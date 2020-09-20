https://ria.ru/20200920/belorussiya-1577497232.html

Депутат Рады заявил об отвращении от позиции Киева по Белоруссии

Пресс-релиз его выступления опубликован на сайте партии. РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T01:32

2020-09-20T01:32

2020-09-20T01:41

протесты в белоруссии

светлана тихановская

оппозиционная платформа - за жизнь

ситуация на украине

александр лукашенко

верховная рада украины

владимир зеленский

минск

белоруссия

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В Раде заявили об отвращении от позиции Киева по Белоруссии

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. </strong>Депутат Верховной рады от фракции "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank">Оппозиционная платформа — За жизнь</a>" Юрий Загородний раскритиковал позицию официального Киева по ситуации в Белоруссии<strong>. </strong>Пресс-релиз его выступления опубликован на <a href="https://zagittya.com.ua/news/novosti/jurij_zagorodnij_pozicija_nashej_vlasti_po_otnosheniju_k_belarusi_lichno_u_menja_vyzyvaet_otvraschenie.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> партии.Политик подчеркнул, что Минск при президенте Александре Лукашенко всегда поддерживал Украину, даже несмотря на "явную пронатовскую позицию" южного соседа. Но во время протестов в Белоруссии Киев заявил о поддержке оппозиции.По его словам, Украина сыграла "существенную роль" в беспорядках. В частности, утверждает депутат, некоторые из белорусских активистов в течение многих лет проходили подготовку в его стране.Также, по мнению парламентария, президента Украины Владимира Зеленского "заставили перечеркнуть" хорошие отношения с белорусским лидером."Марионеточный режим потому так и называют, что за ниточки дергает кто-то другой", – заключил Загородний.Протесты в БелоруссииМассовые акции протеста в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> начались 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция отказалась признавать официальные результаты и считает победителем <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлану Тихановскую</a>.В первые дни силовики подавляли акции, в отношении не согласных с результатами выборов протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов перестали разгонять митинги.По официальным данным, за первые дни протестов было задержано более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200919/noyabr-1577482168.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация на украине, александр лукашенко, верховная рада украины, владимир зеленский, минск, белоруссия, киев, украина, в мире