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Туризм
https://ria.ru/20200920/gretsiya-1577525130.html
Греция продлила ограничения на въезд для россиян
Правительство Греции продлило на две недели, до 5 октября, разрешение на въезд в страну до 500 граждан России в неделю при наличии у них отрицательного теста на РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T22:58
2020-09-20T22:58
туризм
россия
новости - туризм
аэрофлот
греция
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<strong>АФИНЫ, 20 сен - РИА Новости.</strong> Правительство <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a> продлило на две недели, до 5 октября, разрешение на въезд в страну до 500 граждан России в неделю при наличии у них отрицательного теста на коронавирус и ваучера на отель или документов, в которых определено их временное место жительства в стране.Соответствующее совместное министерское решение опубликовано в официальной правительственной газете в воскресенье вечером.До этого решением семи греческих министерств был разрешен въезд 500 россиян в неделю с 7 сентября, его срок истекает 21 сентября в 23.59 (время совпадает с московским).Новое решение будет действовать с 00.01 часов 22 сентября до 23.59 часов 5 октября.Совместное постановление "Применение мер контролируемого въезда, выборочного лабораторного контроля и временного ограничения для постоянных жителей <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> с целью ограничения распространения коронавируса COVID-19" подписали министры финансов, развития и инвестиций, защиты граждан, труда и социального обеспечения, здравоохранения, внутренних дел, инфраструктуры и транспорта.Условия въезда остаются прежними.Граждане России смогут въехать на территорию Греции исключительно воздушным путем через три аэропорта - <a href="http://ria.ru/location_Athens/" target="_blank" data-auto="true">Афин</a>, <a href="http://ria.ru/location_Thessaloniki/" target="_blank" data-auto="true">Салоников</a> и Ираклиона.При себе граждане России должны иметь отрицательный лабораторный текст на COVID-19 методом ПЦР, взятый не позднее, чем за 72 часа до их прибытия в Грецию, со справкой на английском языке с указанием всех данных.Авиакомпании обязаны проверить это свидетельство перед посадкой пассажира, а в случае его отсутствия запретить посадку, иначе им придется репатриировать пассажира за свой счет.Граждане России за день до прибытия в страну должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции. В аэропорту прилета может быть сделан выборочный тест на COVID-19, в этом случае гражданин до получения результатов лабораторного исследования не должен покидать место своего временного проживания. Нарушителям грозит административный штраф в размере пяти тысяч евро, власти Греции тщательно проверяют соблюдение режима самоизоляции.С 1 июля все аэропорты Греции начали принимать рейсы из-за границы, однако Россия не входила в список стран, из которых разрешен въезд.Между тем, по данным туроператоров, после открытия границы с 7 сентября не было организовано рейсов с туристами из России.Туристический сезон в Греции уже заканчивается, из-за пандемии коронавируса многие отели в Греции так и не открылись, а некоторые уже начинают закрываться.Авиакомпания "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank" data-auto="true">Аэрофлот</a>" ранее заявила, что не видит возможности возобновления полетов в Грецию с учетом действующих ограничений. Не организовали авиарейсов и "Эгейские авиалинии".В 2019 году Грецию посетили 33 миллиона человек. В этом году туристический сезон из-за ограничений по коронавирусу начался с 1 июля.По данным греческих властей, с 1 июля до 15 сентября в Грецию въехали 3,827 миллиона человек, в том числе авиатранспортом - 3,212 миллиона.
https://ria.ru/20200904/gretsiya-1576777315.html
https://ria.ru/20200920/aviasoobschenie-1577511295.html
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россия, новости - туризм, аэрофлот, греция

Греция продлила ограничения на въезд для россиян

22:58 20.09.2020
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© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкЛюди на городском пляже Алимос в пригороде Афин
Люди на городском пляже Алимос в пригороде Афин - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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АФИНЫ, 20 сен - РИА Новости. Правительство Греции продлило на две недели, до 5 октября, разрешение на въезд в страну до 500 граждан России в неделю при наличии у них отрицательного теста на коронавирус и ваучера на отель или документов, в которых определено их временное место жительства в стране.
Соответствующее совместное министерское решение опубликовано в официальной правительственной газете в воскресенье вечером.
До этого решением семи греческих министерств был разрешен въезд 500 россиян в неделю с 7 сентября, его срок истекает 21 сентября в 23.59 (время совпадает с московским).
Новое решение будет действовать с 00.01 часов 22 сентября до 23.59 часов 5 октября.
Совместное постановление "Применение мер контролируемого въезда, выборочного лабораторного контроля и временного ограничения для постоянных жителей Российской Федерации с целью ограничения распространения коронавируса COVID-19" подписали министры финансов, развития и инвестиций, защиты граждан, труда и социального обеспечения, здравоохранения, внутренних дел, инфраструктуры и транспорта.
Условия въезда остаются прежними.
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При себе граждане России должны иметь отрицательный лабораторный текст на COVID-19 методом ПЦР, взятый не позднее, чем за 72 часа до их прибытия в Грецию, со справкой на английском языке с указанием всех данных.
Авиакомпании обязаны проверить это свидетельство перед посадкой пассажира, а в случае его отсутствия запретить посадку, иначе им придется репатриировать пассажира за свой счет.
Граждане России за день до прибытия в страну должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции. В аэропорту прилета может быть сделан выборочный тест на COVID-19, в этом случае гражданин до получения результатов лабораторного исследования не должен покидать место своего временного проживания. Нарушителям грозит административный штраф в размере пяти тысяч евро, власти Греции тщательно проверяют соблюдение режима самоизоляции.
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С 1 июля все аэропорты Греции начали принимать рейсы из-за границы, однако Россия не входила в список стран, из которых разрешен въезд.
Между тем, по данным туроператоров, после открытия границы с 7 сентября не было организовано рейсов с туристами из России.
Туристический сезон в Греции уже заканчивается, из-за пандемии коронавируса многие отели в Греции так и не открылись, а некоторые уже начинают закрываться.
Авиакомпания "Аэрофлот" ранее заявила, что не видит возможности возобновления полетов в Грецию с учетом действующих ограничений. Не организовали авиарейсов и "Эгейские авиалинии".
В 2019 году Грецию посетили 33 миллиона человек. В этом году туристический сезон из-за ограничений по коронавирусу начался с 1 июля.
По данным греческих властей, с 1 июля до 15 сентября в Грецию въехали 3,827 миллиона человек, в том числе авиатранспортом - 3,212 миллиона.
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ТуризмРоссияНовости - ТуризмАэрофлотГреция
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