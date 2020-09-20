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В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 5069, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T23:03
2020-09-20T23:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за сутки, общее число умерших достигло 5069, следует из данных оперативного штаба.Днем ранее сообщалось о 13 умерших.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
надо же в граждан панику вселять, кто иначе будет покупать по 12к колеса
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва

В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

23:03 20.09.2020 (обновлено: 23:10 20.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль реанимации у городской клинической больницы имени С. С. Юдина в Москв
Автомобиль реанимации у городской клинической больницы имени С. С. Юдина в Москв - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 5069, следует из данных оперативного штаба.

"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — говорится в сообщении.

Днем ранее сообщалось о 13 умерших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМосква
Популярные комментарии
надо же в граждан панику вселять, кто иначе будет покупать по 12к колеса
21 сентября, 01:11
Андрей ФоминАндрей Фомин
930000
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