Адвокат Ефремова объяснил требование смягчить приговор актеру
20:01 20.09.2020 (обновлено: 23:14 20.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Новая защита актера Михаила Ефремова будет просить Мосгорсуд смягчить приговор артисту до условного, так как теперь он согласен с обвинением и раскаивается в содеянном, сообщил РИА Новости адвокат Роман Филиппов.
"При рассмотрении жалоб на приговор мы будем просить суд смягчить приговор Михаилу Олеговичу до условного. Сейчас он признает вину и раскаивается в содеянном, мы будем говорить об этом в суде. Мы также хотели бы сотрудничать с потерпевшими по делу, однако такая возможность нам не представляется (в связи с их позицией. — Прим. ред.)", — рассказал собеседник агентства.
Филиппов уточнил, что дата рассмотрения жалоб на приговор в настоящий момент не назначена, заседание следует ждать в течение месяца.
Пресненский районный суд Москвы ранее приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. После этого актер отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева, тщетно пытавшегося доказать, что Ефремов не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Это не помешало Пашаеву заявить, что он подал апелляцию на приговор. Вскоре эпатажного адвоката лишили статуса, а родственники Ефремова заключили соглашение с новыми защитниками.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице.
Вчера, 15:40Пашаев обратился к Ефремову