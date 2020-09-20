https://ria.ru/20200920/azarov-1577502358.html

"Каждый год теряем по Полтаве!" Азаров рассказал о вымирании Украины

За годы независимости численность населения Украины сократилась на десятки миллионов человек, заявил в интервью "Комсомольской правде" бывший украинский... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T10:14

2020-09-20T10:14

2020-09-20T13:09

ситуация на украине

николай азаров (политик)

украина

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> За годы независимости численность населения Украины сократилась на десятки миллионов человек, заявил в интервью <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольской правде"</a> бывший украинский премьер-министр <a href="https://ria.ru/person_Nikolajj_Azarov" target="_blank">Николай Азаров</a>.Ежегодную убыль населения он оценил в 300 тысяч человек в год. "Каждый год мы теряем по Полтаве! Оставшийся миллион человек — это миграция", — отметил бывший премьер. По его словам, очень много украинцев живут в России, остальные — в Европе и США. Многие едут за границу на заработки, кто-то получает гражданство другой страны, добавил он.

https://ria.ru/20200824/azarov-1576263119.html

kareninbt2008.karenin Азаров это худшее что было с Украиной за последние годы 75

Илья Гольдман Не новость) А ведь было аж 60 миллионов, когда убежали из Союза. Ну еще столько же и будет снова незаселенное Дикое Поле 57

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украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, николай азаров (политик), украина