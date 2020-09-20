https://ria.ru/20200920/ispytaniya-1577502771.html

Названо число записавшихся на испытания вакцины от коронавируса москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на испытания новой вакцины против коронавируса записались несколько десятков тысяч москвичей. Об этом он рассказал в... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T10:39

2020-09-20T10:39

2020-09-20T10:39

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

astrazeneca

сергей собянин

общество

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил, что на испытания новой вакцины против <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">коронавируса</a> записались несколько десятков тысяч москвичей. Об этом он рассказал в эфире телеканала "<a href="https://www.vesti.ru/video/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>".Прививку сделали уже более 700 человек, они чувствуют себя хорошо. Первую в мире вакцину от коронавируса "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">Спутник V</a>" Россия зарегистрировала в августе. Она разработана НИЦЭМ имени Гамалеи и производится совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>.С 9 сентября в столице началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования. Массовая вакцинация начнется по мере увеличения производства вакцины и накопления данных от пострегистрационнных исследований.Также в России есть еще четыре вакцины от коронавируса, которые проходят испытания: разработанная центром "Вектор", институтом Чумакова, китайская вакцина Sinopharm и вакцина <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200920/koronavirus-1577500718.html

https://ria.ru/20200920/covid-1577497780.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , сергей собянин, общество