https://ria.ru/20200920/avangard-1577520502.html
"Белавиа" возобновит рейсы в Москву с первого октября
Рейсы белорусской авиакомпании "Белавиа" в Москву и другие города России пока планируется запустить с 1 октября, сообщили РИА Новости в справочной службе... РИА Новости, 20.09.2020
2020-09-20T19:46
2020-09-20T19:46
2020-09-20T19:59
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568651613_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b657c8d83fbe4d037f67c966b89b4f1e.jpg
<strong>МИНСК, 20 сен – РИА Новости.</strong> Рейсы белорусской авиакомпании "Белавиа" в Москву и другие города России пока планируется запустить с 1 октября, сообщили РИА Новости в справочной службе национального перевозчика Белоруссии.Ранее пресс-служба российского кабмина сообщила, что Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября, полеты в Минск будут выполняться с периодичностью один раз в неделю. При этом российский "Аэрофлот" открыл на своем сайте продажу билетов из Москвы в Минск с 26 сентября.Там отметили, что билеты на октябрь из Минска в ряд городов России доступны для бронирования на сайте авиакомпании.Ранее "Белавиа" сообщала, что продлила приостановку рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Краснодар, Сочи и Ростов-на-Дону до 30 сентября, в Воронеж, Казань, Нижний Новгород - до 24 октября.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В условиях пандемии ряд стран мира приняли карантинные меры и закрыли свои границы для иностранцев, было приостановлено регулярное авиа- и железнодорожное сообщение.
https://ria.ru/20200920/aviasoobschenie-1577515980.html
9
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568651613_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f399c52603ec283a417a5259e865e148.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия
МИНСК, 20 сен – РИА Новости. Рейсы белорусской авиакомпании "Белавиа" в Москву и другие города России пока планируется запустить с 1 октября, сообщили РИА Новости в справочной службе национального перевозчика Белоруссии.
Ранее пресс-служба российского кабмина сообщила, что Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября, полеты в Минск будут выполняться с периодичностью один раз в неделю. При этом российский "Аэрофлот" открыл на своем сайте продажу билетов из Москвы в Минск с 26 сентября.
"Только начиная с 1 октября рейсы запланированы ("Белавиа" из Минска в Москву и другие города РФ – ред.). На сентябрь рейсов нет. Возможно, это российские авиакомпании, такие как "Аэрофлот", выполняют рейсы (в Минск с 26 сентября – ред.), а пока у "Белавиа" сообщения с Россией нет", - рассказали в справочной службе.
Там отметили, что билеты на октябрь из Минска в ряд городов России доступны для бронирования на сайте авиакомпании.
Ранее "Белавиа" сообщала, что продлила приостановку рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Краснодар, Сочи и Ростов-на-Дону до 30 сентября, в Воронеж, Казань, Нижний Новгород - до 24 октября.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В условиях пандемии ряд стран мира приняли карантинные меры и закрыли свои границы для иностранцев, было приостановлено регулярное авиа- и железнодорожное сообщение.