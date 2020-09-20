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Иракские силовики задержали главаря ИГ*
Иракские силовики заявили, что предотвратили несколько терактов в Багдаде и задержали одного из главарей террористической группировки "Исламское государство"*... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T11:36
2020-09-20T17:21
исламское государство
багдад (город)
ирак
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Иракские силовики заявили, что предотвратили несколько терактов в Багдаде и задержали одного из главарей террористической группировки "<a href="http://ria.ru/organization_Islamskoe_gosudarstvo_Iraka_i_Levanta/" target="_blank" data-auto="true">Исламское государство</a>"*. Об этом сообщает телеканал <a href="https://www.alsumaria.tv/" target="_blank">Al-Sumaria</a>.По данным управления национальной безопасности по Багдаду, главарь боевиков готовил теракты на Арбаин (ежегодное поминальное шествие шиитов на сороковой день траура Ашура). Задержать его удалось благодаря тому, что сотрудники управления устроили засаду.В конце 2017 года иракские власти объявили о победе над ИГ*, однако армия при поддержке международной антитеррористической коалиции и подразделений народного ополчения продолжает операции по выявлению "спящих ячеек" террористов. <em>* Террористическая организация, запрещенная в России.</em>
Обаму что ли взяли ?
51
Молодцы.
40
2
багдад (город)
ирак
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
исламское государство, багдад (город), ирак, в мире

Иракские силовики задержали главаря ИГ*

11:36 20.09.2020 (обновлено: 17:21 20.09.2020)
4437
© РИА Новости / Рафаэль Даминов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие иракской армии
Военнослужащие иракской армии - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Рафаэль Даминов
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Военнослужащие иракской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Иракские силовики заявили, что предотвратили несколько терактов в Багдаде и задержали одного из главарей террористической группировки "Исламское государство"*. Об этом сообщает телеканал Al-Sumaria.
По данным управления национальной безопасности по Багдаду, главарь боевиков готовил теракты на Арбаин (ежегодное поминальное шествие шиитов на сороковой день траура Ашура). Задержать его удалось благодаря тому, что сотрудники управления устроили засаду.
В конце 2017 года иракские власти объявили о победе над ИГ*, однако армия при поддержке международной антитеррористической коалиции и подразделений народного ополчения продолжает операции по выявлению "спящих ячеек" террористов.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
16665130
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Исламское государствоБагдад (город)ИракВ мире
Популярные комментарии
Обаму что ли взяли ?
20 сентября, 15:16
ВВВася Васильев
260000
Молодцы.
20 сентября, 14:14
Арсений НовиковАрсений Новиков
600000
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