https://ria.ru/20200920/borisov-1577523275.html
В "Столото" раскрыли обстоятельства смерти ведущего Борисова
Михаилу Борисову стало плохо во время съемок передачи "У нас выигрывают", сообщила РЕН ТВ руководитель PR-службы "Столото" Светлана Понкратова. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T20:55
2020-09-20T20:55
2020-09-20T21:28
умер михаил борисов
михаил борисов
россия
столото
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Михаилу Борисову стало плохо во время съемок передачи "У нас выигрывают", сообщила <a href="https://ren.tv/" target="_blank">РЕН ТВ</a> руководитель PR-службы "<a href="http://ria.ru/organization_stoloto/" target="_blank" data-auto="true">Столото</a>" Светлана Понкратова.По ее словам, артисту сразу вызвали скорую. Ведущего "Русского лото" доставили в больницу для более детального обследования и лечения, однако, несмотря на усилия врачей, он скончался.Сестра актера Нина Борисова, говоря о возможных причинах смерти, предположила, что это могли быть проблемы с сердцем.Ранее СМИ сообщали, что Борисову дважды вызывали скорую. Когда врачи приехали в 12:35, он отказался от госпитализации. Однако его состояние ухудшилось, и приехавшая в 15:45 бригада отвезла его в больницу.Михаил Борисов родился в 1949 году в Москве. Окончил Московский горный институт и Высшее театральное училище имени Щукина. Много работал в театре, кино и на телевидении. В Театральном институте имени Щукина заведовал кафедрой режиссуры, а также ставил дипломные спектакли. С 1994 года вел розыгрыши "Русского лото".Дальнейшие розыгрыши "Русского лото" будут вести коллеги и соведущие Борисова Виктория Панина, Инна Воронина и Ирида Хусаинова.
https://ria.ru/20200920/legkostupova-1577510594.html
Коля Ваня
Фишман умер! Лото продолжается.
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россия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умер михаил борисов, михаил борисов, россия, столото
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.
Михаилу Борисову стало плохо во время съемок передачи "У нас выигрывают", сообщила РЕН ТВ
руководитель PR-службы "Столото
" Светлана Понкратова.
По ее словам, артисту сразу вызвали скорую. Ведущего "Русского лото" доставили в больницу для более детального обследования и лечения, однако, несмотря на усилия врачей, он скончался.
Сестра актера Нина Борисова, говоря о возможных причинах смерти, предположила, что это могли быть проблемы с сердцем.
Ранее СМИ сообщали, что Борисову дважды вызывали скорую. Когда врачи приехали в 12:35, он отказался от госпитализации. Однако его состояние ухудшилось, и приехавшая в 15:45 бригада отвезла его в больницу.
Михаил Борисов родился в 1949 году в Москве. Окончил Московский горный институт и Высшее театральное училище имени Щукина. Много работал в театре, кино и на телевидении. В Театральном институте имени Щукина заведовал кафедрой режиссуры, а также ставил дипломные спектакли. С 1994 года вел розыгрыши "Русского лото".
Дальнейшие розыгрыши "Русского лото" будут вести коллеги и соведущие Борисова Виктория Панина, Инна Воронина и Ирида Хусаинова.