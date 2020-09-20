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Спецпосланник Трампа выразил обеспокоенность ядерным потенциалом России
Москва наращивает ядерный арсенал, а США - нет, при этом чрезвычайное беспокойство Вашингтона вызывают российские системы ядерного оружия с малым радиусом... РИА Новости, 20.09.2020
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россия
маршалл биллингсли
сша
безопасность
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<strong>МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> наращивает ядерный арсенал, а <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> - нет, при этом чрезвычайное беспокойство <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> вызывают российские системы ядерного оружия с малым радиусом действия, заявил спецпосланник президента Трампа по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a>.Он подчеркнул, что США не оспаривают законность того, что делает Россия, ведь она – суверенное государство.
https://ria.ru/20200917/snv-1577396551.html
Ядерное оружие - это наше все! Это единственное средство надежно предотвратить крупномасштабную агрессию НАТО против России. Поэтому ядерный щит укрепляли, укрепляем и будем укреплять.
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россия
сша
РИА Новости
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россия, маршалл биллингсли, сша, безопасность

Спецпосланник Трампа выразил обеспокоенность ядерным потенциалом России

19:07 20.09.2020 (обновлено: 21:27 20.09.2020)
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© Пресс-служба МО РФ / Перейти в фотобанкСтратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК "Ярс"
Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК Ярс - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
© Пресс-служба МО РФ
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Москва наращивает ядерный арсенал, а США - нет, при этом чрезвычайное беспокойство Вашингтона вызывают российские системы ядерного оружия с малым радиусом действия, заявил спецпосланник президента Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

"Россия наращивает свой ядерный арсенал. Мы нет. Китай его наращивает очень быстро. Мы, повторяю, его не наращиваем. Поэтому мы считаем, что соглашение, которого мы достигнем в будущем, должно отражать как упомянутые мной соображения двустороннего характера, так и трехсторонние озабоченности", - сказал Биллингсли в интервью "Коммерсанту".

Он подчеркнул, что США не оспаривают законность того, что делает Россия, ведь она – суверенное государство.

"Но нас чрезвычайно беспокоит то, что она делает за рамками ДСНВ, в особенности наращивание систем ядерного оружия с малым радиусом действия. У нас возникает вопрос, зачем это нужно. Мы думаем, что со стороны России это пустая трата колоссальных денег в то время, когда у ее правительства есть много иных приоритетов, на которые стоило бы потратить деньги", - отметил он.

Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 16:33
МИД призвал США не увязывать ДСНВ с не относящимися к нему темами
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РоссияМаршалл БиллингслиСШАБезопасность
Популярные комментарии
Ядерное оружие - это наше все! Это единственное средство надежно предотвратить крупномасштабную агрессию НАТО против России. Поэтому ядерный щит укрепляли, укрепляем и будем укреплять.
20 сентября, 19:16
Руслан ТлеужРуслан Тлеуж
1100003
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