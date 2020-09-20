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https://ria.ru/20200920/dogovor-1577519200.html
Спецпосланник Трампа допустил пересмотр позиции Вашингтона по ДСНВ
США сделали России "хорошее" предложение по продлению ДСНВ, после возможного переизбрания Дональда Трампа цена вопроса повысится, заявил спецпосланник... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T19:12
2020-09-20T19:27
россия
маршалл биллингсли
договор снв-3
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> сделали России "хорошее" предложение по продлению ДСНВ, после возможного переизбрания <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> цена вопроса повысится, заявил спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли в интервью газете "<a href="https://www.kommersant.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Коммерсант</a>".Ранее по итогам переговоров в <a href="http://ria.ru/location_Vienna/" target="_blank" data-auto="true">Вене</a> с российской стороной в августе Биллингсли заявил, что США выступают за то, чтобы следующий договор СНВ покрывал все боеголовки, а также содержал улучшения в режиме верификации."Знаете, Россия сама должна решить, хочет ли она продлевать действие ДСНВ. Мы сделали ей хорошее предложение. Мы не думаем, что это предложение несправедливое. Мы считаем, что оно основано на принципе взаимности, и что оно приведет к большей прозрачности. И мы думаем, что это очень ценно в сложившейся обстановке, когда Соединенные Штаты и Россия не доверяют друг другу ни в чем", - сказал <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank">Биллингсли</a>."Это довольно значительный шаг вперед, который обе страны могли бы сделать вместе в тот момент, когда мы должны всерьез искать подобные возможности для совместной работы. В силу всех этих причин мы рассматриваем предложение, которое мы сделали России, как умеренное на данном этапе и весьма разумное", - добавил он."Предполагаю, что если Россия его не примет, то после того, как Трамп будет переизбран, "плата за вход", как мы говорим в США, повысится", - отметил спецпосланник."Мы предложили более короткий период времени (чем предложение России - пять лет - ред.). Нам нельзя снимать ногу с педали, как говорится, нам нужно вплотную заняться составлением следующего соглашения. Поэтому пока мы думаем о более коротком периоде времени", - уточнил Биллингсли.Он добавил, что продолжительность этого меньшего срока зависит от того, "насколько гибко поведет себя руководство России"."Как я уже говорил, мы будем корректировать нашу переговорную позицию в зависимости от реакции России, если реакция будет. Мы считаем, что мы наметили очень четкий, очень простой план действий, выгодный для обеих стран. Мы также считаем, что он отражает те обсуждения, которые были у наших президентов. А сейчас, как я очень ясно дал понять, – и мы действительно так считаем, – мяч находится на российской стороне поля", - сказал спецпосланник.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом в президенты от Демократической партии США <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекине</a> эту идею отвергают.В Москве отмечали, что Россия пока не видит однозначного настроя <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> на продление ДСНВ. Глава МИД Сергей Лавров ранее подчеркивал, но Москва не будет удовлетворять нереализуемые требования американских партнеров, в том числе по вопросу участия <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank">Китая</a>.
https://ria.ru/20200714/1574282355.html
https://ria.ru/20200710/1574159967.html
https://ria.ru/20200620/1573227299.html
Договор нам нужен больше, чем им, так как у нас нет ресурсов тягаться с ними, одну холодную войну мы уже проиграли. Но вы не вспомните ни одного российсско-американского договора, который американцы нарушили бы, так что не надо лжи.
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Никакие договора с США продлевать или заключать нельзя! Они обманут как всегда. Пусть дёргаются без договора с нами
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россия
сша
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россия, маршалл биллингсли, договор снв-3, сша, в мире

Спецпосланник Трампа допустил пересмотр позиции Вашингтона по ДСНВ

19:12 20.09.2020 (обновлено: 19:27 20.09.2020)
14755
© AP Photo / Ronald ZakМаршалл Биллингсли на переговорах с Сергеем Рябковым в Вене, 23 июня 2020 года
Маршалл Биллингсли на переговорах с Сергеем Рябковым в Вене, 23 июня 2020 года - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© AP Photo / Ronald Zak
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. США сделали России "хорошее" предложение по продлению ДСНВ, после возможного переизбрания Дональда Трампа цена вопроса повысится, заявил спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли в интервью газете "Коммерсант".
Ранее по итогам переговоров в Вене с российской стороной в августе Биллингсли заявил, что США выступают за то, чтобы следующий договор СНВ покрывал все боеголовки, а также содержал улучшения в режиме верификации.
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"Знаете, Россия сама должна решить, хочет ли она продлевать действие ДСНВ. Мы сделали ей хорошее предложение. Мы не думаем, что это предложение несправедливое. Мы считаем, что оно основано на принципе взаимности, и что оно приведет к большей прозрачности. И мы думаем, что это очень ценно в сложившейся обстановке, когда Соединенные Штаты и Россия не доверяют друг другу ни в чем", - сказал Биллингсли.
"Это довольно значительный шаг вперед, который обе страны могли бы сделать вместе в тот момент, когда мы должны всерьез искать подобные возможности для совместной работы. В силу всех этих причин мы рассматриваем предложение, которое мы сделали России, как умеренное на данном этапе и весьма разумное", - добавил он.
"Предполагаю, что если Россия его не примет, то после того, как Трамп будет переизбран, "плата за вход", как мы говорим в США, повысится", - отметил спецпосланник.
"Мы предложили более короткий период времени (чем предложение России - пять лет - ред.). Нам нельзя снимать ногу с педали, как говорится, нам нужно вплотную заняться составлением следующего соглашения. Поэтому пока мы думаем о более коротком периоде времени", - уточнил Биллингсли.
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Он добавил, что продолжительность этого меньшего срока зависит от того, "насколько гибко поведет себя руководство России".
"Как я уже говорил, мы будем корректировать нашу переговорную позицию в зависимости от реакции России, если реакция будет. Мы считаем, что мы наметили очень четкий, очень простой план действий, выгодный для обеих стран. Мы также считаем, что он отражает те обсуждения, которые были у наших президентов. А сейчас, как я очень ясно дал понять, – и мы действительно так считаем, – мяч находится на российской стороне поля", - сказал спецпосланник.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом в президенты от Демократической партии США Джо Байденом.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. Тем временем администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.
В Москве отмечали, что Россия пока не видит однозначного настроя США на продление ДСНВ. Глава МИД Сергей Лавров ранее подчеркивал, но Москва не будет удовлетворять нереализуемые требования американских партнеров, в том числе по вопросу участия Китая.
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РоссияМаршалл БиллингслиДоговор СНВ-3СШАВ мире
Популярные комментарии
Договор нам нужен больше, чем им, так как у нас нет ресурсов тягаться с ними, одну холодную войну мы уже проиграли. Но вы не вспомните ни одного российсско-американского договора, который американцы нарушили бы, так что не надо лжи.
20 сентября, 19:38
МНМихаил Николанко
72203112
Никакие договора с США продлевать или заключать нельзя! Они обманут как всегда. Пусть дёргаются без договора с нами
20 сентября, 19:26
Арсений НовиковАрсений Новиков
9000002
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