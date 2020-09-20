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Ввоз и продажу автомобилей для перевозки инвалидов освободили от НДС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому ввоз и продажа автомобилей для перевозки инвалидов освобождаются от НДС, сообщает в РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T10:49
2020-09-20T10:49
михаил мишустин
общество
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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал постановление, согласно которому ввоз и продажа автомобилей для перевозки инвалидов освобождаются от НДС, сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина.Уточняется, что речь идёт о специально оборудованных легковых машинах, оснащенных подъёмниками, поручнями, а также особыми элементами крепления, средствами безопасности и оповещения. При этом в одобрении типа ТС или свидетельстве о безопасности его конструкции должны быть соответствующие записи, отмечается в сообщении."В перечень медицинских товаров, не облагаемых НДС, также входят важнейшие медицинские и протезно-ортопедические изделия, средства для коррекции зрения, техсредства для инвалидов, а также медицинские товары для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции", - добавляется в сообщении.
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михаил мишустин, общество

Ввоз и продажу автомобилей для перевозки инвалидов освободили от НДС

10:49 20.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМеста для парковки автомобилей инвалидов в Москве
Места для парковки автомобилей инвалидов в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Места для парковки автомобилей инвалидов в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому ввоз и продажа автомобилей для перевозки инвалидов освобождаются от НДС, сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина.
"Автомобили для перевозки инвалидов пополнили перечень медицинских товаров, ввоз и продажа которых освобождается от налога на добавленную стоимость (НДС). Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин... Освобождение от НДС позволит снизить стоимость таких автомобилей и увеличить их количество в регионах", - говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идёт о специально оборудованных легковых машинах, оснащенных подъёмниками, поручнями, а также особыми элементами крепления, средствами безопасности и оповещения. При этом в одобрении типа ТС или свидетельстве о безопасности его конструкции должны быть соответствующие записи, отмечается в сообщении.
"В перечень медицинских товаров, не облагаемых НДС, также входят важнейшие медицинские и протезно-ортопедические изделия, средства для коррекции зрения, техсредства для инвалидов, а также медицинские товары для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции", - добавляется в сообщении.
Дом-интернат для престарелых и инвалидов - РИА Новости, 1920, 16.07.2020
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