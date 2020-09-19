Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200919/ubiystvo-1577478580.html
Подозреваемому в убийстве девочек в Рыбинске предъявили обвинение
Виталию Молчанову, задержанному по делу об убийстве сестер в Рыбинске, предъявили обвинение, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T12:20
2020-09-19T14:39
убийство двух девочек в рыбинске
рыбинск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577433953_0:0:848:478_1400x0_80_0_0_88362bebc67da24b7bb7d13949de18ec.jpg
<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Виталию Молчанову, задержанному по делу об убийстве сестер в <a href="http://ria.ru/location_Rybinsk/" target="_blank" data-auto="true">Рыбинске</a>, предъявили обвинение, сообщила официальный представитель Следственного комитета <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Petrenko/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Петренко</a>.Его обвиняют по статьям "Убийство", "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера", уточнила она.Петренко рассказала также, что сейчас следователи и криминалисты продолжают собирать доказательства, назначены судебные экспертизы. По указанию главы <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Бастрыкина</a> будет дана оценка деятельности органов правопорядка, в обязанности которых входили контроль за поведением Молчанова и проведение с ним профилактических мероприятий.Позже стало известно, что Рыбинский городской суд арестовал Молчанова на два месяца — до 15 ноября.Двух сестер восьми и 13 лет убили в Рыбинске 15 сентября. Их тела обнаружила мать, вернувшаяся с работы. В совершении преступления заподозрили сожителя матери — ранее судимого Виталия Молчанова, с которым женщина познакомилась по интернету, а примерно полтора месяца назад переехала к нему в Рыбинск из <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a>.Три дня спустя Молчанова задержали — он прятался в зарослях травы рядом с дачами и гаражами. Вину он признал.По данным следствия, в прошлом году Молчанов освободился из мест лишения свободы. Он отбывал наказание за особо тяжкие преступления, в том числе убийство.
https://ria.ru/20200918/ubiystvo-1577446694.html
https://ria.ru/20200918/ubiystvo-1577439094.html
из-за лживых демократических ценностей эта тварь не получит смертной казни. Не пора ли отказаться от такой "демократии"?
86
Печально, что в России люди морально скатываются до уровня средневековья обзывая психически больных людей. Наверное, они не знают медицину, что люди не специально становятся больными. Человек заболел чумой не нарашно или короновирусом, но обзывать его за это Заразой просто нелепо. Не дай вам так заболеть или вашим близким. Мало ли снаряд или кирпич на голову упадёт. И такое бывает. Мы как цивилиция должны сделать всё возможное чтобы сократить рост психических болезней в мире. Заниматься профилактикой, а что мы видем? Дети играют в маньяков на компьютере! Воруют там, грабят, убивают! А потом вы удивляетесь что вырастают странные люди которых вы спешите наказывать. Если бы вы реально заботились о моральном воспитании детей, то убрали бы из их рук смартфоны со свободной порнографией! Вам лень? Тогда не удивляйтесь что вы порождаете монстров! ... Жаль, но как не объективно и однобоко люди смотрят на проблемы вокруг! ... От одной торговли алкоголем и курением государством ради прибыли в казну умирает ежегодно сотни тысяч человек в нашей стране! Это больше чем ваш коронавирус! Но с тем не борются, ведь то приносит прибыль на костях людей! А вирус одни убытки, ведь нужно закупать людям аппараты ИВЛ. ... Ах, люди! Читайте больше Библию чтобы вы понимали элементарные вещи! И храни вас Бог!
60
55
рыбинск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577433953_67:0:707:480_1400x0_80_0_0_0c423263aa6f8c078e08824223dbf536.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
убийство двух девочек в рыбинске, рыбинск, происшествия

Подозреваемому в убийстве девочек в Рыбинске предъявили обвинение

12:20 19.09.2020 (обновлено: 14:39 19.09.2020)
33002
© СК РФПодозреваемый в совершении убийства детей в Рыбинске
Подозреваемый в совершении убийства детей в Рыбинске - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© СК РФ
Подозреваемый в совершении убийства детей в Рыбинске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Виталию Молчанову, задержанному по делу об убийстве сестер в Рыбинске, предъявили обвинение, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Его обвиняют по статьям "Убийство", "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера", уточнила она.
Виталий Молчанов - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 15:25
"Их мать ушла от полицейского к маньяку": кто убил девочек в Рыбинске
Петренко рассказала также, что сейчас следователи и криминалисты продолжают собирать доказательства, назначены судебные экспертизы. По указанию главы СК Александра Бастрыкина будет дана оценка деятельности органов правопорядка, в обязанности которых входили контроль за поведением Молчанова и проведение с ним профилактических мероприятий.
Позже стало известно, что Рыбинский городской суд арестовал Молчанова на два месяца — до 15 ноября.
Двух сестер восьми и 13 лет убили в Рыбинске 15 сентября. Их тела обнаружила мать, вернувшаяся с работы. В совершении преступления заподозрили сожителя матери — ранее судимого Виталия Молчанова, с которым женщина познакомилась по интернету, а примерно полтора месяца назад переехала к нему в Рыбинск из Омской области.
