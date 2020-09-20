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https://ria.ru/20200920/dogovor-1577523921.html
Джабаров призвал не отвечать на хамство США в ситуации с ДСНВ
США могут руководствоваться внутренними интересами, говоря о готовности к переговорам с Россией по разоружению, считает первый замглавы международного комитета... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T21:27
2020-09-20T21:27
россия
маршалл биллингсли
договор снв-3
владимир джабаров
сша
в мире
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<strong>МОСКВА 20 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> могут руководствоваться внутренними интересами, говоря о готовности к переговорам с Россией по разоружению, считает первый замглавы международного комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Джабаров</a>.Спецпосланник президента США <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> заявил в интервью газете "Коммерсант", что если <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) продлен не будет. По его словам, США сделали России "хорошее" предложение по продлению ДСНВ, и после возможного переизбрания <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> "цена вопроса" повысится."Наглость американцев поражает. Они, по сути, находятся в положении догоняющих в области стратегических вооружений", - сказал Джабаров РИА Новости в воскресенье.По его словам, тот, кто готовил меморандум, "находится в середине 70-х годов"."Такое предложение могло быть сделано, чтобы затем сказать своей публике: "Смотрите, РФ не идет навстречу нашим предложениям". При этом заранее ставятся невыполнимые условия", - подчеркнул он.По его словам, "на такое хамство даже не стоит отвечать". "Россия готова к переговорам, но только на равных", - заключил политик.
https://ria.ru/20200714/1574282355.html
https://ria.ru/20200920/memorandum-1577519791.html
Правильно. Лучше всего хама ставит на место игнор.
41
Помню горбатому обещали что НАТО ни на метр на восток не сдвинется. И где они теперь. Никаких договоров, это чистый обман.
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россия
сша
РИА Новости
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россия, маршалл биллингсли, договор снв-3, владимир джабаров, сша, в мире

Джабаров призвал не отвечать на хамство США в ситуации с ДСНВ

21:27 20.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА 20 сен - РИА Новости. США могут руководствоваться внутренними интересами, говоря о готовности к переговорам с Россией по разоружению, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) продлен не будет. По его словам, США сделали России "хорошее" предложение по продлению ДСНВ, и после возможного переизбрания Дональда Трампа "цена вопроса" повысится.
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 14.07.2020
14 июля, 08:00
"Это шаг к концу света". Что последует за выходом США из СНВ-3
"Наглость американцев поражает. Они, по сути, находятся в положении догоняющих в области стратегических вооружений", - сказал Джабаров РИА Новости в воскресенье.
По его словам, тот, кто готовил меморандум, "находится в середине 70-х годов".
"Такое предложение могло быть сделано, чтобы затем сказать своей публике: "Смотрите, РФ не идет навстречу нашим предложениям". При этом заранее ставятся невыполнимые условия", - подчеркнул он.
По его словам, "на такое хамство даже не стоит отвечать". "Россия готова к переговорам, но только на равных", - заключил политик.
Маршалл Биллингсли на переговорах с Сергеем Рябковым в Вене, 23 июня 2020 года - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
Вчера, 19:28
В США назвали условие для продления ДСНВ с Россией
16252007
Обсудить5
РоссияМаршалл БиллингслиДоговор СНВ-3Владимир ДжабаровСШАВ мире
Популярные комментарии
Правильно. Лучше всего хама ставит на место игнор.
20 сентября, 21:35
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
2810112
Помню горбатому обещали что НАТО ни на метр на восток не сдвинется. И где они теперь. Никаких договоров, это чистый обман.
20 сентября, 21:47
Sergej VoxSergej Vox
1200110
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