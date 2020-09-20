https://ria.ru/20200920/integratsiya-1577523862.html

Рапота рассказал о деятельности по интеграции России и Белоруссии

Работу по некоторым интеграционным "дорожным картам" Белоруссии и России предложено активизировать, импульс этой работе может придать заседание Группы высокого... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T21:20

2020-09-20T21:20

2020-09-20T21:37

россия

союзное государство

григорий рапота

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 20 сен – РИА Новости.</strong> Работу по некоторым интеграционным "дорожным картам" <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России </a>предложено активизировать, импульс этой работе может придать заседание Группы высокого уровня, которое пройдет в сентябре, заявил госсекретарь Союзного государства <a href="http://ria.ru/person_Grigorijj_Rapota/" target="_blank" data-auto="true">Григорий Рапота</a>."После того как они ("дорожные карты" - ред.) были подготовлены, образовалась некая пауза в силу разных обстоятельств, я не хочу сейчас их анализировать. И вот только сейчас, скажем, по некоторым дорожным картам – поскольку решение не принято, поэтому я не называю – предложено активизировать деятельность. У нас предстоит в этом месяце заседание Группы высокого уровня и, возможно, она придаст дополнительный импульс работе над этими "дорожными картами", - заявил Рапота в интервью телеканалу "<a href="https://www.tvr.by/televidenie/belarus-1/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Беларусь 1</a>", которое показано в воскресенье.По мнению госсекретаря, подготовка "дорожных карт" представляет собой большую экспертную работу, которая "позволяет заглянуть в будущее или подумать о том, что бы можно было сделать, чтобы отношения двух государств приобрели более широкие масштабы". Он также добавил, что все "дорожные карты" направлены на создание лучших условий для россиян и белорусов в различных отраслях деятельности, таких как медицинское обеспечение, страхование, налогообложение.Ранее в интервью РИА Новости Рапота заявил, что встреча Группы высокого уровня РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства планируется в сентябре на уровне вице-премьеров.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, к его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых "дорожных карт". Однако программа до сих пор не принята.

https://ria.ru/20200910/lukashenko-1577004414.html

https://ria.ru/20200910/integratsiya-1577040412.html

Ярослав Погодин ЕС нам с Беларусью не оставил выбора... 47

. Объединение двух диктатур и грустно, и страшно. Уникальный случай в истории. 43

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, союзное государство, григорий рапота, белоруссия, в мире