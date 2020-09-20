Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алтайский край
Алтайский край
https://ria.ru/20200920/kosmonavt-1577505729.html
В селе Полковниково открыли Бюст космонавту Герману Титову
Памятник второму космонавту Земли Герману Титову открыли в воскресенье на его родине в селе Полковниково Алтайского края, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T12:23
2020-09-20T12:23
алтайский край
герман титов
памятники
салават щербаков
земля
михаил сердюк
краснодарский край
алтайский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/14/1577505644_0:170:1201:845_1400x0_80_0_0_9a0f749564eaa05673fc6566f66bae76.jpg
<strong>БАРНАУЛ, 20 сен – РИА Новости.</strong> Памятник второму космонавту Земли <a href="http://ria.ru/person_German_Titov1/" target="_blank" data-auto="true">Герману Титову</a> открыли в воскресенье на его родине в селе Полковниково <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайского края</a>, сообщает краевое правительство.В церемонии открытия памятника селе Полковниково, где прошли детство и юность Титова, также приняли участие председатель комитета Алтайского краевого законодательного собрания по соцполитике Татьяна Ильюченко, министр культуры края Елена Безрукова, командир военной части 85906 Космических войск полковник Николай Олексейчук, жители и гости села.Бюст высотой более одного метра изготовлен в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарском крае</a> в рамках благотворительного проекта "Аллея российской славы" и передан Алтайскому государственному мемориальному музею Германа Титова автором проекта, российским предпринимателем и меценатом <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Serdjuk/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Сердюковым</a>. Скульптурное изображение Германа Титова выполнил известный советский и российский скульптор <a href="http://ria.ru/person_Salavat_SHHerbakov/" target="_blank" data-auto="true">Салават Щербаков</a>. Бюст установили на постамент, изготовленный на Колыванском камнерезном заводе.
https://radiosputnik.ria.ru/20200919/kosmos-1577493236.html
земля
краснодарский край
алтайский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/14/1577505644_0:0:1155:866_1400x0_80_0_0_1cb2f2d74272e87dbbb7f73992cb2ded.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
герман титов, памятники, салават щербаков, земля, михаил сердюк, краснодарский край, алтайский край, общество

В селе Полковниково открыли Бюст космонавту Герману Титову

12:23 20.09.2020
1310
© Фото : пресс-служба администрации Алтайского краяЦеремония открытия бюста второго космонавта планеты Германа Титова селе Полковниково Алтайского края
Церемония открытия бюста второго космонавта планеты Германа Титова селе Полковниково Алтайского края - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© Фото : пресс-служба администрации Алтайского края
Церемония открытия бюста второго космонавта планеты Германа Титова селе Полковниково Алтайского края
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 20 сен – РИА Новости. Памятник второму космонавту Земли Герману Титову открыли в воскресенье на его родине в селе Полковниково Алтайского края, сообщает краевое правительство.
"Сегодня трагическая дата - в этот день не стало Германа Степановича, 20-летие памяти со дня его ухода из жизни. Герман Степанович - замечательный человек, который безумно любил свой край, свою родину. Каждый раз, находясь здесь, он встречался с жителями, стремился помочь. Несмотря на свою занятость, чины и ранги, он всегда оставался верным сыном своего края, своей малой родины", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства региона Дениса Губина.
В церемонии открытия памятника селе Полковниково, где прошли детство и юность Титова, также приняли участие председатель комитета Алтайского краевого законодательного собрания по соцполитике Татьяна Ильюченко, министр культуры края Елена Безрукова, командир военной части 85906 Космических войск полковник Николай Олексейчук, жители и гости села.
"Сегодня нам выпала честь присутствовать при открытии памятника Герою Советского Союза Герману Степановичу Титову. Это человек-легенда, который испытал на себе все трудности пребывания в космосе: сон, питание, ручное управление космическим аппаратом. Он внес огромный вклад в становление нашего 153-го Главного испытательного космического центра, который носит имя Германа Степановича Титова. И это накладывает на нас огромную ответственность", - сказал Олексейчук.
