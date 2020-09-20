https://ria.ru/20200920/borisov-1577507701.html

Сестра назвала возможную причину смерти ведущего "Русского лото" Борисова

Сестра актера Михаила Борисова Нина в беседе с телеканалом "Звезда" назвала возможную причину смерти артиста. РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T13:32

2020-09-20T13:32

2020-09-20T13:32

умер михаил борисов

михаил борисов

россия

шоу-бизнес

общество

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. </strong>Сестра актера <a href="https://ria.ru/person_mikhail-borisov/" target="_blank">Михаила Борисова</a> Нина в беседе с телеканалом "<a href="https://tvzvezda.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Звезда</a>" назвала возможную причину смерти артиста.Она подтвердила, что ему стало плохо во время съемок и его увезли в больницу.Ведущего госпитализировали накануне со съемочной площадки. Врачи ввели ведущего в медикаментозную кому, однако <a href="https://ria.ru/category_umer-mikhail-borisov/" target="_blank">его не спасли</a>.Михаил Борисов — советский и российский актер, режиссер и телеведущий. Зрителям он наиболее известен в качестве ведущего "Русского лото", которую вел с 1994 года. Дальнейшие выпуски "Русского лото" будут вести соведущие Борисова — Ирида Хусаинова, Инна Воронина и Виктория Панина.Борисов в 1982 году окончил ВТУ имени Щукина. В 1980-х годах он занял пост главного режиссера Томского драматического театра, а затем стал главным режиссером московского драматического театра "Глобус". Также Борисов играл в театре имени Ермоловой.

https://ria.ru/20200920/borisov-1577503630.html

Zlydennemets Three Сестра эта ничего не знает. Опровергала сообщения о смерти. Теперь выдвигает их версии. Вечный покой ушедшему и тьфу на хайпующих на смерти 37

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер михаил борисов, михаил борисов, россия, шоу-бизнес, общество