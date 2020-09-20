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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200920/koronavirus-1577501591.html
В Горном Алтае зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки
За минувшие сутки в Республике Алтай выявили 78 случаев COVID-19 — это максимальный показатель с начала пандемии, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T09:40
2020-09-20T17:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
турочакский район
усть-канский район
онгудайский район
происшествия
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<strong>БАРНАУЛ, 20 сен — РИА Новости.</strong> За минувшие сутки в <a href="http://ria.ru/location_Altajj/" target="_blank" data-auto="true">Республике Алтай</a> выявили 78 случаев COVID-19 — это максимальный показатель с начала пандемии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.Так, коронавирус подтвердился у 19 жителей <a href="http://ria.ru/location_Gorno_Altajjsk/" target="_blank" data-auto="true">Горно-Алтайска</a> (в том числе у четверых детей), у 16 человек (из них восемь детей) в <a href="http://ria.ru/location_Kosh_Agachskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Кош-Агачском районе</a>, у 13 (двое детей) — в <a href="http://ria.ru/location_Ongudajjskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Онгудайском,</a> у 11 (трое детей) — в <a href="http://ria.ru/location_Turochakskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Турочакском</a>. Шесть человек заболели в <a href="http://ria.ru/location_Majjminskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Майминском</a> районе, столько же (в том числе двое детей) — в <a href="http://ria.ru/location_Ust_Koksinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Усть-Коксинском</a>, трое — в Усть-Канском, двое — в <a href="http://ria.ru/location_SHebalinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Шебалинском</a>. В <a href="http://ria.ru/location_Ulaganskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Улаганском</a> и Чемальского районах выявили по одному инфицированному.Выздоровели за минувшие сутки 18 пациентов из Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского, Турочакского и Шебалинского районов. По данным на утро 20 сентября, за весь период в республики выписались из больниц 2294 человека.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200914/vaktsina-1577217858.html
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турочакский район
усть-канский район
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коронавирус в россии, турочакский район, усть-канский район, онгудайский район, происшествия

В Горном Алтае зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки

09:40 20.09.2020 (обновлено: 17:26 20.09.2020)
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© РИА Новости . Владимир АстапковичВрач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 20 сен — РИА Новости. За минувшие сутки в Республике Алтай выявили 78 случаев COVID-19 — это максимальный показатель с начала пандемии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.

"До этого было 70 и 65 — самые высокие показатели", — уточнили в пресс-службе.

Так, коронавирус подтвердился у 19 жителей Горно-Алтайска (в том числе у четверых детей), у 16 человек (из них восемь детей) в Кош-Агачском районе, у 13 (двое детей) — в Онгудайском, у 11 (трое детей) — в Турочакском. Шесть человек заболели в Майминском районе, столько же (в том числе двое детей) — в Усть-Коксинском, трое — в Усть-Канском, двое — в Шебалинском. В Улаганском и Чемальского районах выявили по одному инфицированному.

"Зарегистрирован еще один случай смерти пациента с коронавирусом. В субботу, 19 сентября, скончалась 70-летняя жительница Майминского района. Коронавирус был подтвержден 3 сентября, также у женщины была диагностирована коронавирусная пневмония, из сопутствующих заболеваний — сахарный диабет и гипертоническая болезнь. Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 15 летальных случаев у пациентов с COVID-19, 13 из них — от COVID-19, два — от иных причин", — сообщает оперштаб.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 15:36Распространение нового коронавируса
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Выздоровели за минувшие сутки 18 пациентов из Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского, Турочакского и Шебалинского районов. По данным на утро 20 сентября, за весь период в республики выписались из больниц 2294 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииТурочакский районУсть-Канский районОнгудайский районПроисшествия
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