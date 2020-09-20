В Минске восстановили работу мобильного интернета
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МИНСК, 20 сен – РИА Новости. Белорусский мобильный оператор А1 сообщил, что в Минске восстановлено в полном объеме оказание услуги передачи данных.
"По состоянию на 19.05 предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении компании в Twitter.
Днем в воскресенье белорусский оператор А1 сообщил, что по распоряжению уполномоченных госорганов в Минске в воскресенье снижена пропускная способность мобильного интернета. В свою очередь, оператор МТС сообщил, что в воскресенье в Минске "в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными госорганами по обеспечению национальной безопасности", был ограничен доступ к интернету, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов.
В воскресенье в Минске противники действующего президента Александра Лукашенко провели очередную несогласованную с властями акцию протеста. Проблемы с мобильным интернетом традиционно наблюдаются в белорусской столице по воскресеньям, когда проходят наиболее массовые несанкционированные акции, участники которых, как правило, координируют свои действия через Telegram.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будние дни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.