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В МИД надеются, что на сессии ГА ООН не будет проблем с визами дипломатам
Москва надеется, что инцидентов с невыдачей виз российским дипломатам для участия в 75-й сессии ГА ООН удастся избежать, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T10:54
2020-09-19T10:54
невыдача виз сша делегатам из россии
петр ильичев
генеральная ассамблея оон
оон
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 сен – РИА Новости.</strong> Москва надеется, что инцидентов с невыдачей виз российским дипломатам для участия в 75-й сессии <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank">ГА ООН</a> удастся избежать, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Petr_Ilichev/" target="_blank" data-auto="true">Петр Ильичев</a>.<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> не выдали визы 18 дипломатам из России в ходе прошлой сессии ГА ООН, в том числе членам делегации главы МИД РФ и делегациям, участвовавшим в работе Первого и Шестого комитета Организации, занимающихся соответственно разоружением и правовыми вопросами.Подобные шаги являются грубейшим нарушением соглашения между ООН и американским правительством о местоположении центральных учреждений всемирной Организации от 1947 года, указал Ильичев."Чинимый Вашингтоном "визовый произвол" самым пагубным образом сказывается на эффективности работы всемирной Организации, что неоднократно подчеркивали многие государства-члены", - отметил он."Вместе с тем мы рассчитываем, что Вашингтон станет более ответственно относиться к своим обязательствам и в ходе 75-й сессии Генассамблеи подобного сценария удастся избежать. Так или иначе наша страна продолжит всемерно противодействовать неправомерной визовой политике США. Регулярно заостряем этот вопрос, в частности, в контактах с американской стороной, Генсекретарем ООН и в Комитете Генассамблеи по сношениям со страной пребывания", - подчеркнул Ильичев.Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет с 21 по 29 сентября. Юбилейная 75-я сессия ГА открылась 15 сентября.
https://radiosputnik.ria.ru/20200220/1565012593.html
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невыдача виз сша делегатам из россии, петр ильичев, генеральная ассамблея оон, оон, сша, в мире

В МИД надеются, что на сессии ГА ООН не будет проблем с визами дипломатам

10:54 19.09.2020
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкЗаседание Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Москва надеется, что инцидентов с невыдачей виз российским дипломатам для участия в 75-й сессии ГА ООН удастся избежать, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.
США не выдали визы 18 дипломатам из России в ходе прошлой сессии ГА ООН, в том числе членам делегации главы МИД РФ и делегациям, участвовавшим в работе Первого и Шестого комитета Организации, занимающихся соответственно разоружением и правовыми вопросами.
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.02.2020
20 февраля, 14:54
"Большая проблема". Песков о случаях невыдачи виз США дипломатам из РФ
"США действительно все чаще злоупотребляют своим положением страны пребывания штаб-квартиры всемирной Организации для извлечения односторонних политических дивидендов и оказания давления на правительства других государств. И невыдача въездных виз российским дипломатам, в том числе для участия в мероприятиях по линии ООН, служит ярким примером подобной линии, к тому же далеко не единственным", - сказал дипломат.
Подобные шаги являются грубейшим нарушением соглашения между ООН и американским правительством о местоположении центральных учреждений всемирной Организации от 1947 года, указал Ильичев.
"Чинимый Вашингтоном "визовый произвол" самым пагубным образом сказывается на эффективности работы всемирной Организации, что неоднократно подчеркивали многие государства-члены", - отметил он.
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27 декабря 2019, 10:10Сказано в эфире
Дипломат РФ рассказал, как США задерживали выдачу ему визыВ ООН обеспокоены задержками в выдаче виз представителям России и других стран. Своим личным опытом в этой сфере поделился в эфире радио Sputnik российский дипломат Владимир Грачев.
"Вместе с тем мы рассчитываем, что Вашингтон станет более ответственно относиться к своим обязательствам и в ходе 75-й сессии Генассамблеи подобного сценария удастся избежать. Так или иначе наша страна продолжит всемерно противодействовать неправомерной визовой политике США. Регулярно заостряем этот вопрос, в частности, в контактах с американской стороной, Генсекретарем ООН и в Комитете Генассамблеи по сношениям со страной пребывания", - подчеркнул Ильичев.
Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет с 21 по 29 сентября. Юбилейная 75-я сессия ГА открылась 15 сентября.
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Невыдача виз США делегатам из РоссииПетр ИльичевГенеральная Ассамблея ООНООНСШАВ мире
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