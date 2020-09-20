Буйство красок и взрыв эмоций. В Подмосковье прошел фестиваль фейерверков

В Подмосковье состоялся международный фестиваль фейерверков "Ростех", который прошел на территории парка "Патриот".
В Подмосковье состоялся международный фестиваль фейерверков "Ростех", который прошел на территории парка "Патриот".
Событие впервые прошло в формате телешоу и без зрителей. Команды-участницы из шести регионов России приехали представить свои программы.
Событие впервые прошло в формате телешоу и без зрителей. Команды-участницы из шести регионов России приехали представить свои программы.
За первенство боролись пиротехники из Москвы, Петербурга, Новосибирска, Калининграда, Хабаровска и Черкесска.
За первенство боролись пиротехники из Москвы, Петербурга, Новосибирска, Калининграда, Хабаровска и Черкесска.
Команда каждого города показала собственный стиль, представив свой населенный пункт.
Команда каждого города показала собственный стиль, представив свой населенный пункт.
Но первым, что увидели зрители, была реконструкция салюта Победы 9 мая 1945 года. Были показаны кадры из хроники, а затем красочный салют на фоне храма в парке "Патриот".
Но первым, что увидели зрители, была реконструкция салюта Победы 9 мая 1945 года. Были показаны кадры из хроники, а затем красочный салют на фоне храма в парке "Патриот".
Уникальные пиротехнические изделия для салюта изготовили по историческим образцам, а выстрелы производились из артиллерийских орудий 1943 года выпуска.
Уникальные пиротехнические изделия для салюта изготовили по историческим образцам, а выстрелы производились из артиллерийских орудий 1943 года выпуска.
Во время фестиваля также были представлены фейерверки с попыткой создания 3D-эффекта. Уникальный прием, создающий ощущение, будто фейерверк стал объемным.
Во время фестиваля также были представлены фейерверки с попыткой создания 3D-эффекта. Уникальный прием, создающий ощущение, будто фейерверк стал объемным.
Как отметило жюри, выбрать победителя было сложно, так как все команды показали невероятное шоу.
Как отметило жюри, выбрать победителя было сложно, так как все команды показали невероятное шоу.
Но выбор сделан. Первое место единогласным решением жюри завоевала команда Новосибирска. "Восхищение полное!" — прокомментировало выступление команды жюри.
Но выбор сделан. Первое место единогласным решением жюри завоевала команда Новосибирска. "Восхищение полное!" — прокомментировало выступление команды жюри.
Зрители тоже могли выразить свое мнение и проголосовать за понравившуюся команду на сайте фестиваля.
Зрители тоже могли выразить свое мнение и проголосовать за понравившуюся команду на сайте фестиваля.