https://ria.ru/20200920/dtp-1577500089.html

В Башкирии семья с двумя детьми погибла в ДТП с грузовиком

Семья с двумя маленькими детьми погибла при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Башкирии, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T08:58

2020-09-20T08:58

2020-09-20T08:59

республика башкортостан

белорецкий район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155155/11/1551551119_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_67e2fd00e8982be4cb0ec2ee37b5f457.jpg

<strong>УФА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Семья с двумя маленькими детьми погибла при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Башкирии, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.По данным ведомства, авария с жертвами произошла в ночь на воскресенье в <a href="http://ria.ru/location_Beloreckijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Белорецком районе</a> на 151 километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. По предварительным данным, столкнулись "<a href="http://ria.ru/product_Volkswagen_Polo/" target="_blank" data-auto="true">Volkswagen Polo</a>" и встречный грузовик "Маn"."В результате аварии водитель легкового автомобиля и его пассажиры, 27-летняя супруга, и их дети 8 и 5 лет, скончались до приезда скорой медицинской помощи. На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности уточняются", - говорится в сообщении башкирской Госавтоинспекции.

https://ria.ru/20200801/1575246307.html

республика башкортостан

белорецкий район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, белорецкий район, происшествия