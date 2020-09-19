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Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
Сенатор Алексей Пушков с иронией прокомментировал планы Украины на евроинтеграцию. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T01:10
2020-09-19T01:10
россия
арсен аваков
александр лукашенко
алексей пушков
польша
белоруссия
европа
литва
украина
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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a> с иронией прокомментировал планы Украины на евроинтеграцию.Парламентарий пояснил, что киевская политическая верхушка "провинциализировалась" в результате майдана. Европа же, считает политик, не торопится впустить в себя Украину.Также он оценил высказывание министра внутренних дел <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Arsen_Avakov/" target="_blank" data-auto="true">Арсена Авакова</a>, который посоветовал <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александру Лукашенко</a> "попить водички" и "успокоиться" после того, как белорусский лидер заявил, что страна "вынуждена" закрыть границу с <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшей</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвой</a>, а границу с Украиной — усилить."С учетом общего уровня нынешней украинской элиты это можно еще считать "образцом сдержанности". Тонкостям в нынешнем Киеве, как говорится, не обучены", — заключил сенатор.
https://ria.ru/20200918/litva-1577423920.html
Да ну кто эта мышь под названием Пушков, которую иногда цитируют, кто он что значит его слово, что полезного он делает кроме получения немалых бабок из бюджета...
139
Фраер дешевый в тему попал и доит по тихому. Ответственности ноль, так..., языком болтает деньги получает.
136
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россия
польша
белоруссия
европа
литва
украина
РИА Новости
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россия, арсен аваков, александр лукашенко, алексей пушков, польша, белоруссия, европа, литва, украина, в мире

Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу

01:10 19.09.2020
26010
© РИА Новости / Илья ПиталевАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков с иронией прокомментировал планы Украины на евроинтеграцию.
Парламентарий пояснил, что киевская политическая верхушка "провинциализировалась" в результате майдана. Европа же, считает политик, не торопится впустить в себя Украину.
"Она с гиканьем и присвистом требует "пустить ее в Европу". Только вот Европа все это видит — совсем не торопится", — отметил Пушков в телеграме.
Также он оценил высказывание министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который посоветовал Александру Лукашенко "попить водички" и "успокоиться" после того, как белорусский лидер заявил, что страна "вынуждена" закрыть границу с Польшей и Литвой, а границу с Украиной — усилить.
"С учетом общего уровня нынешней украинской элиты это можно еще считать "образцом сдержанности". Тонкостям в нынешнем Киеве, как говорится, не обучены", — заключил сенатор.
Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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Обсудить15
РоссияАрсен АваковАлександр ЛукашенкоАлексей ПушковПольшаБелоруссияЕвропаЛитваУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Да ну кто эта мышь под названием Пушков, которую иногда цитируют, кто он что значит его слово, что полезного он делает кроме получения немалых бабок из бюджета...
19 сентября, 01:25
MAX RMAX R
130003123
Фраер дешевый в тему попал и доит по тихому. Ответственности ноль, так..., языком болтает деньги получает.
19 сентября, 01:28
MAX RMAX R
120102121
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