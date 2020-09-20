https://ria.ru/20200920/dtp-1577520309.html

В Барнауле семья с двумя детьми погибла в ДТП

Семья из четырёх человек погибла сегодня в ДТП в Барнауле, среди скончавшихся двое детей, сообщили в пресс-службе МВД по Алтайскому краю. РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T19:42

2020-09-20T19:42

2020-09-20T19:42

россия

алтайский край

барнаул

происшествия

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<strong>БАРНАУЛ, 20 сен - РИА Новости.</strong> Семья из четырёх человек погибла сегодня в ДТП в <a href="http://ria.ru/location_Barnaul/" target="_blank" data-auto="true">Барнауле</a>, среди скончавшихся двое детей, сообщили в пресс-службе МВД по <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайскому краю</a>.По предварительной информации, как сообщают в МВД, водитель, управлявший автомобилем <a href="http://ria.ru/product_Toyota_RAV4/" target="_blank" data-auto="true">Toyota RAV4</a>, столкнулся с автомобилем КамАЗ, который в момент столкновения стоял на месте. Отмечается, что в результате ДТП погибли четыре человека - водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров, двое из которых несовершеннолетние. Погибшие - члены одной семьи, подтвердили правоохранители.

https://ria.ru/20200920/dtp-1577500089.html

россия

алтайский край

барнаул

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алтайский край, барнаул, происшествия