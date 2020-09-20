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https://ria.ru/20200920/borisov-1577507701.html
Сестра назвала возможную причину смерти ведущего "Русского лото" Борисова
Сестра актера Михаила Борисова Нина в беседе с телеканалом "Звезда" назвала возможную причину смерти артиста. РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T13:32
2020-09-20T13:32
умер михаил борисов
михаил борисов
россия
шоу-бизнес
общество
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. </strong>Сестра актера <a href="https://ria.ru/person_mikhail-borisov/" target="_blank">Михаила Борисова</a> Нина в беседе с телеканалом "<a href="https://tvzvezda.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Звезда</a>" назвала возможную причину смерти артиста.Она подтвердила, что ему стало плохо во время съемок и его увезли в больницу.Ведущего госпитализировали накануне со съемочной площадки. Врачи ввели ведущего в медикаментозную кому, однако <a href="https://ria.ru/category_umer-mikhail-borisov/" target="_blank">его не спасли</a>.Михаил Борисов — советский и российский актер, режиссер и телеведущий. Зрителям он наиболее известен в качестве ведущего "Русского лото", которую вел с 1994 года. Дальнейшие выпуски "Русского лото" будут вести соведущие Борисова — Ирида Хусаинова, Инна Воронина и Виктория Панина.Борисов в 1982 году окончил ВТУ имени Щукина. В 1980-х годах он занял пост главного режиссера Томского драматического театра, а затем стал главным режиссером московского драматического театра "Глобус". Также Борисов играл в театре имени Ермоловой.
https://ria.ru/20200920/borisov-1577503630.html
Сестра эта ничего не знает. Опровергала сообщения о смерти. Теперь выдвигает их версии. Вечный покой ушедшему и тьфу на хайпующих на смерти
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умер михаил борисов, михаил борисов, россия, шоу-бизнес, общество

Сестра назвала возможную причину смерти ведущего "Русского лото" Борисова

13:32 20.09.2020
405006
© Фото : Официальный сайт Михаила БорисоваВедущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи "Русское лото" Михаил Борисов
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи Русское лото Михаил Борисов - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© Фото : Официальный сайт Михаила Борисова
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Сестра актера Михаила Борисова Нина в беседе с телеканалом "Звезда" назвала возможную причину смерти артиста.
"Наверное, сердце. Я точно не знаю", — пояснила женщина.
Она подтвердила, что ему стало плохо во время съемок и его увезли в больницу.
Ведущего госпитализировали накануне со съемочной площадки. Врачи ввели ведущего в медикаментозную кому, однако его не спасли.
Михаил Борисов — советский и российский актер, режиссер и телеведущий. Зрителям он наиболее известен в качестве ведущего "Русского лото", которую вел с 1994 года. Дальнейшие выпуски "Русского лото" будут вести соведущие Борисова — Ирида Хусаинова, Инна Воронина и Виктория Панина.
Борисов в 1982 году окончил ВТУ имени Щукина. В 1980-х годах он занял пост главного режиссера Томского драматического театра, а затем стал главным режиссером московского драматического театра "Глобус". Также Борисов играл в театре имени Ермоловой.
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи Русское лото Михаил Борисов - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
Вчера, 10:58
СМИ: ведущий "Русского лото" Борисов отказывался от госпитализации
2719161502463
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Умер Михаил БорисовМихаил БорисовРоссияШоу-бизнесОбщество
Популярные комментарии
Сестра эта ничего не знает. Опровергала сообщения о смерти. Теперь выдвигает их версии. Вечный покой ушедшему и тьфу на хайпующих на смерти
20 сентября, 13:38
Zlydennemets ThreeZlydennemets Three
3300004
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