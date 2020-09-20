https://ria.ru/20200920/glavar-1577504671.html

Иракские силовики задержали главаря ИГ*

Иракские силовики заявили, что предотвратили несколько терактов в Багдаде и задержали одного из главарей террористической группировки "Исламское государство"*... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T11:36

2020-09-20T11:36

2020-09-20T17:21

исламское государство

багдад (город)

ирак

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Иракские силовики заявили, что предотвратили несколько терактов в Багдаде и задержали одного из главарей террористической группировки "<a href="http://ria.ru/organization_Islamskoe_gosudarstvo_Iraka_i_Levanta/" target="_blank" data-auto="true">Исламское государство</a>"*. Об этом сообщает телеканал <a href="https://www.alsumaria.tv/" target="_blank">Al-Sumaria</a>.По данным управления национальной безопасности по Багдаду, главарь боевиков готовил теракты на Арбаин (ежегодное поминальное шествие шиитов на сороковой день траура Ашура). Задержать его удалось благодаря тому, что сотрудники управления устроили засаду.В конце 2017 года иракские власти объявили о победе над ИГ*, однако армия при поддержке международной антитеррористической коалиции и подразделений народного ополчения продолжает операции по выявлению "спящих ячеек" террористов. <em>* Террористическая организация, запрещенная в России.</em>

Вася Васильев Обаму что ли взяли ? 51

Арсений Новиков Молодцы. 40

2

багдад (город)

ирак

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

исламское государство, багдад (город), ирак, в мире