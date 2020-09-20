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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200920/brest-1577515184.html
В Бресте милиция использовала слезоточивый газ на акции протеста
Милиция распылила газ в Бресте для пресечения противоправных действий протестующих, сообщила РИА Новости в воскресенье пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T17:19
2020-09-20T17:37
протесты в белоруссии
белоруссия
брест
в мире
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<strong>МИНСК, 20 сен – РИА Новости.</strong> Милиция распылила газ в <a href="http://ria.ru/location_Brest1/" target="_blank" data-auto="true">Бресте</a> для пресечения противоправных действий протестующих, сообщила РИА Новости в воскресенье пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> Ольга Чемоданова.В различных городах республики в воскресенье проходят протестные акции, наиболее массовые по традиции организованы в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>. Между тем один из оппозиционных Telegram-каналов распространил видео, на котором видно, как бойцы ОМОН двигаются на группу протестующих, один из силовиков достает что-то похожее на баллончик и, подойдя близко к людям, брызгает им в лицо, после чего начинаются задержания. По утверждению канала, это видео сделано на акции протеста в Бресте.При этом она не смогла уточнить, сколько человек задержаны на акциях протеста по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> к настоящему времени.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будние дни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
https://ria.ru/20200920/mitingi-1577512060.html
Александр Григорьевич Лукашенко таки вытравит всю эту прозападную заразу со святой земли Беларуси, не позволит стране двигаться в направлении, чуждом всем беларусам.
202
Эти "протестуны" подготовлены и организованны. Это можно увидеть из множества съемок - идут сцепленными руками в локтях, готовясь к сопротивлению. Это не мирные "гуляния". Это мясо для картинки Западу. Очень жаль, что они не видят последствия своих действий хотя бы на шаг вперед.
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белоруссия
брест
РИА Новости
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60
белоруссия, брест, в мире

В Бресте милиция использовала слезоточивый газ на акции протеста

17:19 20.09.2020 (обновлено: 17:37 20.09.2020)
11031
© РИА НовостиМилиция распылила слезоточивый газ на протестах в Бресте
Милиция распылила слезоточивый газ на протестах в Бресте - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 сен – РИА Новости. Милиция распылила газ в Бресте для пресечения противоправных действий протестующих, сообщила РИА Новости в воскресенье пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
В различных городах республики в воскресенье проходят протестные акции, наиболее массовые по традиции организованы в Минске. Между тем один из оппозиционных Telegram-каналов распространил видео, на котором видно, как бойцы ОМОН двигаются на группу протестующих, один из силовиков достает что-то похожее на баллончик и, подойдя близко к людям, брызгает им в лицо, после чего начинаются задержания. По утверждению канала, это видео сделано на акции протеста в Бресте.
Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
Вчера, 15:51Протесты в Белоруссии
Сын Лукашенко высказался о митингах в Белоруссии

"Подтверждаем, что в Бресте правоохранители применили слезоточивый газ для пресечения противоправных действий протестующих. Некоторые граждане были задержаны, сейчас проводится разбирательство. Все эти люди нарушают закон о массовых мероприятиях, не подчиняются законным требованиям сотрудников милиции, что представляет угрозу, в том числе для мирного населения", - сказала агентству пресс-секретарь.

При этом она не смогла уточнить, сколько человек задержаны на акциях протеста по всей Белоруссии к настоящему времени.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят в течение месяца после выборов - как в будние дни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко также проводят мероприятия в его поддержку.
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Обсудить19
Протесты в БелоруссииБелоруссияБрестВ мире
Популярные комментарии
Александр Григорьевич Лукашенко таки вытравит всю эту прозападную заразу со святой земли Беларуси, не позволит стране двигаться в направлении, чуждом всем беларусам.
20 сентября, 17:25
Александр АникинАлександр Аникин
9641-1117
Эти "протестуны" подготовлены и организованны. Это можно увидеть из множества съемок - идут сцепленными руками в локтях, готовясь к сопротивлению. Это не мирные "гуляния". Это мясо для картинки Западу. Очень жаль, что они не видят последствия своих действий хотя бы на шаг вперед.
20 сентября, 18:00
Slava BlackSlava Black
5710003
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