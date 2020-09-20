https://ria.ru/20200920/invalidy-1577503491.html
Ввоз и продажу автомобилей для перевозки инвалидов освободили от НДС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому ввоз и продажа автомобилей для перевозки инвалидов освобождаются от НДС, сообщает в РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T10:49
2020-09-20T10:49
2020-09-20T10:49
михаил мишустин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152949/72/1529497219_0:400:2930:2048_1400x0_80_0_0_09072ed33f0f91a0a45b533af8793ab4.jpg
<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал постановление, согласно которому ввоз и продажа автомобилей для перевозки инвалидов освобождаются от НДС, сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина.Уточняется, что речь идёт о специально оборудованных легковых машинах, оснащенных подъёмниками, поручнями, а также особыми элементами крепления, средствами безопасности и оповещения. При этом в одобрении типа ТС или свидетельстве о безопасности его конструкции должны быть соответствующие записи, отмечается в сообщении."В перечень медицинских товаров, не облагаемых НДС, также входят важнейшие медицинские и протезно-ортопедические изделия, средства для коррекции зрения, техсредства для инвалидов, а также медицинские товары для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20200716/1574470802.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152949/72/1529497219_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_2a6c2beba951c71e97b30fa8a5392f18.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, общество
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
подписал постановление, согласно которому ввоз и продажа автомобилей для перевозки инвалидов освобождаются от НДС, сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина.
"Автомобили для перевозки инвалидов пополнили перечень медицинских товаров, ввоз и продажа которых освобождается от налога на добавленную стоимость (НДС). Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин... Освобождение от НДС позволит снизить стоимость таких автомобилей и увеличить их количество в регионах", - говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идёт о специально оборудованных легковых машинах, оснащенных подъёмниками, поручнями, а также особыми элементами крепления, средствами безопасности и оповещения. При этом в одобрении типа ТС или свидетельстве о безопасности его конструкции должны быть соответствующие записи, отмечается в сообщении.
"В перечень медицинских товаров, не облагаемых НДС, также входят важнейшие медицинские и протезно-ортопедические изделия, средства для коррекции зрения, техсредства для инвалидов, а также медицинские товары для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции", - добавляется в сообщении.