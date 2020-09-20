https://ria.ru/20200920/koronavirus-1577502920.html

В Москве выявили 860 новых случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве — 860, Санкт-Петербурге — 214, Московской области — 188, сообщили журналистам в... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T10:34

2020-09-20T10:34

2020-09-20T10:38

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> — 860, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> — 214, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> — 188, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области- 10, в Чеченской Республике - 4, в Ненецком автономном округе - 1.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество