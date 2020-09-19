https://ria.ru/20200919/ukraina-1577470722.html

Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу

Сенатор Алексей Пушков с иронией прокомментировал планы Украины на евроинтеграцию. РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T01:10

2020-09-19T01:10

2020-09-19T01:10

россия

арсен аваков

александр лукашенко

алексей пушков

польша

белоруссия

европа

литва

украина

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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a> с иронией прокомментировал планы Украины на евроинтеграцию.Парламентарий пояснил, что киевская политическая верхушка "провинциализировалась" в результате майдана. Европа же, считает политик, не торопится впустить в себя Украину.Также он оценил высказывание министра внутренних дел <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Arsen_Avakov/" target="_blank" data-auto="true">Арсена Авакова</a>, который посоветовал <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александру Лукашенко</a> "попить водички" и "успокоиться" после того, как белорусский лидер заявил, что страна "вынуждена" закрыть границу с <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшей</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвой</a>, а границу с Украиной — усилить."С учетом общего уровня нынешней украинской элиты это можно еще считать "образцом сдержанности". Тонкостям в нынешнем Киеве, как говорится, не обучены", — заключил сенатор.

https://ria.ru/20200918/litva-1577423920.html

MAX R Да ну кто эта мышь под названием Пушков, которую иногда цитируют, кто он что значит его слово, что полезного он делает кроме получения немалых бабок из бюджета... 139

MAX R Фраер дешевый в тему попал и доит по тихому. Ответственности ноль, так..., языком болтает деньги получает. 136

15

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польша

белоруссия

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литва

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, арсен аваков, александр лукашенко, алексей пушков, польша, белоруссия, европа, литва, украина, в мире