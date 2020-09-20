https://ria.ru/20200920/dolg-1577509371.html

Силуанов рассказал, как Белоруссия погасит долг перед Газпромом

Белоруссия направит около 330 миллионов долларов из кредита, полученного по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), на погашение долга перед... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T14:34

2020-09-20T14:34

2020-09-20T14:38

ефср

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

антон силуанов

газпром

белоруссия

экономика

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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> направит около 330 миллионов долларов из кредита, полученного по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), на погашение долга перед "Газпромом", следует из слов министра финансов РФ <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank" data-auto="true">Антона Силуанова</a>.Ранее министр сообщал, что Россия прорабатывает с Белоруссией предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов: до конца года республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии <a href="http://ria.ru/organization_EFSR/" target="_blank" data-auto="true">ЕФСР</a>, а еще 500 миллионов РФ предоставит в будущем году.Глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Novak/" target="_blank" data-auto="true">Александр Новак</a> 3 сентября сообщил, что премьер-министры России и Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> и <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Головченко</a> дали поручения ответственным сторонам проработать погашение задолженности за поставки газа в Белоруссию за этот год. Позднее, 7 сентября, Новак говорил, что в целом обсуждался срок погашения задолженности белорусской стороной за российский газ до конца сентября, а в настоящий момент идет сверка долга и проработка источников его погашения.

https://ria.ru/20200918/plan-1577397124.html

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россия

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ефср, министерство финансов рф (минфин россии), россия, антон силуанов, газпром, белоруссия, экономика