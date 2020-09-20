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https://ria.ru/20200920/efremov-1577521480.html
Адвокат Ефремова объяснил требование смягчить приговор актеру
Новая защита актера Михаила Ефремова будет просить Мосгорсуд смягчить приговор артисту до условного, так как теперь он согласен с обвинением и раскаивается в... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T20:01
2020-09-20T23:14
эльман пашаев
россия
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Новая защита актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> будет просить Мосгорсуд смягчить приговор артисту до условного, так как теперь он согласен с обвинением и раскаивается в содеянном, сообщил РИА Новости адвокат Роман Филиппов.Филиппов уточнил, что дата рассмотрения жалоб на приговор в настоящий момент не назначена, заседание следует ждать в течение месяца.Пресненский районный суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> ранее приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. После этого актер отказался от услуг своего адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>, тщетно пытавшегося доказать, что Ефремов не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Это не помешало Пашаеву заявить, что он подал апелляцию на приговор. Вскоре эпатажного адвоката лишили статуса, а родственники Ефремова заключили соглашение с новыми защитниками.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> умер в больнице.
https://ria.ru/20200920/pashaev-1577511561.html
А что, так можно?! Сначала я не я, а когда не прокатило, мы расскаиваемся и и дайте нам условно.
47
Кол, на колу мочало, начинаем всё сначала? Обдолбанный пьяный водитель сел за руль, что само по себе преступление, убил человека- и за это условное наказание? А может пора уже со всякой "богемы" и т.п. спрашивать строже, чем с обычных граждан, чтобы не было соблазна вседозволенности?
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россия
москва
РИА Новости
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эльман пашаев, россия, москва, происшествия

Адвокат Ефремова объяснил требование смягчить приговор актеру

20:01 20.09.2020 (обновлено: 23:14 20.09.2020)
4600
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Новая защита актера Михаила Ефремова будет просить Мосгорсуд смягчить приговор артисту до условного, так как теперь он согласен с обвинением и раскаивается в содеянном, сообщил РИА Новости адвокат Роман Филиппов.

"При рассмотрении жалоб на приговор мы будем просить суд смягчить приговор Михаилу Олеговичу до условного. Сейчас он признает вину и раскаивается в содеянном, мы будем говорить об этом в суде. Мы также хотели бы сотрудничать с потерпевшими по делу, однако такая возможность нам не представляется (в связи с их позицией. — Прим. ред.)", — рассказал собеседник агентства.

Филиппов уточнил, что дата рассмотрения жалоб на приговор в настоящий момент не назначена, заседание следует ждать в течение месяца.
Пресненский районный суд Москвы ранее приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. После этого актер отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева, тщетно пытавшегося доказать, что Ефремов не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Это не помешало Пашаеву заявить, что он подал апелляцию на приговор. Вскоре эпатажного адвоката лишили статуса, а родственники Ефремова заключили соглашение с новыми защитниками.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице.
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
Вчера, 15:40
Пашаев обратился к Ефремову
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Обсудить21
Эльман ПашаевРоссияМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
А что, так можно?! Сначала я не я, а когда не прокатило, мы расскаиваемся и и дайте нам условно.
20 сентября, 20:13
АААндрей Авдеев
4320101
Кол, на колу мочало, начинаем всё сначала? Обдолбанный пьяный водитель сел за руль, что само по себе преступление, убил человека- и за это условное наказание? А может пора уже со всякой "богемы" и т.п. спрашивать строже, чем с обычных граждан, чтобы не было соблазна вседозволенности?
20 сентября, 21:14
Геннадий БукинГеннадий Букин
4200001
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