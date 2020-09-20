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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200920/ispytaniya-1577502771.html
Названо число записавшихся на испытания вакцины от коронавируса москвичей
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на испытания новой вакцины против коронавируса записались несколько десятков тысяч москвичей. Об этом он рассказал в... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T10:39
2020-09-20T10:39
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
astrazeneca
сергей собянин
общество
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил, что на испытания новой вакцины против <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">коронавируса</a> записались несколько десятков тысяч москвичей. Об этом он рассказал в эфире телеканала "<a href="https://www.vesti.ru/video/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>".Прививку сделали уже более 700 человек, они чувствуют себя хорошо. Первую в мире вакцину от коронавируса "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">Спутник V</a>" Россия зарегистрировала в августе. Она разработана НИЦЭМ имени Гамалеи и производится совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>.С 9 сентября в столице началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования. Массовая вакцинация начнется по мере увеличения производства вакцины и накопления данных от пострегистрационнных исследований.Также в России есть еще четыре вакцины от коронавируса, которые проходят испытания: разработанная центром "Вектор", институтом Чумакова, китайская вакцина Sinopharm и вакцина <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200920/koronavirus-1577500718.html
https://ria.ru/20200920/covid-1577497780.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , сергей собянин, общество

Названо число записавшихся на испытания вакцины от коронавируса москвичей

10:39 20.09.2020
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© РИА Новости / Владимир ПесняПодготовка к вакцинации добровольца против COVID-19
Подготовка к вакцинации добровольца против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Подготовка к вакцинации добровольца против COVID-19. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на испытания новой вакцины против коронавируса записались несколько десятков тысяч москвичей. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
"Более 60 тысяч человек заявились как добровольцы, несколько тысяч человек прошли соответствующие медицинские анализы для того, чтобы их можно было уже зачислить в возможные претенденты для проведения испытаний", — рассказал Собянин.
Прививку сделали уже более 700 человек, они чувствуют себя хорошо.
Первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V" Россия зарегистрировала в августе. Она разработана НИЦЭМ имени Гамалеи и производится совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
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С 9 сентября в столице началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования.
Массовая вакцинация начнется по мере увеличения производства вакцины и накопления данных от пострегистрационнных исследований.
Также в России есть еще четыре вакцины от коронавируса, которые проходят испытания: разработанная центром "Вектор", институтом Чумакова, китайская вакцина Sinopharm и вакцина AstraZeneca.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийAstraZenecaСергей СобянинОбщество
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