В селе Полковниково открыли Бюст космонавту Герману Титову

"Сегодня трагическая дата - в этот день не стало Германа Степановича, 20-летие памяти со дня его ухода из жизни. Герман Степанович - замечательный человек, который безумно любил свой край, свою родину. Каждый раз, находясь здесь, он встречался с жителями, стремился помочь. Несмотря на свою занятость, чины и ранги, он всегда оставался верным сыном своего края, своей малой родины", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства региона Дениса Губина.