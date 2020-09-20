https://ria.ru/20200920/dtp-1577511537.html

В Нижнем Новгороде при столкновении пяти машин пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали при столкновении пяти автомобилей в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T15:40

2020-09-20T15:40

2020-09-20T16:29

нижний новгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/14/1577513620_0:0:1600:900_1400x0_80_0_0_22918399f69e1e3481ae000b2bca54dd.jpg

<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости.</strong> Четыре человека пострадали при столкновении пяти автомобилей в <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнем Новгороде</a>, сообщает региональное управление <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.ДТП произошло в воскресенье около 14.30 (мск) на 410-м километре Южного обхода федеральной автодороги М-7 "Волга" в Автозаводском районе.

нижний новгород

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия