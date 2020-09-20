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В Ростове скорая помощь перевернулась после столкновения с легковушкой
Машина скорой помощи перевернулась после столкновения с легковым автомобилем в Ростове-на-Дону, пострадал водитель "скорой", сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T13:22
2020-09-20T13:22
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен - РИА Новости.</strong> Машина скорой помощи перевернулась после столкновения с легковым автомобилем в <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростове-на-Дону</a>, пострадал водитель "скорой", сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>Авария произошла в воскресенье утром на регулируемом перекрестке улицы Мадояна, в районе дома 138/1А.После ДТП водитель скорой помощи обратился за медицинской помощью.
ростовская область
ростов-на-дону
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ростовская область, ростов-на-дону, происшествия

В Ростове скорая помощь перевернулась после столкновения с легковушкой

13:22 20.09.2020
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© ГТРК "Дон-ТР"На месте ДТП с участием машины скорой помощи в Ростове-на-Дону. Стоп-кадр видео
На месте ДТП с участием машины скорой помощи в Ростове-на-Дону. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© ГТРК "Дон-ТР"
На месте ДТП с участием машины скорой помощи в Ростове-на-Дону. Стоп-кадр видео
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен - РИА Новости. Машина скорой помощи перевернулась после столкновения с легковым автомобилем в Ростове-на-Дону, пострадал водитель "скорой", сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по Ростовской области
Авария произошла в воскресенье утром на регулируемом перекрестке улицы Мадояна, в районе дома 138/1А.
"Произошло столкновение автомобиля скорой помощи, который двигался с включенными звуковыми и световыми спецсигналами, и автомобиля Hyundai Solaris. От удара произошло опрокидывание "скорой", - сказал он.
После ДТП водитель скорой помощи обратился за медицинской помощью.
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Ростовская областьРостов-на-ДонуПроисшествия
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