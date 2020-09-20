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Названы семь самых полезных и дешевых продуктов
Диетолог Кристина Андерссон назвала семь недорогих и полезных продуктов, пишет Svenska Dagbladet. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T07:24
2020-09-20T11:37
здоровье
еда
питание
общество
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. </strong>Диетолог Кристина Андерссон назвала семь недорогих и полезных продуктов, пишет <a href="https://www.svd.se/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Svenska Dagbladet</a>.Врач советует добавлять в рацион лук. Он содержит витамины и полезные вещества, а также обладает бактерицидным эффектом. Красный лук особенно богат антиоксидантами.Капуста, по словам медика, содержит серосодержащие вещества, которые защищают организм от рака. Страдающим от проблем с желудком людям необходимо употреблять этот продукт приготовленным, а не сырым.Картофель подходит для диетического питания, отмечает Андерссон. Это объясняется тем, что этот овощ лучше всего насыщает организм в пересчете на одну калорию.Медик отметила также и пользу корнеплодов. Морковь, пастернак и разные виды свеклы содержат много минералов, служат хорошим источником углеводов и растительных волокон.В овсе есть полезные пищевые волокна особого типа под названием бета-глюканы, которые положительно влияют на уровень сахара и холестерина в крови. Диетолог советует есть цельное зерно, так как в нем больше питательных элементов.Бобовые, такие как фасоль, нут и чечевица, чрезвычайно богаты белком и минералами. Андерссон добавила, что консервированная фасоль не теряет своих питательных свойств, но стоит несколько дороже.Яйца также содержат много питательных веществ. Диетолог называет их природными мультивитаминами, так как в них в небольших количествах есть почти все необходимые человеку витамины и минералы, а также содержится много полезных жиров и антиоксидантов.<strong><em>Полный текст статьи читайте</em></strong> <strong><em><a href="https://inosmi.ru/social/20200920/248146736.html" target="_blank">на сайте ИноСМИ &gt;&gt;</a></em></strong>
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В макарошках все витамины и антиоксиданты...и очень недорого...))
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Я бы не сказал, что фасоль, нут и чечевица очень дешевы. А еще забыли про лебеду, пырей и свекольную ботву - очень полезные продукты, особенно когда денег на мясо нет.
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РИА Новости
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здоровье, еда, питание, общество

Названы семь самых полезных и дешевых продуктов

07:24 20.09.2020 (обновлено: 11:37 20.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСупермаркет
Супермаркет - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Диетолог Кристина Андерссон назвала семь недорогих и полезных продуктов, пишет Svenska Dagbladet.
Врач советует добавлять в рацион лук. Он содержит витамины и полезные вещества, а также обладает бактерицидным эффектом. Красный лук особенно богат антиоксидантами.
Капуста, по словам медика, содержит серосодержащие вещества, которые защищают организм от рака. Страдающим от проблем с желудком людям необходимо употреблять этот продукт приготовленным, а не сырым.
Картофель подходит для диетического питания, отмечает Андерссон. Это объясняется тем, что этот овощ лучше всего насыщает организм в пересчете на одну калорию.
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В овсе есть полезные пищевые волокна особого типа под названием бета-глюканы, которые положительно влияют на уровень сахара и холестерина в крови. Диетолог советует есть цельное зерно, так как в нем больше питательных элементов.
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Бобовые, такие как фасоль, нут и чечевица, чрезвычайно богаты белком и минералами. Андерссон добавила, что консервированная фасоль не теряет своих питательных свойств, но стоит несколько дороже.
Яйца также содержат много питательных веществ. Диетолог называет их природными мультивитаминами, так как в них в небольших количествах есть почти все необходимые человеку витамины и минералы, а также содержится много полезных жиров и антиоксидантов.
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ЗдоровьеЕдаПитаниеОбщество
Популярные комментарии
В макарошках все витамины и антиоксиданты...и очень недорого...))
20 сентября, 08:41
Sergey GoSergey Go
163610017
Я бы не сказал, что фасоль, нут и чечевица очень дешевы. А еще забыли про лебеду, пырей и свекольную ботву - очень полезные продукты, особенно когда денег на мясо нет.
20 сентября, 12:50
Серый WolfСерый Wolf
410005
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