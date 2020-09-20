https://ria.ru/20200920/ingushetiya-1577512593.html

Постпред Ингушетии при президенте России ушел в отставку

Постоянный представитель Ингушетии при президенте России Алаудин Боков ушел в отставку после почти семи месяцев работы на этом посту, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T16:07

2020-09-20T16:07

2020-09-20T16:20

владимир путин

республика ингушетия

политика

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<strong>НАЛЬЧИК, 20 сен – РИА Новости.</strong> Постоянный представитель <a href="https://ria.ru/location_Ingushetija" target="_blank">Ингушетии</a> при президенте <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a> Алаудин Боков ушел в отставку после почти семи месяцев работы на этом посту, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.Боков был назначен на должность постпреда в конце февраля текущего года, до этого он руководил управлением федеральной налоговой службы России по Ингушетии, занимал должность заместителя постоянного представителя республики при президенте РФ, работал в бизнесе, а в начале карьеры служил в Московском управлении внутренних дел на железнодорожном транспорте.

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республика ингушетия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, республика ингушетия, политика