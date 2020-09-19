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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200919/utechka-1577494058.html
В МВД Белоруссии прокомментировали утечку данных силовиков
Органы внутренних дел Белоруссии располагают технологиями, чтобы установить и привлечь к ответственности подавляющее большинство виновных в утечке в интернет... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T21:25
2020-09-19T21:49
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 19 сен — РИА Новости.</strong> Органы внутренних дел <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> располагают технологиями, чтобы установить и привлечь к ответственности подавляющее большинство виновных в утечке в интернет личных данных правоохранителей, заявила РИА Новости пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.В субботу один из оппозиционных <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-каналов, администрация которого находится за пределами Белоруссии, обнародовал личные данные сотрудников правоохранительных органов республики. Ссылка в одном из сообщений канала ведет к списку с якобы данными более тысячи правоохранителей Белоруссии — датами рождения, должностями, местами работы. Второе сообщение канала содержит подробные сведения личного характера семи офицеров спецподразделения МВД "Алмаз" с указанием их мест прописки, мобильных телефонов, дат рождения. Как отмечает Telegram-канал, сведения получены якобы благодаря "киберпартизанам"."Силы, средства и технологии, которыми располагают органы внутренних дел, позволяют установить и привлечь к ответственности подавляющее большинство виновных (в утечке личных данных в интернет.— Прим. ред.)", — сказала агентству пресс-секретарь МВД.В <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> ранее сообщали, что личные данные около 300 милиционеров попали в интернет после выборов президента, более 250 правоохранителей и их близких подверглись "деструктивному давлению". Как отмечали в ведомстве, это делается для того, чтобы "всячески склонить" сотрудников милиции к прекращению службы по охране общественного порядка, однако никакого "оттока" правоохранителей, "бросания удостоверений" с их стороны не наблюдается.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1 процента голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии. Также проходят мероприятия в поддержку Лукашенко. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200918/sanktsii-1577461606.html
https://ria.ru/20200918/belorussiya-1577437107.html
отвечай по существу, зачем истинному правоохранителю прятать лицо и данные о себе?
224
НАКОНЕЦ-ТО!!! Надо еще обнародовать списки ,тех кто засветился реально в нападениях на ОМОН со всеми адресами.
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белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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мвд белоруссии, белоруссия, в мире

В МВД Белоруссии прокомментировали утечку данных силовиков

21:25 19.09.2020 (обновлено: 21:49 19.09.2020)
21169
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов перед началом несанкционированной акции оппозиции в Минске
Сотрудники правоохранительных органов перед началом несанкционированной акции оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МИНСК, 19 сен — РИА Новости. Органы внутренних дел Белоруссии располагают технологиями, чтобы установить и привлечь к ответственности подавляющее большинство виновных в утечке в интернет личных данных правоохранителей, заявила РИА Новости пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
В субботу один из оппозиционных Telegram-каналов, администрация которого находится за пределами Белоруссии, обнародовал личные данные сотрудников правоохранительных органов республики. Ссылка в одном из сообщений канала ведет к списку с якобы данными более тысячи правоохранителей Белоруссии — датами рождения, должностями, местами работы. Второе сообщение канала содержит подробные сведения личного характера семи офицеров спецподразделения МВД "Алмаз" с указанием их мест прописки, мобильных телефонов, дат рождения. Как отмечает Telegram-канал, сведения получены якобы благодаря "киберпартизанам".
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"Силы, средства и технологии, которыми располагают органы внутренних дел, позволяют установить и привлечь к ответственности подавляющее большинство виновных (в утечке личных данных в интернет.— Прим. ред.)", — сказала агентству пресс-секретарь МВД.
В МВД Белоруссии ранее сообщали, что личные данные около 300 милиционеров попали в интернет после выборов президента, более 250 правоохранителей и их близких подверглись "деструктивному давлению". Как отмечали в ведомстве, это делается для того, чтобы "всячески склонить" сотрудников милиции к прекращению службы по охране общественного порядка, однако никакого "оттока" правоохранителей, "бросания удостоверений" с их стороны не наблюдается.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии. Также проходят мероприятия в поддержку Лукашенко.
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
отвечай по существу, зачем истинному правоохранителю прятать лицо и данные о себе?
19 сентября, 21:36
Валерий НосуляВалерий Носуля
631009151
НАКОНЕЦ-ТО!!! Надо еще обнародовать списки ,тех кто засветился реально в нападениях на ОМОН со всеми адресами.
19 сентября, 21:36
Александр ШаровАлександр Шаров
176301233
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