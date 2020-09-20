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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200920/koronavirus-1577502920.html
В Москве выявили 860 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве — 860, Санкт-Петербурге — 214, Московской области — 188, сообщили журналистам в... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T10:34
2020-09-20T10:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> — 860, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> — 214, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> — 188, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области- 10, в Чеченской Республике - 4, в Ненецком автономном округе - 1.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
москва
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В Москве выявили 860 новых случаев COVID-19

10:34 20.09.2020 (обновлено: 10:38 20.09.2020)
2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве — 860, Санкт-Петербурге — 214, Московской области — 188, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 860, 2. Санкт-Петербург - 214, 3. Московская область - 188", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области- 10, в Чеченской Республике - 4, в Ненецком автономном округе - 1.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
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