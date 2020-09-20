https://ria.ru/20200920/borisov-1577503319.html

Актер Олешко назвал Михаила Борисова уникальным педагогом и товарищем

Телеведущий и актер Михаил Борисов, скончавшийся на 72-м году жизни, был не только уникальным педагогом, но и товарищем, рассказал РИА Новости актёр Александр... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T10:43

2020-09-20T10:43

2020-09-20T10:43

культура

умер михаил борисов

михаил борисов

александр олешко

москва

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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Телеведущий и актер <a href="https://ria.ru/person_mikhail-borisov" target="_blank">Михаил Борисов</a>, скончавшийся на 72-м году жизни, был не только уникальным педагогом, но и товарищем, рассказал РИА Новости актёр <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Oleshko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Олешко</a>.Ведущий "Русского лото" Борисов накануне был госпитализирован, ему стало плохо во время съемок. Родственники Борисова подтвердили РИА Новости информацию о его <a href="https://ria.ru/category_umer-mikhail-borisov" target="_blank">смерти</a>.Актер выразил соболезнования семье Борисова. "Я выражаю просто глубокие соболезнования его сыну, который вырос у нас у всех на глазах, его сестре, а ему светлая память. Это настолько оглушающая новость, что я не могу даже понять ее", - заключил Олешко.

https://rsport.ria.ru/20200920/spartak-1577502068.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер михаил борисов, михаил борисов, александр олешко, москва