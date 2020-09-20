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В Башкирии семья с двумя детьми погибла в ДТП с грузовиком
Семья с двумя маленькими детьми погибла при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Башкирии, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T08:58
2020-09-20T08:59
республика башкортостан
белорецкий район
происшествия
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<strong>УФА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Семья с двумя маленькими детьми погибла при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Башкирии, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.По данным ведомства, авария с жертвами произошла в ночь на воскресенье в <a href="http://ria.ru/location_Beloreckijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Белорецком районе</a> на 151 километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. По предварительным данным, столкнулись "<a href="http://ria.ru/product_Volkswagen_Polo/" target="_blank" data-auto="true">Volkswagen Polo</a>" и встречный грузовик "Маn"."В результате аварии водитель легкового автомобиля и его пассажиры, 27-летняя супруга, и их дети 8 и 5 лет, скончались до приезда скорой медицинской помощи. На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности уточняются", - говорится в сообщении башкирской Госавтоинспекции.
https://ria.ru/20200801/1575246307.html
республика башкортостан
белорецкий район
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республика башкортостан, белорецкий район, происшествия

В Башкирии семья с двумя детьми погибла в ДТП с грузовиком

08:58 20.09.2020 (обновлено: 08:59 20.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
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УФА, 20 сен - РИА Новости. Семья с двумя маленькими детьми погибла при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Башкирии, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.
По данным ведомства, авария с жертвами произошла в ночь на воскресенье в Белорецком районе на 151 километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. По предварительным данным, столкнулись "Volkswagen Polo" и встречный грузовик "Маn".
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 01.08.2020
1 августа, 05:33
В МЧС рассказали, как избежать ДТП
"В результате аварии водитель легкового автомобиля и его пассажиры, 27-летняя супруга, и их дети 8 и 5 лет, скончались до приезда скорой медицинской помощи. На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности уточняются", - говорится в сообщении башкирской Госавтоинспекции.
21039114
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Республика БашкортостанБелорецкий районПроисшествия
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