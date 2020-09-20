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Буйство красок и взрыв эмоций. В Подмосковье прошел фестиваль фейерверков
РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T10:44
2020-09-20T10:44
парк "патриот"
ростех
московская область (подмосковье)
безопасность
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парк "патриот", ростех, московская область (подмосковье), безопасность, фото

Буйство красок и взрыв эмоций. В Подмосковье прошел фестиваль фейерверков

10:44 20.09.2020
37
Читать ria.ru в
© РИА Новости / Максим Блинов

В Подмосковье состоялся международный фестиваль фейерверков "Ростех", который прошел на территории парка "Патриот".

Салют на международном фестивале фейерверков Ростех, который проходит на территории парка Патриот
1 из 10

В Подмосковье состоялся международный фестиваль фейерверков "Ростех", который прошел на территории парка "Патриот".

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Событие впервые прошло в формате телешоу и без зрителей. Команды-участницы из шести регионов России приехали представить свои программы.

Девушки фотографируются на фоне салюта на международном фестивале фейерверков Ростех, который проходит на территории парка Патриот
2 из 10

Событие впервые прошло в формате телешоу и без зрителей. Команды-участницы из шести регионов России приехали представить свои программы.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

За первенство боролись пиротехники из Москвы, Петербурга, Новосибирска, Калининграда, Хабаровска и Черкесска.

Салют на международном фестивале фейерверков Ростех, который проходит на территории парка Патриот
3 из 10

За первенство боролись пиротехники из Москвы, Петербурга, Новосибирска, Калининграда, Хабаровска и Черкесска.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Команда каждого города показала собственный стиль, представив свой населенный пункт.

Зритель фотографирует салют на международном фестивале фейерверков Ростех, который проходит на территории парка Патриот
4 из 10

Команда каждого города показала собственный стиль, представив свой населенный пункт.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Но первым, что увидели зрители, была реконструкция салюта Победы 9 мая 1945 года. Были показаны кадры из хроники, а затем красочный салют на фоне храма в парке "Патриот".

Салют на международном фестивале фейерверков Ростех, который проходит на территории парка Патриот
5 из 10

Но первым, что увидели зрители, была реконструкция салюта Победы 9 мая 1945 года. Были показаны кадры из хроники, а затем красочный салют на фоне храма в парке "Патриот".

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Уникальные пиротехнические изделия для салюта изготовили по историческим образцам, а выстрелы производились из артиллерийских орудий 1943 года выпуска.

Люди фотографируют на мобильные телефоны салют на международном фестивале фейерверков Ростех, который проходит на территории парка Патриот.
6 из 10

Уникальные пиротехнические изделия для салюта изготовили по историческим образцам, а выстрелы производились из артиллерийских орудий 1943 года выпуска.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Во время фестиваля также были представлены фейерверки с попыткой создания 3D-эффекта. Уникальный прием, создающий ощущение, будто фейерверк стал объемным.

Салют на международном фестивале фейерверков Ростех, который проходит на территории парка Патриот
7 из 10

Во время фестиваля также были представлены фейерверки с попыткой создания 3D-эффекта. Уникальный прием, создающий ощущение, будто фейерверк стал объемным.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Как отметило жюри, выбрать победителя было сложно, так как все команды показали невероятное шоу.

Зритель фотографирует салют на международном фестивале фейерверков Ростех, который проходит на территории парка Патриот
8 из 10

Как отметило жюри, выбрать победителя было сложно, так как все команды показали невероятное шоу.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Но выбор сделан. Первое место единогласным решением жюри завоевала команда Новосибирска. "Восхищение полное!" — прокомментировало выступление команды жюри.

Салют на международном фестивале фейерверков Ростех, который проходит на территории парка Патриот
9 из 10

Но выбор сделан. Первое место единогласным решением жюри завоевала команда Новосибирска. "Восхищение полное!" — прокомментировало выступление команды жюри.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Зрители тоже могли выразить свое мнение и проголосовать за понравившуюся команду на сайте фестиваля.

Салют на международном фестивале фейерверков Ростех, который проходит на территории парка Патриот
10 из 10

Зрители тоже могли выразить свое мнение и проголосовать за понравившуюся команду на сайте фестиваля.

© РИА Новости / Максим Блинов
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парк "Патриот"РостехМосковская область (Подмосковье)Безопасность
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