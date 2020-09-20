https://ria.ru/20200920/koronavirus-1577507262.html

Индия разработала тест для распознавания генома коронавируса

Индия разработала новый тест для определения коронавируса, распознающий его геномную последовательность, сообщает министерство науки и технологии. РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T13:12

2020-09-20T13:12

2020-09-20T13:12

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

открытия - риа наука

индия

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<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 20 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индия</a> разработала новый тест для определения коронавируса, распознающий его геномную последовательность, сообщает министерство науки и технологии."Тест Tata CRISPR, разработанный Институтом геномики и интегративной биологии, сегодня получил одобрение регулирующих органов от генерального контролера лекарственных средств Индии для коммерческого запуска", - говорится в заявлении министерства.Отмечается, что это первый в мире диагностический тест, в котором используется специально адаптированный белок Cas9 для успешного обнаружения вируса, вызывающего COVID-19. В тесте используется новейшая технология редактирования генома для диагностики заболеваний CRISPR. Чувствительность нового теста составляет 96%, а специфичность – 98%."Тест Tata CRISPR обеспечивает уровень точности традиционных тестов ПЦР, с более быстрым временем выполнения, менее дорогим оборудованием и большей простотой использования. Это знаменует собой значительное достижение для индийского научного сообщества, переходящего от НИОКР к высокоточному, масштабируемому и надежному тесту менее чем за 100 дней. Более того, CRISPR - это футуристическая технология, которую также можно настроить для обнаружения множества других патогенов в будущем", - отмечается в заявлении.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса, согласно последним данным минздрава, в стране выявлено более 5,4 миллиона человек с этим заболеванием. При этом болезнь победили более 4,3 миллиона человек, лечение проходят более 1,01 миллиона, погибли более 86 тысяч человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, в мире выявлено свыше 30,3 миллиона случаев заражения, более 948 тысяч человек скончались.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577419838.html

https://ria.ru/20200811/1575658799.html

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индия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, открытия - риа наука, индия