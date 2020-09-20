https://ria.ru/20200920/avangard-1577520502.html

"Белавиа" возобновит рейсы в Москву с первого октября

Рейсы белорусской авиакомпании "Белавиа" в Москву и другие города России пока планируется запустить с 1 октября, сообщили РИА Новости в справочной службе... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T19:46

2020-09-20T19:46

2020-09-20T19:59

белоруссия

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<strong>МИНСК, 20 сен – РИА Новости.</strong> Рейсы белорусской авиакомпании "Белавиа" в Москву и другие города России пока планируется запустить с 1 октября, сообщили РИА Новости в справочной службе национального перевозчика Белоруссии.Ранее пресс-служба российского кабмина сообщила, что Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября, полеты в Минск будут выполняться с периодичностью один раз в неделю. При этом российский "Аэрофлот" открыл на своем сайте продажу билетов из Москвы в Минск с 26 сентября.Там отметили, что билеты на октябрь из Минска в ряд городов России доступны для бронирования на сайте авиакомпании.Ранее "Белавиа" сообщала, что продлила приостановку рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Краснодар, Сочи и Ростов-на-Дону до 30 сентября, в Воронеж, Казань, Нижний Новгород - до 24 октября.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В условиях пандемии ряд стран мира приняли карантинные меры и закрыли свои границы для иностранцев, было приостановлено регулярное авиа- и железнодорожное сообщение.

https://ria.ru/20200920/aviasoobschenie-1577515980.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия