https://ria.ru/20200919/vizy-1577476439.html

В МИД надеются, что на сессии ГА ООН не будет проблем с визами дипломатам

Москва надеется, что инцидентов с невыдачей виз российским дипломатам для участия в 75-й сессии ГА ООН удастся избежать, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T10:54

2020-09-19T10:54

2020-09-19T10:54

невыдача виз сша делегатам из россии

петр ильичев

генеральная ассамблея оон

оон

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 сен – РИА Новости.</strong> Москва надеется, что инцидентов с невыдачей виз российским дипломатам для участия в 75-й сессии <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank">ГА ООН</a> удастся избежать, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Petr_Ilichev/" target="_blank" data-auto="true">Петр Ильичев</a>.<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> не выдали визы 18 дипломатам из России в ходе прошлой сессии ГА ООН, в том числе членам делегации главы МИД РФ и делегациям, участвовавшим в работе Первого и Шестого комитета Организации, занимающихся соответственно разоружением и правовыми вопросами.Подобные шаги являются грубейшим нарушением соглашения между ООН и американским правительством о местоположении центральных учреждений всемирной Организации от 1947 года, указал Ильичев."Чинимый Вашингтоном "визовый произвол" самым пагубным образом сказывается на эффективности работы всемирной Организации, что неоднократно подчеркивали многие государства-члены", - отметил он."Вместе с тем мы рассчитываем, что Вашингтон станет более ответственно относиться к своим обязательствам и в ходе 75-й сессии Генассамблеи подобного сценария удастся избежать. Так или иначе наша страна продолжит всемерно противодействовать неправомерной визовой политике США. Регулярно заостряем этот вопрос, в частности, в контактах с американской стороной, Генсекретарем ООН и в Комитете Генассамблеи по сношениям со страной пребывания", - подчеркнул Ильичев.Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет с 21 по 29 сентября. Юбилейная 75-я сессия ГА открылась 15 сентября.

https://radiosputnik.ria.ru/20200220/1565012593.html

https://radiosputnik.ria.ru/20191227/1562920676.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

невыдача виз сша делегатам из россии, петр ильичев, генеральная ассамблея оон, оон, сша, в мире