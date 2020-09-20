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Ввоз и продажу автомобилей для перевозки инвалидов освободили от НДС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому ввоз и продажа автомобилей для перевозки инвалидов освобождаются от НДС, сообщает в РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T10:49

2020-09-20T10:49

2020-09-20T10:49

михаил мишустин

общество

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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал постановление, согласно которому ввоз и продажа автомобилей для перевозки инвалидов освобождаются от НДС, сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина.Уточняется, что речь идёт о специально оборудованных легковых машинах, оснащенных подъёмниками, поручнями, а также особыми элементами крепления, средствами безопасности и оповещения. При этом в одобрении типа ТС или свидетельстве о безопасности его конструкции должны быть соответствующие записи, отмечается в сообщении."В перечень медицинских товаров, не облагаемых НДС, также входят важнейшие медицинские и протезно-ортопедические изделия, средства для коррекции зрения, техсредства для инвалидов, а также медицинские товары для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20200716/1574470802.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, общество