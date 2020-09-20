https://ria.ru/20200920/koronavirus-1577500718.html
В ВОЗ оценили вероятность повторных ограничений из-за COVID-19 в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович считает, что предпосылок для повторного введения в стране ограничений из-за... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T09:22
2020-09-20T09:22
2020-09-20T11:55
распространение нового коронавируса
мелита вуйнович
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
воз
бразилия
индия
сша
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. </strong>Представитель Всемирной организации здравоохранения в России <a href="http://ria.ru/person_melita-vuynovich/" target="_blank" data-auto="true">Мелита Вуйнович</a> считает, что предпосылок для повторного введения в стране ограничений из-за <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> нет. Об этом она заявила в беседе с "<a href="https://rg.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Российской газетой</a>"."Я не могу комментировать слухи, необходимо обладать фактами. Если в целом говорить о повторном введении ограничений, то такие меры — это средство для замедления передачи вируса и выигрыша во времени, если это необходимо, для увеличения возможностей страны по проверке подозрительных случаев, изоляции и лечению подтвержденных случаев, а также отслеживанию и карантину контактов", — пояснила она.По словам Вуйнович, универсального решения нет. Кроме того, добавила она, стратегия по сдерживанию инфекции в каждой стране должна быть научно обоснованной и приемлемой для людей с точки зрения культурных и социальных особенностей.Рост и снижение заболеваемости — это результат действий, предпринимаемых государством, отметила представитель ВОЗ, добавив, что сдерживание пандемии — ответственность не только правительства, но и жителей страны.Меры российских властей, а также изменение поведения населения, по оценке Вуйнович, дали положительный эффект, но, подчеркнула она, необходимо поддерживать эти меры и дальше, так как число инфицированных продолжает расти."Сейчас не время для самоуспокоения. Пример многих стран показывает, что если проявить настойчивость и последовательность, то пандемию можно обратить вспять", — заключила представитель ВОЗ.По последним данным, число случаев COVID-19 в России превысило 1,103 миллиона, 19,4 тысячи человек скончались, 909 тысяч вылечились. При этом второй день подряд фиксируется более шести тысяч новых случаев.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200919/tsena-1577481005.html
https://ria.ru/20200916/vaktsina-1577294733.html
Anton
Давно пора выйти из ВОЗ, раздающей дурацкие советы, и жить своим умом. Членство в этой сомнительной организации ничего, кроме вреда не приносит. Действия Швеции и Белоруссии, наплевавших на советы ВОЗ во время всеобщего безумия и остановки экономик почти всего мира, оказались единственно верными.
35
Олег Ливанов
Почему тогда наш в бункере отсиделся?
21
6
россия
бразилия
индия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, воз, бразилия, индия, сша, общество
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович
считает, что предпосылок для повторного введения в стране ограничений из-за коронавируса
нет. Об этом она заявила в беседе с "Российской газетой
".
"Я не могу комментировать слухи, необходимо обладать фактами. Если в целом говорить о повторном введении ограничений, то такие меры — это средство для замедления передачи вируса и выигрыша во времени, если это необходимо, для увеличения возможностей страны по проверке подозрительных случаев, изоляции и лечению подтвержденных случаев, а также отслеживанию и карантину контактов", — пояснила она.
По словам Вуйнович, универсального решения нет. Кроме того, добавила она, стратегия по сдерживанию инфекции в каждой стране должна быть научно обоснованной и приемлемой для людей с точки зрения культурных и социальных особенностей.
Рост и снижение заболеваемости — это результат действий, предпринимаемых государством, отметила представитель ВОЗ, добавив, что сдерживание пандемии — ответственность не только правительства, но и жителей страны.
Меры российских властей, а также изменение поведения населения, по оценке Вуйнович, дали положительный эффект, но, подчеркнула она, необходимо поддерживать эти меры и дальше, так как число инфицированных продолжает расти.
"Сейчас не время для самоуспокоения. Пример многих стран показывает, что если проявить настойчивость и последовательность, то пандемию можно обратить вспять", — заключила представитель ВОЗ.
По последним данным, число случаев COVID-19 в России превысило 1,103 миллиона, 19,4 тысячи человек скончались, 909 тысяч вылечились. При этом второй день подряд фиксируется более шести тысяч новых случаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.