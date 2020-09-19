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В Китае учитель до смерти избил ученицу за неверный ответ, пишет СМИ
Учитель математики из китайской провинции Сычуань до смерти избил ученицу начальной школы за два неправильных ответа на его вопросы, пишет Oriental Daily со... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T05:01
2020-09-19T06:52
сычуань
китай
происшествия
в мире
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Учитель математики до смерти избил ученицу за неверный ответ
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>Учитель математики из китайской провинции <a href="https://ria.ru/location_Sychuan" target="_blank">Сычуань</a> до смерти избил ученицу начальной школы за два неправильных ответа на его вопросы, пишет <a href="https://www.orientaldaily.com.my/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Oriental Daily</a> со ссылкой на семью девочки.Сообщается, что в этот день, 10 сентября, в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a> праздновался день учителя, и десятилетняя девочка пришла в школу с цветами, чтобы поздравить своих преподавателей, включая учителя математики.Примерно в девять утра на его уроке она не смогла ответить на два вопроса. В качестве наказания за неверные ответы, педагог поставил девочку на колени и начал дергать школьницу за уши и бить по голове. По словам ее сестры-близнеца, обучающейся в том же классе, ученица не могла подняться во время наказания. На свое место школьница смогла вернуться только с помощью одноклассников.Спустя почти три часа учитель позвонил бабушке девочки и попросил забрать ее из школы из-за нездорового внешнего вида. Прибыв в школу, пожилая женщина увидела, что ее внучка не может говорить и открыть глаза. Ее доставили в больницу, но помощь оказалась безуспешной — девочка скончалась.По словам бабушки, девочка очень боялась посещать занятия этого учителя, так как он часто прибегал к телесным наказаниям.
https://ria.ru/20200906/pedagog-1576849183.html
https://ria.ru/20200902/pervoklassnik-1576639960.html
Oriental Daily - малайзийское издание. Малайзия - бывшая британская колония, следовательно, статья о китайском учителе, якобы избившем девочку - фейк, сгенерированный британскими спецслужбами с целью дискредитации Китая в глазах международной общественности.
62
В России точно бы не помешали телесные наказания в школах.
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28
сычуань
китай
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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сычуань, китай, происшествия, в мире

В Китае учитель до смерти избил ученицу за неверный ответ, пишет СМИ

05:01 19.09.2020 (обновлено: 06:52 19.09.2020)
12400
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКласс в новой школе
Класс в новой школе - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Учитель математики из китайской провинции Сычуань до смерти избил ученицу начальной школы за два неправильных ответа на его вопросы, пишет Oriental Daily со ссылкой на семью девочки.
Сообщается, что в этот день, 10 сентября, в Китае праздновался день учителя, и десятилетняя девочка пришла в школу с цветами, чтобы поздравить своих преподавателей, включая учителя математики.
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Рязанский учитель совершал действия сексуального характера на уроке
Примерно в девять утра на его уроке она не смогла ответить на два вопроса. В качестве наказания за неверные ответы, педагог поставил девочку на колени и начал дергать школьницу за уши и бить по голове. По словам ее сестры-близнеца, обучающейся в том же классе, ученица не могла подняться во время наказания. На свое место школьница смогла вернуться только с помощью одноклассников.
Спустя почти три часа учитель позвонил бабушке девочки и попросил забрать ее из школы из-за нездорового внешнего вида. Прибыв в школу, пожилая женщина увидела, что ее внучка не может говорить и открыть глаза. Ее доставили в больницу, но помощь оказалась безуспешной — девочка скончалась.
По словам бабушки, девочка очень боялась посещать занятия этого учителя, так как он часто прибегал к телесным наказаниям.
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Популярные комментарии
Oriental Daily - малайзийское издание. Малайзия - бывшая британская колония, следовательно, статья о китайском учителе, якобы избившем девочку - фейк, сгенерированный британскими спецслужбами с целью дискредитации Китая в глазах международной общественности.
19 сентября, 05:58
llevksm
40181111
В России точно бы не помешали телесные наказания в школах.
19 сентября, 06:11
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