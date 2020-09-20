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Около 1,5 тыс человек приняли участие в Елизаветинском крестном ходе

Около 1,5 тысячи человек из разных регионов России приняли участие в Елизаветинском крестном ходе, состоявшемся в воскресенье в Подмосковье, сообщили РИА... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T18:14

2020-09-20T18:14

2020-09-20T20:40

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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Около 1,5 тысячи человек из разных регионов России приняли участие в Елизаветинском крестном ходе, состоявшемся в воскресенье в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе организаторов события Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества (ЕСПО).Крестный ход, посвященный преподобномученице и великой княгине Елизавете Федоровне, известной благодаря широкой благотворительной деятельности, которую она развернула в России, проводится с 2011 года в воскресенье, ближайшее к ее именинам. В 2020 году крестный ход приурочен к 20-летию прославления царской семьи Романовых в соборе Новомучеников и исповедников Российских и 10-летию великого освящения храма Спаса Нерукотворного в селе Усово."В этом году в крестном ходе приняли участие около полутора тысяч человек, в том числе гости из Алапаевска, Екатеринбурга и Перми", - сказали в пресс-службе ЕСПО.Маршрут крестного хода пролегает мимо трех исторических зданий на территории Императорской усадьбы "Ильинское-Усово", их начали реставрировать в этом году. "В здании Родильного приюта в Ильинском будет создан "Музей материнства и младенчества", в здании лазарета - "Музей Красного креста и августейших владельцев усадьбы великого князя Сергия Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны", а в школе императрицы Марии Александровны в Усово откроют "Музей Школы и детства". После реставрации и музеефикации они станут объектами показа национального туристического проекта "Императорский маршрут" в Подмосковье", - рассказала РИА Новости председатель наблюдательного совета фонда Анна Громова.Усадьба "Ильинское-Усово" была приобретена императором Александром II для своей супруги - императрицы Марии Александровны в 1864 году. Она организовала здесь для крестьян больницу, аптеку и школу. После кончины императрицы усадьбу унаследовал ее сын - великий князь Сергей Александрович, бывший в 1891-1905 годах генерал-губернатором Москвы. В 1884 году он привез в имение свою супругу - великую княгиню Елизавету Федоровну, урожденную принцессу Гессен-Дармштадтскую. Именно здесь, в Ильинском и Усово, великая княгиня знакомилась с народной культурой и традициями, изучала русский язык и православие.Многие исторические постройки усадьбы, связанные с благотворительной деятельностью великокняжеской четы, сохранились до сегодняшнего дня: здания лазарета для воинов Русско-японской войны, родильного приюта, школы, народного училища императрицы Марии Александровны и другие.Святая преподобномученица великая княгиня Елизавета (Елизавета Александра Луиза Алиса) родилась 1 ноября 1864 года в Дармштадте (Германия). После вступления в брак с великим князем Сергеем Александровичем Романовым (сыном Александра II и дядей Николая II) переехала в Россию, где активно занималась благотворительностью. Она основала Марфо-Мариинскую обитель в Москве, была председателем Петровского благотворительного общества в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургского дамского комитета Российского общества Красного Креста, Царскосельского благотворительного общества и Убежища для слабосильных и выздоравливающих детей. В 1896 году основала Елизаветинскую общину сестер милосердия в Санкт-Петербурге. Также она была попечительницей Филармонического общества, Строгановского училища и учредила приют для престарелых театральных деятелей. Была убита в 1918 году большевиками. Канонизирована Русской церковью в 1992 году.Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", созданный в 2011 году, по данным сайта, реализует программы "в области просвещения и благотворительности, поддержки отечественной культуры, изучения исторического наследия". Фонд на протяжении многих лет ведет научную и общественную работу по выявлению и сохранению исторических зданий императорской усадьбы "Ильинское-Усово" с целью создания на ее территории музейного объединения.

https://ria.ru/20200715/1574393235.html

https://ria.ru/20190915/1558714438.html

https://ria.ru/20200210/1564508511.html

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москва

алапаевск

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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