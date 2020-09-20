https://ria.ru/20200920/dsnv-1577524795.html

В России ответили на ультиматум Вашингтона по ДСНВ

Российские парламентарии раскритиковали заявление спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, в котором он пригрозил Москве... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T22:30

2020-09-20T22:30

2020-09-21T00:00

россия

алексей кондратьев

дмитрий новиков

сергей лавров

китай

сша

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. </strong>Российские парламентарии раскритиковали заявление спецпосланника президента США по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалла Биллингсли</a>, в котором он пригрозил Москве наращиванием ядерного потенциала. По словам военнослужащего, на такой шаг Вашингтон пойдет, если Россия не примет условия США по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.В интервью <a href="https://www.kommersant.ru/" target="_blank">"Коммерсанту"</a> Биллингсли отметил, что США считают необходимым подписать "президентский меморандум" по контролю над вооружениями, который мог бы содержать пункт о Китае. Если стороны не договорятся до февраля, Вашингтон не будет продлевать соглашение и займется модернизацией ядерного арсенала, уточнил он."Язык ультиматумов неприемлем"Депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Anton_Morozov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Морозов</a> в разговоре с РИА Новости назвал попытку Вашингтона выдвинуть Москве ультиматум неприемлемой."Я считаю, что язык ультиматумов не годится для международных отношений, тем более когда речь идет о двусторонних связях между Россией и США. Мы должны развивать нашу договорную базу по ограничению вооружений, поскольку такие большие государства, как наши, отвечают за безопасность во всем мире", — заявил он.Также парламентарий назвал подход Биллингсли неконструктивным. По его словам, Китай может быть заинтересованным в заключении подобного соглашения, но определять его условия необходимо за столом переговоров, к которым также можно привлечь и другие стороны."Игра в одни ворота"Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кондратьев</a> обвинил Вашингтон в игре "в одни ворота"."США предпринимают шаги по ограничению России, при этом практически развязывая себе руки", — заявил он РИА Новости.Так, по его словам, создание американской системы противоракетной обороны должно было фактически "обнулить" ядерный щит России, но благодаря разработке новых типов оружия, в том числе гиперзвукового, этого удалось избежать.При этом политик подчеркнул, что Россия не может взять на себя "обязательства по ограничению Китая" в сфере ядерного оружия, а Пекин отказался от обсуждения этой темы."Есть риторический вопрос: США, говоря о снижении количества и качества ядерных боеголовок, готовы снизить их количество до уровня Китая?" — поинтересовался он.По мнению сенатора <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Джабарова</a>, заявление Биллингсли о готовности США к переговорам с Россией по разоружению может быть продиктовано внутренними интересами.При этом он подчеркнул, что авторы предложенного спецпосланником меморандума "находятся в середине 70-х годов", поскольку сейчас США находятся в положении догоняющих в сфере стратегических вооружений."Такое предложение могло быть сделано, чтобы затем сказать своей публике: "Смотрите, Россия не идет навстречу нашим предложениям". При этом заранее ставятся невыполнимые условия", — подчеркнул он в разговоре с РИА Новости.По его словам, "на такое хамство даже не стоит отвечать". "Россия готова к переговорам, но только на равных", — заключил политик.Договор СНВ-3Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Novikov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Новиков</a> в комментарии RT обвинил <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в разрушении всей системы прежних договоренностей по ограничению вооружений. При этом, по его словам, ДСНВ должен быть продлен вне зависимости от участия в нем <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>."Известна позиция Китая, который не соглашается с включением его в соответствующие алгоритмы. США китайскую карту активно разыгрывают с той точки зрения, что без Китая такого рода соглашение на перспективу теряет смысл. Полагаю, что как сохранение прежних договоренностей, так и возможное заключение новых с участием большего круга участников, безусловно, будет способствовать достижению такого климата, который будет препятствовать развязыванию новых полномасштабных войн", — заявил он.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) — единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.В Москве отмечали, что Россия пока не видит однозначного настроя США на продление ДСНВ. Глава МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> ранее подчеркивал, что Москва не будет удовлетворять нереализуемые требования американских партнеров, в том числе по вопросу участия Китая.

https://ria.ru/20200714/1574282355.html

https://ria.ru/20200918/oruzhie-1577465209.html

https://ria.ru/20200919/avangard-1577480881.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200920/oruzhie-1577502568.html

Арсений Новиков Россия боится отстаивать свои интересы жёстко. Ограничиваясь заявлениями Захаровой о какой то озабоченности.. Поэтому и хамят американцы. Тот кто не даёт с дачи, с тем не считаются. 33

вЕдРо Помоев Вырвзили очередые глубчайше озвбяоченности 25

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей кондратьев, дмитрий новиков, сергей лавров, китай, сша, безопасность, в мире