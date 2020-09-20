https://ria.ru/20200920/koronavirus-1577501591.html

В Горном Алтае зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Республике Алтай выявили 78 случаев COVID-19 — это максимальный показатель с начала пандемии, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T09:40

2020-09-20T09:40

2020-09-20T17:26

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

турочакский район

усть-канский район

онгудайский район

происшествия

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<strong>БАРНАУЛ, 20 сен — РИА Новости.</strong> За минувшие сутки в <a href="http://ria.ru/location_Altajj/" target="_blank" data-auto="true">Республике Алтай</a> выявили 78 случаев COVID-19 — это максимальный показатель с начала пандемии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.Так, коронавирус подтвердился у 19 жителей <a href="http://ria.ru/location_Gorno_Altajjsk/" target="_blank" data-auto="true">Горно-Алтайска</a> (в том числе у четверых детей), у 16 человек (из них восемь детей) в <a href="http://ria.ru/location_Kosh_Agachskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Кош-Агачском районе</a>, у 13 (двое детей) — в <a href="http://ria.ru/location_Ongudajjskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Онгудайском,</a> у 11 (трое детей) — в <a href="http://ria.ru/location_Turochakskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Турочакском</a>. Шесть человек заболели в <a href="http://ria.ru/location_Majjminskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Майминском</a> районе, столько же (в том числе двое детей) — в <a href="http://ria.ru/location_Ust_Koksinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Усть-Коксинском</a>, трое — в Усть-Канском, двое — в <a href="http://ria.ru/location_SHebalinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Шебалинском</a>. В <a href="http://ria.ru/location_Ulaganskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Улаганском</a> и Чемальского районах выявили по одному инфицированному.Выздоровели за минувшие сутки 18 пациентов из Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского, Турочакского и Шебалинского районов. По данным на утро 20 сентября, за весь период в республики выписались из больниц 2294 человека.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200914/vaktsina-1577217858.html

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турочакский район

усть-канский район

онгудайский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, турочакский район, усть-канский район, онгудайский район, происшествия