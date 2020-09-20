https://ria.ru/20200920/internet-1577519834.html

В Минске восстановили работу мобильного интернета

Белорусский мобильный оператор А1 сообщил, что в Минске восстановлено в полном объеме оказание услуги передачи данных. РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T19:28

2020-09-20T19:28

2020-09-20T19:28

протесты в белоруссии

а1

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 20 сен – РИА Новости.</strong> Белорусский мобильный оператор А1 сообщил, что в Минске восстановлено в полном объеме оказание услуги передачи данных.Как передает корреспондент РИА Новости, также в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> восстановился сервис передачи данных у мобильного оператора <a href="http://ria.ru/organization_MTS/" target="_blank" data-auto="true">МТС</a>.Днем в воскресенье белорусский оператор <a href="http://ria.ru/organization_a1/" target="_blank" data-auto="true">А1</a> сообщил, что по распоряжению уполномоченных госорганов в Минске в воскресенье снижена пропускная способность мобильного интернета. В свою очередь, оператор МТС сообщил, что в воскресенье в Минске "в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными госорганами по обеспечению национальной безопасности", был ограничен доступ к интернету, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов.В воскресенье в Минске противники действующего президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> провели очередную несогласованную с властями акцию протеста. Проблемы с мобильным интернетом традиционно наблюдаются в белорусской столице по воскресеньям, когда проходят наиболее массовые несанкционированные акции, участники которых, как правило, координируют свои действия через Telegram.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будние дни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.

https://ria.ru/20200920/mitingi-1577512060.html

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минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

а1, минск, белоруссия, в мире