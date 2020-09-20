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https://ria.ru/20200920/borisov-1577503319.html
Актер Олешко назвал Михаила Борисова уникальным педагогом и товарищем
Телеведущий и актер Михаил Борисов, скончавшийся на 72-м году жизни, был не только уникальным педагогом, но и товарищем, рассказал РИА Новости актёр Александр... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T10:43
2020-09-20T10:43
культура
умер михаил борисов
михаил борисов
александр олешко
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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Телеведущий и актер <a href="https://ria.ru/person_mikhail-borisov" target="_blank">Михаил Борисов</a>, скончавшийся на 72-м году жизни, был не только уникальным педагогом, но и товарищем, рассказал РИА Новости актёр <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Oleshko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Олешко</a>.Ведущий "Русского лото" Борисов накануне был госпитализирован, ему стало плохо во время съемок. Родственники Борисова подтвердили РИА Новости информацию о его <a href="https://ria.ru/category_umer-mikhail-borisov" target="_blank">смерти</a>.Актер выразил соболезнования семье Борисова. "Я выражаю просто глубокие соболезнования его сыну, который вырос у нас у всех на глазах, его сестре, а ему светлая память. Это настолько оглушающая новость, что я не могу даже понять ее", - заключил Олешко.
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умер михаил борисов, михаил борисов, александр олешко, москва

Актер Олешко назвал Михаила Борисова уникальным педагогом и товарищем

10:43 20.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер Александр Олешко
Актер Александр Олешко - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Телеведущий и актер Михаил Борисов, скончавшийся на 72-м году жизни, был не только уникальным педагогом, но и товарищем, рассказал РИА Новости актёр Александр Олешко.
Ведущий "Русского лото" Борисов накануне был госпитализирован, ему стало плохо во время съемок. Родственники Борисова подтвердили РИА Новости информацию о его смерти.
"Я с ним виделся буквально неделю назад. Более того, опубликовал в Instagram диалог с ним на улице, мы разговаривали о русском языке, о значении русского языка. Он был моим педагогом, он был уникальным человеком, который нас учил правильно разбирать пьесы и быть уважительным к автору. И вообще для нас всех он был другом, он был товарищем, он был не только учителем", - сказал Олешко.
Актер выразил соболезнования семье Борисова. "Я выражаю просто глубокие соболезнования его сыну, который вырос у нас у всех на глазах, его сестре, а ему светлая память. Это настолько оглушающая новость, что я не могу даже понять ее", - заключил Олешко.
Актёр и телеведущий Михаил Борисов - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
Вчера, 10:01
"Спартак" выразил соболезнования семье и близким Михаила Борисова
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КультураУмер Михаил БорисовМихаил БорисовАлександр ОлешкоМосква
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