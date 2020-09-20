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"Каждый год теряем по Полтаве!" Азаров рассказал о вымирании Украины
За годы независимости численность населения Украины сократилась на десятки миллионов человек, заявил в интервью "Комсомольской правде" бывший украинский... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T10:14
2020-09-20T13:09
ситуация на украине
николай азаров (политик)
украина
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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> За годы независимости численность населения Украины сократилась на десятки миллионов человек, заявил в интервью <a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольской правде"</a> бывший украинский премьер-министр <a href="https://ria.ru/person_Nikolajj_Azarov" target="_blank">Николай Азаров</a>.Ежегодную убыль населения он оценил в 300 тысяч человек в год. "Каждый год мы теряем по Полтаве! Оставшийся миллион человек — это миграция", — отметил бывший премьер. По его словам, очень много украинцев живут в России, остальные — в Европе и США. Многие едут за границу на заработки, кто-то получает гражданство другой страны, добавил он.
https://ria.ru/20200824/azarov-1576263119.html
Азаров это худшее что было с Украиной за последние годы
75
Не новость) А ведь было аж 60 миллионов, когда убежали из Союза. Ну еще столько же и будет снова незаселенное Дикое Поле
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украина
РИА Новости
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ситуация на украине, николай азаров (политик), украина

"Каждый год теряем по Полтаве!" Азаров рассказал о вымирании Украины

10:14 20.09.2020 (обновлено: 13:09 20.09.2020)
16708
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГлава Комитета спасения Украины Николай Азаров на презентации доклада "Мониторинг некоторых аспектов нарушений прав человека в Украине за 2017 год" в пресс-центре МИА "Россия сегодня". 22 ноября 2017
Глава Комитета спасения Украины Николай Азаров на презентации доклада Мониторинг некоторых аспектов нарушений прав человека в Украине за 2017 год в пресс-центре МИА Россия сегодня. 22 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. За годы независимости численность населения Украины сократилась на десятки миллионов человек, заявил в интервью "Комсомольской правде" бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

"По хитрым подсчетам украинских чиновников, которые основаны на потреблении хлеба, молока и мяса, жителей Украины в стране осталось 37 миллионов. Если не считать Донбасс и Крым, то 32 миллиона", — сказал он.

Ежегодную убыль населения он оценил в 300 тысяч человек в год.
"Каждый год мы теряем по Полтаве! Оставшийся миллион человек — это миграция", — отметил бывший премьер.
По его словам, очень много украинцев живут в России, остальные — в Европе и США. Многие едут за границу на заработки, кто-то получает гражданство другой страны, добавил он.
Николай Азаров во время пресс-конференции на тему: Президентские выборы на Украине: кто пройдет во второй тур? - РИА Новости, 1920, 24.08.2020
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Ситуация на УкраинеНиколай Азаров (политик)Украина
Популярные комментарии
Азаров это худшее что было с Украиной за последние годы
20 сентября, 10:54
kkareninbt2008.karenin
7222161
Не новость) А ведь было аж 60 миллионов, когда убежали из Союза. Ну еще столько же и будет снова незаселенное Дикое Поле
20 сентября, 10:26
Илья ГольдманИлья Гольдман
4823202
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