https://ria.ru/20200920/dtp-1577511537.html
В Нижнем Новгороде при столкновении пяти машин пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали при столкновении пяти автомобилей в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T15:40
2020-09-20T15:40
2020-09-20T16:29
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости.</strong> Четыре человека пострадали при столкновении пяти автомобилей в <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнем Новгороде</a>, сообщает региональное управление <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.ДТП произошло в воскресенье около 14.30 (мск) на 410-м километре Южного обхода федеральной автодороги М-7 "Волга" в Автозаводском районе.
нижний новгород
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия