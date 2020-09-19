В МИД надеются, что на сессии ГА ООН не будет проблем с визами дипломатам
Заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Москва надеется, что инцидентов с невыдачей виз российским дипломатам для участия в 75-й сессии ГА ООН удастся избежать, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.
США не выдали визы 18 дипломатам из России в ходе прошлой сессии ГА ООН, в том числе членам делегации главы МИД РФ и делегациям, участвовавшим в работе Первого и Шестого комитета Организации, занимающихся соответственно разоружением и правовыми вопросами.
"США действительно все чаще злоупотребляют своим положением страны пребывания штаб-квартиры всемирной Организации для извлечения односторонних политических дивидендов и оказания давления на правительства других государств. И невыдача въездных виз российским дипломатам, в том числе для участия в мероприятиях по линии ООН, служит ярким примером подобной линии, к тому же далеко не единственным", - сказал дипломат.
Подобные шаги являются грубейшим нарушением соглашения между ООН и американским правительством о местоположении центральных учреждений всемирной Организации от 1947 года, указал Ильичев.
"Чинимый Вашингтоном "визовый произвол" самым пагубным образом сказывается на эффективности работы всемирной Организации, что неоднократно подчеркивали многие государства-члены", - отметил он.
"Вместе с тем мы рассчитываем, что Вашингтон станет более ответственно относиться к своим обязательствам и в ходе 75-й сессии Генассамблеи подобного сценария удастся избежать. Так или иначе наша страна продолжит всемерно противодействовать неправомерной визовой политике США. Регулярно заостряем этот вопрос, в частности, в контактах с американской стороной, Генсекретарем ООН и в Комитете Генассамблеи по сношениям со страной пребывания", - подчеркнул Ильичев.
Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет с 21 по 29 сентября. Юбилейная 75-я сессия ГА открылась 15 сентября.