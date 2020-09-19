https://ria.ru/20200919/utechka-1577494058.html

В МВД Белоруссии прокомментировали утечку данных силовиков

Органы внутренних дел Белоруссии располагают технологиями, чтобы установить и привлечь к ответственности подавляющее большинство виновных в утечке в интернет... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T21:25

2020-09-19T21:25

2020-09-19T21:49

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 19 сен — РИА Новости.</strong> Органы внутренних дел <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> располагают технологиями, чтобы установить и привлечь к ответственности подавляющее большинство виновных в утечке в интернет личных данных правоохранителей, заявила РИА Новости пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.В субботу один из оппозиционных <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-каналов, администрация которого находится за пределами Белоруссии, обнародовал личные данные сотрудников правоохранительных органов республики. Ссылка в одном из сообщений канала ведет к списку с якобы данными более тысячи правоохранителей Белоруссии — датами рождения, должностями, местами работы. Второе сообщение канала содержит подробные сведения личного характера семи офицеров спецподразделения МВД "Алмаз" с указанием их мест прописки, мобильных телефонов, дат рождения. Как отмечает Telegram-канал, сведения получены якобы благодаря "киберпартизанам"."Силы, средства и технологии, которыми располагают органы внутренних дел, позволяют установить и привлечь к ответственности подавляющее большинство виновных (в утечке личных данных в интернет.— Прим. ред.)", — сказала агентству пресс-секретарь МВД.В <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> ранее сообщали, что личные данные около 300 милиционеров попали в интернет после выборов президента, более 250 правоохранителей и их близких подверглись "деструктивному давлению". Как отмечали в ведомстве, это делается для того, чтобы "всячески склонить" сотрудников милиции к прекращению службы по охране общественного порядка, однако никакого "оттока" правоохранителей, "бросания удостоверений" с их стороны не наблюдается.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1 процента голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии. Также проходят мероприятия в поддержку Лукашенко. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200918/sanktsii-1577461606.html

https://ria.ru/20200918/belorussiya-1577437107.html

Валерий Носуля отвечай по существу, зачем истинному правоохранителю прятать лицо и данные о себе? 224

Александр Шаров НАКОНЕЦ-ТО!!! Надо еще обнародовать списки ,тех кто засветился реально в нападениях на ОМОН со всеми адресами. 215

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, белоруссия, в мире