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https://ria.ru/20200920/dolg-1577509371.html
Силуанов рассказал, как Белоруссия погасит долг перед Газпромом
Белоруссия направит около 330 миллионов долларов из кредита, полученного по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), на погашение долга перед... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T14:34
2020-09-20T14:38
ефср
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
антон силуанов
газпром
белоруссия
экономика
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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> направит около 330 миллионов долларов из кредита, полученного по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), на погашение долга перед "Газпромом", следует из слов министра финансов РФ <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank" data-auto="true">Антона Силуанова</a>.Ранее министр сообщал, что Россия прорабатывает с Белоруссией предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов: до конца года республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии <a href="http://ria.ru/organization_EFSR/" target="_blank" data-auto="true">ЕФСР</a>, а еще 500 миллионов РФ предоставит в будущем году.Глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Novak/" target="_blank" data-auto="true">Александр Новак</a> 3 сентября сообщил, что премьер-министры России и Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> и <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Головченко</a> дали поручения ответственным сторонам проработать погашение задолженности за поставки газа в Белоруссию за этот год. Позднее, 7 сентября, Новак говорил, что в целом обсуждался срок погашения задолженности белорусской стороной за российский газ до конца сентября, а в настоящий момент идет сверка долга и проработка источников его погашения.
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россия
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ефср, министерство финансов рф (минфин россии), россия, антон силуанов, газпром, белоруссия, экономика

Силуанов рассказал, как Белоруссия погасит долг перед Газпромом

14:34 20.09.2020 (обновлено: 14:38 20.09.2020)
2022
© AP Photo / Sergei GritsРабочий на компрессорной станции "Несвижская" в Белоруссии
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© AP Photo / Sergei Grits
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Белоруссия направит около 330 миллионов долларов из кредита, полученного по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), на погашение долга перед "Газпромом", следует из слов министра финансов РФ Антона Силуанова.
Ранее министр сообщал, что Россия прорабатывает с Белоруссией предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов: до конца года республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии ЕФСР, а еще 500 миллионов РФ предоставит в будущем году.

"Задолженность перед "Газпромом" составляет чуть меньше 330 миллионов долларов США, и объем кредита, который мы обсуждаем из Евразийского фонда, составляет 500 миллионов долларов США. Полный расчет перед нашей газовой компанией", - сказал Силуанов в интервью на телеканале "Россия 1".

Глава Минэнерго РФ Александр Новак 3 сентября сообщил, что премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко дали поручения ответственным сторонам проработать погашение задолженности за поставки газа в Белоруссию за этот год. Позднее, 7 сентября, Новак говорил, что в целом обсуждался срок погашения задолженности белорусской стороной за российский газ до конца сентября, а в настоящий момент идет сверка долга и проработка источников его погашения.
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ЕФСРМинистерство финансов РФ (Минфин России)РоссияАнтон СилуановГазпромБелоруссияЭкономика
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