https://ria.ru/20200920/eda-1577499321.html

Названы семь самых полезных и дешевых продуктов

Диетолог Кристина Андерссон назвала семь недорогих и полезных продуктов, пишет Svenska Dagbladet. РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T07:24

2020-09-20T07:24

2020-09-20T11:37

здоровье

еда

питание

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/153221/59/1532215978_20:0:1480:821_1400x0_80_0_0_fac6b3d37ee1069c15501bcd300cf024.jpg

<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. </strong>Диетолог Кристина Андерссон назвала семь недорогих и полезных продуктов, пишет <a href="https://www.svd.se/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Svenska Dagbladet</a>.Врач советует добавлять в рацион лук. Он содержит витамины и полезные вещества, а также обладает бактерицидным эффектом. Красный лук особенно богат антиоксидантами.Капуста, по словам медика, содержит серосодержащие вещества, которые защищают организм от рака. Страдающим от проблем с желудком людям необходимо употреблять этот продукт приготовленным, а не сырым.Картофель подходит для диетического питания, отмечает Андерссон. Это объясняется тем, что этот овощ лучше всего насыщает организм в пересчете на одну калорию.Медик отметила также и пользу корнеплодов. Морковь, пастернак и разные виды свеклы содержат много минералов, служат хорошим источником углеводов и растительных волокон.В овсе есть полезные пищевые волокна особого типа под названием бета-глюканы, которые положительно влияют на уровень сахара и холестерина в крови. Диетолог советует есть цельное зерно, так как в нем больше питательных элементов.Бобовые, такие как фасоль, нут и чечевица, чрезвычайно богаты белком и минералами. Андерссон добавила, что консервированная фасоль не теряет своих питательных свойств, но стоит несколько дороже.Яйца также содержат много питательных веществ. Диетолог называет их природными мультивитаминами, так как в них в небольших количествах есть почти все необходимые человеку витамины и минералы, а также содержится много полезных жиров и антиоксидантов.<strong><em>Полный текст статьи читайте</em></strong> <strong><em><a href="https://inosmi.ru/social/20200920/248146736.html" target="_blank">на сайте ИноСМИ >></a></em></strong>

https://ria.ru/20200906/serdtse-1576842369.html

https://ria.ru/20200919/son-1577472610.html

https://ria.ru/20200918/banany-1577424995.html

Sergey Go В макарошках все витамины и антиоксиданты...и очень недорого...)) 70

Серый Wolf Я бы не сказал, что фасоль, нут и чечевица очень дешевы. А еще забыли про лебеду, пырей и свекольную ботву - очень полезные продукты, особенно когда денег на мясо нет. 10

11

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, еда, питание, общество