Неизвестные объекты замечены космонавтом Роскосмоса при съемке северного сияния с борта МКС - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 20:39
"Тайна раскрыта". Космонавт на МКС установил причину появления НЛО
Бюст высотой более одного метра изготовлен в Краснодарском крае в рамках благотворительного проекта "Аллея российской славы" и передан Алтайскому государственному мемориальному музею Германа Титова автором проекта, российским предпринимателем и меценатом Михаилом Сердюковым. Скульптурное изображение Германа Титова выполнил известный советский и российский скульптор Салават Щербаков. Бюст установили на постамент, изготовленный на Колыванском камнерезном заводе.
500001
Обсудить0
Алтайский крайГерман ТитовПамятникиСалават ЩербаковЗемляМихаил СердюкКраснодарский крайАлтайский крайОбщество
Рекомендуем
Прохожие возле Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади в Москве
В США собрали более 50 миллионов долларов на покупку тела Ленина
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Жириновский предложил кремировать тело Ленина
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре, актер Евгений Герасимов перед церемонией прощания с народным артистом СССР Владимиром Этушем у театра им. Евгения Вахтангова
Герасимову предложили стать худруком "Содружества актеров Таганки"
Актер Валентин Гафт
"Претендует на наследство": жена Гафта рассказала о внебрачном сыне мужа
Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко
Сын Лукашенко высказался о митингах в Белоруссии
Перевалка грузов в порту Риги, Латвия
В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России
Алексей Навальный
Разработчик "Новичка" оценил извинения Мирзаянова перед Навальным
Российские пограничники у заграждения
Британия усилила патрулирование у границ России
Кто работает в ФГБУ ВСЕГЕИ? Что такое аббревиатуры и зачем они? Часть II
Кто работает в ФГБУ ВСЕГЕИ? Что такое аббревиатуры и зачем они? Часть II
Президент России Владимир Путин
Путин записал видеообращение для Генассамблеи ООН
Транспортно-пусковая установка межконтинентальных баллистических ракет Тополь-М
В России ответили на ультиматум Вашингтона по ДСНВ
Добыча урановой руды
Украину избавили от необходимости производить ядерное топливо
Предупредительный выстрел в воздух во время акции оппозиции в Бресте
В Бресте милиция сделала предупредительный выстрел в воздух на митинге
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи Русское лото Михаил Борисов
Сестра назвала возможную причину смерти ведущего "Русского лото" Борисова
Несанкционированная акция Марш единства в Минске
Экс-премьер Украины объяснил, зачем Европе нужна слабая Белоруссия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:07Эксперт объяснил, чего нельзя писать в примечании к переводу на карту
02:01Академик РАН рассказал, кого точно нельзя прививать от коронавируса
02:00Агроном рассказал о коварстве винограда
01:57Экс-министр рассказал о "тварях", уничтожающих украинскую нацию
01:42Снят запрет на въезд авиатранспортом в Россию для граждан трех стран
01:21NBC сообщил о задержании подозреваемого в отправке яда Трампу
01:01Жириновский намерен сделать вторую часть прививки от коронавируса
00:58"Никому ничего не нужно": в Латвии закрыли очередной рыбоконсервный завод
00:35Россия прекращает все вывозные рейсы из-за рубежа
00:26Инспекторы из трех стран Европы выполнят наблюдательный полет над Россией
23:57СМИ сообщили о гибели российской туристки в Турции
23:26В Петербурге задержали напавшего на соседей с ножом мужчину
23:09Власти Китая заявили, что обнаружили COVID-19 на морепродуктах из России
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:58Греция продлила ограничения на въезд для россиян
22:30В России ответили на ультиматум Вашингтона по ДСНВ
22:07Минобороны сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии
21:55Россия и Белоруссия решат вопрос об отмене роуминга до конца 2020 года
21:27Джабаров призвал не отвечать на хамство США в ситуации с ДСНВ
21:20Рапота рассказал о деятельности по интеграции России и Белоруссии
Лента новостейМолния