Тайна раскрыта". Космонавт на МКС установил причину появления НЛО
Бюст высотой более одного метра изготовлен в Краснодарском крае в рамках благотворительного проекта "Аллея российской славы" и передан Алтайскому государственному мемориальному музею Германа Титова автором проекта, российским предпринимателем и меценатом Михаилом Сердюковым. Скульптурное изображение Германа Титова выполнил известный советский и российский скульптор Салават Щербаков. Бюст установили на постамент, изготовленный на Колыванском камнерезном заводе.