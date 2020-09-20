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Постпред Ингушетии при президенте России ушел в отставку
Постоянный представитель Ингушетии при президенте России Алаудин Боков ушел в отставку после почти семи месяцев работы на этом посту, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T16:07
2020-09-20T16:20
владимир путин
республика ингушетия
политика
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<strong>НАЛЬЧИК, 20 сен – РИА Новости.</strong> Постоянный представитель <a href="https://ria.ru/location_Ingushetija" target="_blank">Ингушетии</a> при президенте <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a> Алаудин Боков ушел в отставку после почти семи месяцев работы на этом посту, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.Боков был назначен на должность постпреда в конце февраля текущего года, до этого он руководил управлением федеральной налоговой службы России по Ингушетии, занимал должность заместителя постоянного представителя республики при президенте РФ, работал в бизнесе, а в начале карьеры служил в Московском управлении внутренних дел на железнодорожном транспорте.
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республика ингушетия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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владимир путин, республика ингушетия, политика

Постпред Ингушетии при президенте России ушел в отставку

16:07 20.09.2020 (обновлено: 16:20 20.09.2020)
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© Фото : Постоянное представительство Республики Ингушетия при Президенте Российской ФедерацииПостоянный представитель Ингушетии при президенте России Алаудин Боков
Постоянный представитель Ингушетии при президенте России Алаудин Боков - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© Фото : Постоянное представительство Республики Ингушетия при Президенте Российской Федерации
Постоянный представитель Ингушетии при президенте России Алаудин Боков. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 20 сен – РИА Новости. Постоянный представитель Ингушетии при президенте России Алаудин Боков ушел в отставку после почти семи месяцев работы на этом посту, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
"Алаудин Боков покинул пост по собственной инициативе. Временное исполнение обязанностей возложено на заместителя постпреда Дину Ростову", - сказал собеседник агентства.
Боков был назначен на должность постпреда в конце февраля текущего года, до этого он руководил управлением федеральной налоговой службы России по Ингушетии, занимал должность заместителя постоянного представителя республики при президенте РФ, работал в бизнесе, а в начале карьеры служил в Московском управлении внутренних дел на железнодорожном транспорте.
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Владимир ПутинРеспублика ИнгушетияПолитика
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