https://ria.ru/20200920/avangard-1577497475.html

Путин назвал США виновными в разработке Россией гиперзвукового оружия

Выход США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году вынудил Россию приступить к созданию гиперзвукового оружия, заявил президент России Владимир Путин... РИА Новости, 20.09.2020

2020-09-20T01:27

2020-09-20T01:27

2020-09-20T01:46

герберт ефремов

россия

авангард

владимир путин

сша

нпо машиностроения

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.</strong> Выход <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> из Договора по противоракетной обороне в 2002 году вынудил Россию приступить к созданию гиперзвукового оружия, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a> во время встречи по видесвязи с экс-гендиректором <a href="http://ria.ru/organization_NPO_Mashinostroenija/" target="_blank">НПО машиностроения</a> Гербертом Ефремовым."Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал", — пояснил глава государства.Он добавил, что разработка новых технологий стала возможной благодаря Ефремову и его коллегам.Однако, подчеркнул Путин, Россия пыталась добиться договоренностей с <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоном</a> о рекращении работ по стратегической ПРО или о ее совместной реализации на ракетоопасных направлениях. Тем не менее все усилия оказались тщетными, поэтому в 2004 году страна приступила к масштабной работе по реализации проектов в области гиперзвука.При этом, напомнил президент, ранее Россия была в роли догоняющей в плане атомного оружия, дальней стратегической авиации и ракетной межконтинентальной техники. Из-за этого государство постоянно находилось в сложном и даже опасном положении. В ситуации явно прослеживалось нарушение стратегического баланса, отметил российский лидер."И вот сейчас впервые в нашей новейшей истории Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, что очень важно, по точности все существовавшие и существующие сегодня", — сказал Путин.Кроме того, такого оружия пока нет, добавил он."Во всяком случае, пока нет", — уточнил президент."Авангард"О гиперзвуковом ракетном комплексе "Авангард" Путин впервые рассказал в послании Федеральному собранию в 2018 году. Тогда он представил и другие новейшие виды вооружений.В результате Россия стала единственным государством в мире, официально сообщившим о наличии гиперзвукового оружия."Авангард" способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. При движении к цели планирующий крылатый блок осуществляет глубокое маневрирование — как боковое, на несколько тысяч километров, так и по высоте. Это наделяет его абсолютной неуязвимостью для любых средств ПВО и ПРО.

https://ria.ru/20200223/1565111582.html

https://ria.ru/20200214/1564687174.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

герберт ефремов, россия, авангард, владимир путин, сша, нпо машиностроения, безопасность, в мире