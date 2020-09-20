https://ria.ru/20200920/dtp-1577500089.html
В Башкирии семья с двумя детьми погибла в ДТП с грузовиком
Семья с двумя маленькими детьми погибла при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Башкирии, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T08:58
2020-09-20T08:58
2020-09-20T08:59
республика башкортостан
белорецкий район
происшествия
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<strong>УФА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Семья с двумя маленькими детьми погибла при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Башкирии, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.По данным ведомства, авария с жертвами произошла в ночь на воскресенье в <a href="http://ria.ru/location_Beloreckijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Белорецком районе</a> на 151 километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. По предварительным данным, столкнулись "<a href="http://ria.ru/product_Volkswagen_Polo/" target="_blank" data-auto="true">Volkswagen Polo</a>" и встречный грузовик "Маn"."В результате аварии водитель легкового автомобиля и его пассажиры, 27-летняя супруга, и их дети 8 и 5 лет, скончались до приезда скорой медицинской помощи. На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности уточняются", - говорится в сообщении башкирской Госавтоинспекции.
https://ria.ru/20200801/1575246307.html
республика башкортостан
белорецкий район
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика башкортостан, белорецкий район, происшествия