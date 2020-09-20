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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200920/internet-1577519834.html
В Минске восстановили работу мобильного интернета
Белорусский мобильный оператор А1 сообщил, что в Минске восстановлено в полном объеме оказание услуги передачи данных. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T19:28
2020-09-20T19:28
протесты в белоруссии
а1
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 20 сен – РИА Новости.</strong> Белорусский мобильный оператор А1 сообщил, что в Минске восстановлено в полном объеме оказание услуги передачи данных.Как передает корреспондент РИА Новости, также в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> восстановился сервис передачи данных у мобильного оператора <a href="http://ria.ru/organization_MTS/" target="_blank" data-auto="true">МТС</a>.Днем в воскресенье белорусский оператор <a href="http://ria.ru/organization_a1/" target="_blank" data-auto="true">А1</a> сообщил, что по распоряжению уполномоченных госорганов в Минске в воскресенье снижена пропускная способность мобильного интернета. В свою очередь, оператор МТС сообщил, что в воскресенье в Минске "в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными госорганами по обеспечению национальной безопасности", был ограничен доступ к интернету, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов.В воскресенье в Минске противники действующего президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> провели очередную несогласованную с властями акцию протеста. Проблемы с мобильным интернетом традиционно наблюдаются в белорусской столице по воскресеньям, когда проходят наиболее массовые несанкционированные акции, участники которых, как правило, координируют свои действия через Telegram.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будние дни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
https://ria.ru/20200920/mitingi-1577512060.html
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минск
белоруссия
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а1, минск, белоруссия, в мире

В Минске восстановили работу мобильного интернета

19:28 20.09.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАкция протеста "Марш Справедливости" в Минске
Акция протеста Марш Справедливости в Минске - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 20 сен – РИА Новости. Белорусский мобильный оператор А1 сообщил, что в Минске восстановлено в полном объеме оказание услуги передачи данных.

"По состоянию на 19.05 предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении компании в Twitter.

Как передает корреспондент РИА Новости, также в Минске восстановился сервис передачи данных у мобильного оператора МТС.
Днем в воскресенье белорусский оператор А1 сообщил, что по распоряжению уполномоченных госорганов в Минске в воскресенье снижена пропускная способность мобильного интернета. В свою очередь, оператор МТС сообщил, что в воскресенье в Минске "в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными госорганами по обеспечению национальной безопасности", был ограничен доступ к интернету, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов.
Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
Вчера, 15:51Протесты в Белоруссии
Сын Лукашенко высказался о митингах в Белоруссии
В воскресенье в Минске противники действующего президента Александра Лукашенко провели очередную несогласованную с властями акцию протеста. Проблемы с мобильным интернетом традиционно наблюдаются в белорусской столице по воскресеньям, когда проходят наиболее массовые несанкционированные акции, участники которых, как правило, координируют свои действия через Telegram.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будние дни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
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Протесты в БелоруссииА1МинскБелоруссияВ мире
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