https://ria.ru/20200920/dogovor-1577523921.html

Джабаров призвал не отвечать на хамство США в ситуации с ДСНВ

США могут руководствоваться внутренними интересами, говоря о готовности к переговорам с Россией по разоружению, считает первый замглавы международного комитета... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T21:27

2020-09-20T21:27

2020-09-20T21:27

россия

маршалл биллингсли

договор снв-3

владимир джабаров

сша

в мире

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<strong>МОСКВА 20 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> могут руководствоваться внутренними интересами, говоря о готовности к переговорам с Россией по разоружению, считает первый замглавы международного комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Джабаров</a>.Спецпосланник президента США <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> заявил в интервью газете "Коммерсант", что если <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) продлен не будет. По его словам, США сделали России "хорошее" предложение по продлению ДСНВ, и после возможного переизбрания <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> "цена вопроса" повысится."Наглость американцев поражает. Они, по сути, находятся в положении догоняющих в области стратегических вооружений", - сказал Джабаров РИА Новости в воскресенье.По его словам, тот, кто готовил меморандум, "находится в середине 70-х годов"."Такое предложение могло быть сделано, чтобы затем сказать своей публике: "Смотрите, РФ не идет навстречу нашим предложениям". При этом заранее ставятся невыполнимые условия", - подчеркнул он.По его словам, "на такое хамство даже не стоит отвечать". "Россия готова к переговорам, но только на равных", - заключил политик.

https://ria.ru/20200714/1574282355.html

https://ria.ru/20200920/memorandum-1577519791.html

Ярослав Погодин Правильно. Лучше всего хама ставит на место игнор. 41

Sergej Vox Помню горбатому обещали что НАТО ни на метр на восток не сдвинется. И где они теперь. Никаких договоров, это чистый обман. 14

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россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, маршалл биллингсли, договор снв-3, владимир джабаров, сша, в мире