https://ria.ru/20200920/brest-1577515184.html

В Бресте милиция использовала слезоточивый газ на акции протеста

Милиция распылила газ в Бресте для пресечения противоправных действий протестующих, сообщила РИА Новости в воскресенье пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T17:19

2020-09-20T17:19

2020-09-20T17:37

протесты в белоруссии

белоруссия

брест

в мире

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<strong>МИНСК, 20 сен – РИА Новости.</strong> Милиция распылила газ в <a href="http://ria.ru/location_Brest1/" target="_blank" data-auto="true">Бресте</a> для пресечения противоправных действий протестующих, сообщила РИА Новости в воскресенье пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> Ольга Чемоданова.В различных городах республики в воскресенье проходят протестные акции, наиболее массовые по традиции организованы в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>. Между тем один из оппозиционных Telegram-каналов распространил видео, на котором видно, как бойцы ОМОН двигаются на группу протестующих, один из силовиков достает что-то похожее на баллончик и, подойдя близко к людям, брызгает им в лицо, после чего начинаются задержания. По утверждению канала, это видео сделано на акции протеста в Бресте.При этом она не смогла уточнить, сколько человек задержаны на акциях протеста по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> к настоящему времени.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будние дни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.

https://ria.ru/20200920/mitingi-1577512060.html

Александр Аникин Александр Григорьевич Лукашенко таки вытравит всю эту прозападную заразу со святой земли Беларуси, не позволит стране двигаться в направлении, чуждом всем беларусам. 202

Slava Black Эти "протестуны" подготовлены и организованны. Это можно увидеть из множества съемок - идут сцепленными руками в локтях, готовясь к сопротивлению. Это не мирные "гуляния". Это мясо для картинки Западу. Очень жаль, что они не видят последствия своих действий хотя бы на шаг вперед. 61

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, брест, в мире