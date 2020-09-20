https://ria.ru/20200920/koronavirus-1577507262.html
Индия разработала тест для распознавания генома коронавируса
Индия разработала новый тест для определения коронавируса, распознающий его геномную последовательность, сообщает министерство науки и технологии. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T13:12
2020-09-20T13:12
2020-09-20T13:12
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
открытия - риа наука
индия
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<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 20 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индия</a> разработала новый тест для определения коронавируса, распознающий его геномную последовательность, сообщает министерство науки и технологии."Тест Tata CRISPR, разработанный Институтом геномики и интегративной биологии, сегодня получил одобрение регулирующих органов от генерального контролера лекарственных средств Индии для коммерческого запуска", - говорится в заявлении министерства.Отмечается, что это первый в мире диагностический тест, в котором используется специально адаптированный белок Cas9 для успешного обнаружения вируса, вызывающего COVID-19. В тесте используется новейшая технология редактирования генома для диагностики заболеваний CRISPR. Чувствительность нового теста составляет 96%, а специфичность – 98%."Тест Tata CRISPR обеспечивает уровень точности традиционных тестов ПЦР, с более быстрым временем выполнения, менее дорогим оборудованием и большей простотой использования. Это знаменует собой значительное достижение для индийского научного сообщества, переходящего от НИОКР к высокоточному, масштабируемому и надежному тесту менее чем за 100 дней. Более того, CRISPR - это футуристическая технология, которую также можно настроить для обнаружения множества других патогенов в будущем", - отмечается в заявлении.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса, согласно последним данным минздрава, в стране выявлено более 5,4 миллиона человек с этим заболеванием. При этом болезнь победили более 4,3 миллиона человек, лечение проходят более 1,01 миллиона, погибли более 86 тысяч человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, в мире выявлено свыше 30,3 миллиона случаев заражения, более 948 тысяч человек скончались.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577419838.html
https://ria.ru/20200811/1575658799.html
1
индия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, открытия - риа наука, индия
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 сен – РИА Новости. Индия
разработала новый тест для определения коронавируса, распознающий его геномную последовательность, сообщает министерство науки и технологии.
"Тест Tata CRISPR, разработанный Институтом геномики и интегративной биологии, сегодня получил одобрение регулирующих органов от генерального контролера лекарственных средств Индии для коммерческого запуска", - говорится в заявлении министерства.
Отмечается, что это первый в мире диагностический тест, в котором используется специально адаптированный белок Cas9 для успешного обнаружения вируса, вызывающего COVID-19. В тесте используется новейшая технология редактирования генома для диагностики заболеваний CRISPR. Чувствительность нового теста составляет 96%, а специфичность – 98%.
"Тест Tata CRISPR обеспечивает уровень точности традиционных тестов ПЦР, с более быстрым временем выполнения, менее дорогим оборудованием и большей простотой использования. Это знаменует собой значительное достижение для индийского научного сообщества, переходящего от НИОКР к высокоточному, масштабируемому и надежному тесту менее чем за 100 дней. Более того, CRISPR - это футуристическая технология, которую также можно настроить для обнаружения множества других патогенов в будущем", - отмечается в заявлении.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса, согласно последним данным минздрава, в стране выявлено более 5,4 миллиона человек с этим заболеванием. При этом болезнь победили более 4,3 миллиона человек, лечение проходят более 1,01 миллиона, погибли более 86 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлено свыше 30,3 миллиона случаев заражения, более 948 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф