https://ria.ru/20200920/efremov-1577521480.html

Адвокат Ефремова объяснил требование смягчить приговор актеру

Новая защита актера Михаила Ефремова будет просить Мосгорсуд смягчить приговор артисту до условного, так как теперь он согласен с обвинением и раскаивается в... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T20:01

2020-09-20T20:01

2020-09-20T23:14

эльман пашаев

россия

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Новая защита актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> будет просить Мосгорсуд смягчить приговор артисту до условного, так как теперь он согласен с обвинением и раскаивается в содеянном, сообщил РИА Новости адвокат Роман Филиппов.Филиппов уточнил, что дата рассмотрения жалоб на приговор в настоящий момент не назначена, заседание следует ждать в течение месяца.Пресненский районный суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> ранее приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. После этого актер отказался от услуг своего адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>, тщетно пытавшегося доказать, что Ефремов не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Это не помешало Пашаеву заявить, что он подал апелляцию на приговор. Вскоре эпатажного адвоката лишили статуса, а родственники Ефремова заключили соглашение с новыми защитниками.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> умер в больнице.

https://ria.ru/20200920/pashaev-1577511561.html

Андрей Авдеев А что, так можно?! Сначала я не я, а когда не прокатило, мы расскаиваемся и и дайте нам условно. 47

Геннадий Букин Кол, на колу мочало, начинаем всё сначала? Обдолбанный пьяный водитель сел за руль, что само по себе преступление, убил человека- и за это условное наказание? А может пора уже со всякой "богемы" и т.п. спрашивать строже, чем с обычных граждан, чтобы не было соблазна вседозволенности? 43

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, россия, москва, происшествия