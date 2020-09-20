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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200920/koronavirus-1577507262.html
Индия разработала тест для распознавания генома коронавируса
Индия разработала новый тест для определения коронавируса, распознающий его геномную последовательность, сообщает министерство науки и технологии. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T13:12
2020-09-20T13:12
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
открытия - риа наука
индия
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<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 20 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индия</a> разработала новый тест для определения коронавируса, распознающий его геномную последовательность, сообщает министерство науки и технологии."Тест Tata CRISPR, разработанный Институтом геномики и интегративной биологии, сегодня получил одобрение регулирующих органов от генерального контролера лекарственных средств Индии для коммерческого запуска", - говорится в заявлении министерства.Отмечается, что это первый в мире диагностический тест, в котором используется специально адаптированный белок Cas9 для успешного обнаружения вируса, вызывающего COVID-19. В тесте используется новейшая технология редактирования генома для диагностики заболеваний CRISPR. Чувствительность нового теста составляет 96%, а специфичность – 98%."Тест Tata CRISPR обеспечивает уровень точности традиционных тестов ПЦР, с более быстрым временем выполнения, менее дорогим оборудованием и большей простотой использования. Это знаменует собой значительное достижение для индийского научного сообщества, переходящего от НИОКР к высокоточному, масштабируемому и надежному тесту менее чем за 100 дней. Более того, CRISPR - это футуристическая технология, которую также можно настроить для обнаружения множества других патогенов в будущем", - отмечается в заявлении.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса, согласно последним данным минздрава, в стране выявлено более 5,4 миллиона человек с этим заболеванием. При этом болезнь победили более 4,3 миллиона человек, лечение проходят более 1,01 миллиона, погибли более 86 тысяч человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, в мире выявлено свыше 30,3 миллиона случаев заражения, более 948 тысяч человек скончались.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577419838.html
https://ria.ru/20200811/1575658799.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
коронавирус covid-19, открытия - риа наука, индия

Индия разработала тест для распознавания генома коронавируса

13:12 20.09.2020
8332
© REUTERS / Danish SiddiquiВрачи в защитных костюмах в больнице в Нью-Дели в Индии
Врачи в защитных костюмах в больнице в Нью-Дели в Индии - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© REUTERS / Danish Siddiqui
Врачи в защитных костюмах в больнице в Нью-Дели в Индии
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 сен – РИА Новости. Индия разработала новый тест для определения коронавируса, распознающий его геномную последовательность, сообщает министерство науки и технологии.
"Тест Tata CRISPR, разработанный Институтом геномики и интегративной биологии, сегодня получил одобрение регулирующих органов от генерального контролера лекарственных средств Индии для коммерческого запуска", - говорится в заявлении министерства.
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18 сентября, 06:16Распространение нового коронавируса
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Отмечается, что это первый в мире диагностический тест, в котором используется специально адаптированный белок Cas9 для успешного обнаружения вируса, вызывающего COVID-19. В тесте используется новейшая технология редактирования генома для диагностики заболеваний CRISPR. Чувствительность нового теста составляет 96%, а специфичность – 98%.
"Тест Tata CRISPR обеспечивает уровень точности традиционных тестов ПЦР, с более быстрым временем выполнения, менее дорогим оборудованием и большей простотой использования. Это знаменует собой значительное достижение для индийского научного сообщества, переходящего от НИОКР к высокоточному, масштабируемому и надежному тесту менее чем за 100 дней. Более того, CRISPR - это футуристическая технология, которую также можно настроить для обнаружения множества других патогенов в будущем", - отмечается в заявлении.
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11 августа, 17:56Распространение нового коронавируса
Названы факторы, защищающие организм от коронавируса
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса, согласно последним данным минздрава, в стране выявлено более 5,4 миллиона человек с этим заболеванием. При этом болезнь победили более 4,3 миллиона человек, лечение проходят более 1,01 миллиона, погибли более 86 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 30,3 миллиона случаев заражения, более 948 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска - РИА Новости, 1920, 19.03.2020
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Открытия - РИА НаукаИндия
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