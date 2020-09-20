В Горном Алтае зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки
09:40 20.09.2020 (обновлено: 17:26 20.09.2020)
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© РИА Новости . Владимир АстапковичВрач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19. Архивное фото
БАРНАУЛ, 20 сен — РИА Новости. За минувшие сутки в Республике Алтай выявили 78 случаев COVID-19 — это максимальный показатель с начала пандемии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
"До этого было 70 и 65 — самые высокие показатели", — уточнили в пресс-службе.
Так, коронавирус подтвердился у 19 жителей Горно-Алтайска (в том числе у четверых детей), у 16 человек (из них восемь детей) в Кош-Агачском районе, у 13 (двое детей) — в Онгудайском, у 11 (трое детей) — в Турочакском. Шесть человек заболели в Майминском районе, столько же (в том числе двое детей) — в Усть-Коксинском, трое — в Усть-Канском, двое — в Шебалинском. В Улаганском и Чемальского районах выявили по одному инфицированному.
"Зарегистрирован еще один случай смерти пациента с коронавирусом. В субботу, 19 сентября, скончалась 70-летняя жительница Майминского района. Коронавирус был подтвержден 3 сентября, также у женщины была диагностирована коронавирусная пневмония, из сопутствующих заболеваний — сахарный диабет и гипертоническая болезнь. Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 15 летальных случаев у пациентов с COVID-19, 13 из них — от COVID-19, два — от иных причин", — сообщает оперштаб.
Выздоровели за минувшие сутки 18 пациентов из Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского, Турочакского и Шебалинского районов. По данным на утро 20 сентября, за весь период в республики выписались из больниц 2294 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.