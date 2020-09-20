https://ria.ru/20200920/avtobus-1577497432.html

В Нигерии 15 человек погибли при падении автобуса в реку

Четырнадцать тел были извлечены из автобуса, который потерпел крушение и упал в реку в штате Эбоньи на юго-востоке Нигерии, еще один человек умер в больнице,... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T01:21

2020-09-20T01:21

2020-09-20T02:47

мохаммаду бухари

нигерия

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Четырнадцать тел были извлечены из автобуса, который потерпел крушение и упал в реку в штате Эбоньи на юго-востоке <a href="http://ria.ru/location_Nigeria/" target="_blank" data-auto="true">Нигерии</a>, еще один человек умер в больнице, сообщает местная газета <a href="https://thenationonlineng.net/" target="_blank">Nation</a>.По информации газеты, после того, как спасатели подняли автобус со дна реки, они извлекли 14 тел. Еще один пассажир скончался в больнице, куда пятеро спасенных были доставлены после инцидента. Еще 13 человек все еще числятся пропавшими без вести.По данным властей, в автобусе находились более 30 пассажиров.Президент страны <a href="http://ria.ru/person_Mokhammadu_Bukhari/" target="_blank" data-auto="true">Мохаммаду Бухари</a> заявил, что он скорбит по погибшим, и выразил соболезнования их семьям, пишет газета.Некоторые местные издания сообщают, что при аварии могли погибнуть более 30 человек.

https://ria.ru/20200918/postradavshie-1577452575.html

нигерия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мохаммаду бухари, нигерия, в мире