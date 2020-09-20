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В Нигерии 15 человек погибли при падении автобуса в реку
Четырнадцать тел были извлечены из автобуса, который потерпел крушение и упал в реку в штате Эбоньи на юго-востоке Нигерии, еще один человек умер в больнице,... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T01:21
2020-09-20T02:47
мохаммаду бухари
нигерия
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> Четырнадцать тел были извлечены из автобуса, который потерпел крушение и упал в реку в штате Эбоньи на юго-востоке <a href="http://ria.ru/location_Nigeria/" target="_blank" data-auto="true">Нигерии</a>, еще один человек умер в больнице, сообщает местная газета <a href="https://thenationonlineng.net/" target="_blank">Nation</a>.По информации газеты, после того, как спасатели подняли автобус со дна реки, они извлекли 14 тел. Еще один пассажир скончался в больнице, куда пятеро спасенных были доставлены после инцидента. Еще 13 человек все еще числятся пропавшими без вести.По данным властей, в автобусе находились более 30 пассажиров.Президент страны <a href="http://ria.ru/person_Mokhammadu_Bukhari/" target="_blank" data-auto="true">Мохаммаду Бухари</a> заявил, что он скорбит по погибшим, и выразил соболезнования их семьям, пишет газета.Некоторые местные издания сообщают, что при аварии могли погибнуть более 30 человек.
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мохаммаду бухари, нигерия, в мире

В Нигерии 15 человек погибли при падении автобуса в реку

01:21 20.09.2020 (обновлено: 02:47 20.09.2020)
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© AP Photo / Ben CurtisВоенные и полиция Нигерии
Военные и полиция Нигерии - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© AP Photo / Ben Curtis
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Четырнадцать тел были извлечены из автобуса, который потерпел крушение и упал в реку в штате Эбоньи на юго-востоке Нигерии, еще один человек умер в больнице, сообщает местная газета Nation.
По информации газеты, после того, как спасатели подняли автобус со дна реки, они извлекли 14 тел. Еще один пассажир скончался в больнице, куда пятеро спасенных были доставлены после инцидента. Еще 13 человек все еще числятся пропавшими без вести.
По данным властей, в автобусе находились более 30 пассажиров.
Президент страны Мохаммаду Бухари заявил, что он скорбит по погибшим, и выразил соболезнования их семьям, пишет газета.
Некоторые местные издания сообщают, что при аварии могли погибнуть более 30 человек.
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