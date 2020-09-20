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https://ria.ru/20200920/koronavirus-1577510693.html
"Некогда рассусоливать". Путин рассказал, как военные строили медцентры
Президент России Владимир Путин рассказал, как в стране в условиях эпидемии коронавируса удалось в короткие сроки создать медицинские центры силами министерства РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T15:12
2020-09-20T15:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> рассказал, как в стране в условиях эпидемии коронавируса удалось в короткие сроки создать медицинские центры силами министерства обороны."Они же военные, им некогда рассусоливать насчёт этих документов. Но делают они всё качественно. И экспертизы проходят, как положено", - заявил Путин в интервью на телеканале "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>", отвечая на вопрос, как военным строителям удаётся возводить объекты в такие короткие сроки, учитывая, что только подготовка строительной документации в других ситуациях может занимать по 16 месяцев.Президент на одном из профильных совещаний отмечал, что медцентры создаются в кратчайшие сроки, всего за 2,5 месяца. По его словам, это "фирменный стиль специалистов Минобороны".На просьбу уточнить, были ли в РФ такие подразделения всегда, Путин отметил: "Они были давно, разные в разное время были созданы". "Скажем, строительные военные части создавались ещё, по-моему, в XVII веке... И развивались по-разному, и в советское время это была очень мощная система", - уточнил президент РФ.Говоря об этом, он упомянул о судьбе генерала Дмитрия Карбышева. "Один из героев. Кстати говоря, ещё царский офицер, который служил потом в советской армии. Ему же, когда он попал в плен, предложили службу в вермахте, причём как специалисту, потому что он был крупный специалист по фортификационным сооружениям, мирового уровня. Он предпочёл мученическую смерть измене родине. Как известно, его заживо на морозе заливали водой, он просто замёрз. Герой. Вот, военный строитель", - заключил Путин.Он признал, что в 90-е годы в этих подразделениях все постепенно начало разваливаться: "по пять месяцев не выплачивали денежное содержание; очень много было там закрыто, прикрыто, перепрофилировано, акционировано".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200915/putin-1577273736.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200519/1571498560.html
Коротко, и по существу!)
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин

"Некогда рассусоливать". Путин рассказал, как военные строили медцентры

15:12 20.09.2020
1827
© Минобороны РФСтроительство медцентра Минобороны в Воронеже
Строительство медцентра Минобороны в Воронеже - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© Минобороны РФ
Строительство медцентра Минобороны в Воронеже. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, как в стране в условиях эпидемии коронавируса удалось в короткие сроки создать медицинские центры силами министерства обороны.
"Они же военные, им некогда рассусоливать насчёт этих документов. Но делают они всё качественно. И экспертизы проходят, как положено", - заявил Путин в интервью на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, как военным строителям удаётся возводить объекты в такие короткие сроки, учитывая, что только подготовка строительной документации в других ситуациях может занимать по 16 месяцев.
Президент РФ Владимир Путин проводит видеоконференцию по случаю открытия медицинских центров Минобороны для лечения пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 16:16
Принимавших участие в строительстве медцентров военных наградят
Президент на одном из профильных совещаний отмечал, что медцентры создаются в кратчайшие сроки, всего за 2,5 месяца. По его словам, это "фирменный стиль специалистов Минобороны".
На просьбу уточнить, были ли в РФ такие подразделения всегда, Путин отметил: "Они были давно, разные в разное время были созданы". "Скажем, строительные военные части создавались ещё, по-моему, в XVII веке... И развивались по-разному, и в советское время это была очень мощная система", - уточнил президент РФ.
Говоря об этом, он упомянул о судьбе генерала Дмитрия Карбышева. "Один из героев. Кстати говоря, ещё царский офицер, который служил потом в советской армии. Ему же, когда он попал в плен, предложили службу в вермахте, причём как специалисту, потому что он был крупный специалист по фортификационным сооружениям, мирового уровня. Он предпочёл мученическую смерть измене родине. Как известно, его заживо на морозе заливали водой, он просто замёрз. Герой. Вот, военный строитель", - заключил Путин.
Герой Советского Союза генерал Дмитрий Карбышев - РИА Новости, 1920, 19.05.2020
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Дмитрий Карбышев. Непокоренный генералВ год 75-летия Победы радио Sputnik рассказывает о легендарных командирах Великой Отечественной войны. Сегодняшняя история – о генерале Карбышеве, чье имя стало символом мужества и несгибаемой воли.
Он признал, что в 90-е годы в этих подразделениях все постепенно начало разваливаться: "по пять месяцев не выплачивали денежное содержание; очень много было там закрыто, прикрыто, перепрофилировано, акционировано".
"Сейчас мы воссоздали эту военно-строительную отрасль. И смотрите, как эффективно они работают. Просто, что называется, по мановению волшебной палочки как бы - шестнадцать центров сразу, меньше чем за два месяца в некоторых случаях. С иголочки, современные центры, с полным оборудованием", - рассказал Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Владимир Путин
Популярные комментарии
Коротко, и по существу!)
20 сентября, 15:25
Mitrich Kolobok KolobokMitrich Kolobok Kolobok
800020
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