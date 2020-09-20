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В Нижнем Новгороде при столкновении пяти машин пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали при столкновении пяти автомобилей в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T15:40
2020-09-20T16:29
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости.</strong> Четыре человека пострадали при столкновении пяти автомобилей в <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнем Новгороде</a>, сообщает региональное управление <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.ДТП произошло в воскресенье около 14.30 (мск) на 410-м километре Южного обхода федеральной автодороги М-7 "Волга" в Автозаводском районе.
нижний новгород
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Нижнем Новгороде при столкновении пяти машин пострадали четыре человека

15:40 20.09.2020 (обновлено: 16:29 20.09.2020)
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© Фото : ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской областиДТП на 410 км Южного обхода М-7 "Волга" в Нижнем Новгороде
ДТП на 410 км Южного обхода М-7 Волга в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© Фото : ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области
ДТП на 410 км Южного обхода М-7 "Волга" в Нижнем Новгороде
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Четыре человека пострадали при столкновении пяти автомобилей в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление МЧС.
ДТП произошло в воскресенье около 14.30 (мск) на 410-м километре Южного обхода федеральной автодороги М-7 "Волга" в Автозаводском районе.
"Произошло столкновение пяти легковых автомобилей. В результате ДТП предварительно пострадали 4 человека. К месту происшествия направлены службы экстренного реагирования. Информация оперативная, подлежит уточнению", - говорится в сообщении.
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Нижний НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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