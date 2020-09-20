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В Барнауле семья с двумя детьми погибла в ДТП
Семья из четырёх человек погибла сегодня в ДТП в Барнауле, среди скончавшихся двое детей, сообщили в пресс-службе МВД по Алтайскому краю. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T19:42
2020-09-20T19:42
россия
алтайский край
барнаул
происшествия
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<strong>БАРНАУЛ, 20 сен - РИА Новости.</strong> Семья из четырёх человек погибла сегодня в ДТП в <a href="http://ria.ru/location_Barnaul/" target="_blank" data-auto="true">Барнауле</a>, среди скончавшихся двое детей, сообщили в пресс-службе МВД по <a href="http://ria.ru/location_Altajjskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Алтайскому краю</a>.По предварительной информации, как сообщают в МВД, водитель, управлявший автомобилем <a href="http://ria.ru/product_Toyota_RAV4/" target="_blank" data-auto="true">Toyota RAV4</a>, столкнулся с автомобилем КамАЗ, который в момент столкновения стоял на месте. Отмечается, что в результате ДТП погибли четыре человека - водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров, двое из которых несовершеннолетние. Погибшие - члены одной семьи, подтвердили правоохранители.
https://ria.ru/20200920/dtp-1577500089.html
россия
алтайский край
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россия, алтайский край, барнаул, происшествия

В Барнауле семья с двумя детьми погибла в ДТП

19:42 20.09.2020
3992
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БАРНАУЛ, 20 сен - РИА Новости. Семья из четырёх человек погибла сегодня в ДТП в Барнауле, среди скончавшихся двое детей, сообщили в пресс-службе МВД по Алтайскому краю.

"Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня, 20 сентября, около 20.55 (16.55 мск - ред.), на Павловском тракте краевой столицы (пересечение с улицей Трактовой)", - сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
Вчера, 08:58
В Башкирии семья с двумя детьми погибла в ДТП с грузовиком
По предварительной информации, как сообщают в МВД, водитель, управлявший автомобилем Toyota RAV4, столкнулся с автомобилем КамАЗ, который в момент столкновения стоял на месте. Отмечается, что в результате ДТП погибли четыре человека - водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров, двое из которых несовершеннолетние. Погибшие - члены одной семьи, подтвердили правоохранители.
3114002
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РоссияАлтайский крайБарнаулПроисшествия
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