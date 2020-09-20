https://ria.ru/20200920/koronavirus-1577510693.html

"Некогда рассусоливать". Путин рассказал, как военные строили медцентры

Президент России Владимир Путин рассказал, как в стране в условиях эпидемии коронавируса удалось в короткие сроки создать медицинские центры силами министерства РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T15:12

2020-09-20T15:12

2020-09-20T15:12

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

министерство обороны рф (минобороны рф)

владимир путин

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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> рассказал, как в стране в условиях эпидемии коронавируса удалось в короткие сроки создать медицинские центры силами министерства обороны."Они же военные, им некогда рассусоливать насчёт этих документов. Но делают они всё качественно. И экспертизы проходят, как положено", - заявил Путин в интервью на телеканале "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>", отвечая на вопрос, как военным строителям удаётся возводить объекты в такие короткие сроки, учитывая, что только подготовка строительной документации в других ситуациях может занимать по 16 месяцев.Президент на одном из профильных совещаний отмечал, что медцентры создаются в кратчайшие сроки, всего за 2,5 месяца. По его словам, это "фирменный стиль специалистов Минобороны".На просьбу уточнить, были ли в РФ такие подразделения всегда, Путин отметил: "Они были давно, разные в разное время были созданы". "Скажем, строительные военные части создавались ещё, по-моему, в XVII веке... И развивались по-разному, и в советское время это была очень мощная система", - уточнил президент РФ.Говоря об этом, он упомянул о судьбе генерала Дмитрия Карбышева. "Один из героев. Кстати говоря, ещё царский офицер, который служил потом в советской армии. Ему же, когда он попал в плен, предложили службу в вермахте, причём как специалисту, потому что он был крупный специалист по фортификационным сооружениям, мирового уровня. Он предпочёл мученическую смерть измене родине. Как известно, его заживо на морозе заливали водой, он просто замёрз. Герой. Вот, военный строитель", - заключил Путин.Он признал, что в 90-е годы в этих подразделениях все постепенно начало разваливаться: "по пять месяцев не выплачивали денежное содержание; очень много было там закрыто, прикрыто, перепрофилировано, акционировано".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200915/putin-1577273736.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200519/1571498560.html

Mitrich Kolobok Kolobok Коротко, и по существу!) 10

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин