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В Ростове скорая помощь перевернулась после столкновения с легковушкой

Машина скорой помощи перевернулась после столкновения с легковым автомобилем в Ростове-на-Дону, пострадал водитель "скорой", сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T13:22

2020-09-20T13:22

2020-09-20T13:22

ростовская область

ростов-на-дону

происшествия

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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен - РИА Новости.</strong> Машина скорой помощи перевернулась после столкновения с легковым автомобилем в <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростове-на-Дону</a>, пострадал водитель "скорой", сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>Авария произошла в воскресенье утром на регулируемом перекрестке улицы Мадояна, в районе дома 138/1А.После ДТП водитель скорой помощи обратился за медицинской помощью.

ростовская область

ростов-на-дону

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, ростов-на-дону, происшествия