Три дня спустя Молчанова задержали — он прятался в зарослях травы рядом с дачами и гаражами. Вину он признал.
По данным следствия, в прошлом году Молчанов освободился из мест лишения свободы. Он отбывал наказание за особо тяжкие преступления, в том числе убийство.
Подозреваемый в совершении убийства детей в Рыбинске - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 13:23
МВД рассказало, где прятался подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске
4064920612
Обсудить55
Убийство двух девочек в РыбинскеРыбинскПроисшествия
Популярные комментарии
из-за лживых демократических ценностей эта тварь не получит смертной казни. Не пора ли отказаться от такой "демократии"?
19 сентября, 12:43
АМАлександр Марков
8210102
Печально, что в России люди морально скатываются до уровня средневековья обзывая психически больных людей. Наверное, они не знают медицину, что люди не специально становятся больными. Человек заболел чумой не нарашно или короновирусом, но обзывать его за это Заразой просто нелепо. Не дай вам так заболеть или вашим близким. Мало ли снаряд или кирпич на голову упадёт. И такое бывает. Мы как цивилиция должны сделать всё возможное чтобы сократить рост психических болезней в мире. Заниматься профилактикой, а что мы видем? Дети играют в маньяков на компьютере! Воруют там, грабят, убивают! А потом вы удивляетесь что вырастают странные люди которых вы спешите наказывать. Если бы вы реально заботились о моральном воспитании детей, то убрали бы из их рук смартфоны со свободной порнографией! Вам лень? Тогда не удивляйтесь что вы порождаете монстров! ... Жаль, но как не объективно и однобоко люди смотрят на проблемы вокруг! ... От одной торговли алкоголем и курением государством ради прибыли в казну умирает ежегодно сотни тысяч человек в нашей стране! Это больше чем ваш коронавирус! Но с тем не борются, ведь то приносит прибыль на костях людей! А вирус одни убытки, ведь нужно закупать людям аппараты ИВЛ. ... Ах, люди! Читайте больше Библию чтобы вы понимали элементарные вещи! И храни вас Бог!
19 сентября, 13:09
Быть ХристианиномБыть Христианином
10201146
Рекомендуем
Женщина на удаленной работе у себя дома
Стало известно о предстоящих изменениях в Трудовом кодексе
Алексей Навальный
Навальный сообщил о ходе своего восстановления
Испытания ракетного комплекса Авангард
Путин раскрыл имя автора гиперзвукового боевого блока "Авангард"
Юморист Александр Морозов
Артист из "Кривого зеркала" рассказал о проблемах с коллекторами
Пленарное заседание в Европейском парламенте в Брюсселе
Резолюцией по Навальному Европарламент признал "Россию будущего"
Пилот ВВС США в кабине истребителя F-22 Raptor
"Он взлетел": американцы тайно испытали истребитель будущего
Телеведущий Дмитрий Шепелев
"Ты — любовник Галкина": Шепелев рассказал о разговоре с Пугачевой
Ваенга необычно отреагировала на ошибку
"Это страшно!" Ваенга необычно отреагировала на ошибку в "Голосе 60+"
Запуск американской крылатой ракеты
Трамп обвинил Россию в краже технологии гиперзвуковой ракеты
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Названы риски для Украины при остановке "Северного потока — 2"
Зараженная COVID-19 женщина пришла на свадьбу внука
Зараженная коронавирусом женщина посетила свадьбу внука и умерла
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал, почему России пришлось создать гиперзвуковое оружие
Пассажирский самолет в небе над Москвой
Россия прекращает все вывозные рейсы
Звезда канала TLC Mandy Gardner
Ставшая звездой телешоу мать 13 детей покончила с собой
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
В бундестаге предложили создать содружество от Владивостока до Лиссабона
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:44Пушков рассказал, как победа Байдена на выборах в США отразится на России
02:07Вирусолог рассказал о своеобразности распространения COVID-19 в России
02:02В Совфеде назвали риски для Европы при отказе от "Северного потока — 2"
02:00Назван способ сэкономить на врачах и таблетках
01:32Депутат Рады заявил об отвращении от позиции Киева по Белоруссии
01:21В Нигерии 15 человек погибли при падении автобуса в реку
00:39В Подмосковье состоялся фестиваль фейерверков "Ростех"
23:45Сестра ведущего "Русского лото" опровергла сообщения о его смерти
23:24В ДНР заявили об обстреле окраин Донецка
23:11Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов попал в больницу
23:03В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
22:57ФБР сообщило о расследовании отправки Трампу посылки с ядом рицином
22:52На востоке Москвы перевернулась машина скорой помощи
22:37Четыре человека погибли в ДТП под Воронежем
22:20Возможный преемник Меркель выступил за заморозку "Северного потока — 2"
22:10Представитель TikTok прокомментировал решение США о запрете приложения
21:57Ливийская NOC возобновила добычу нефти
21:48СМИ узнали о свадьбе Натальи Водяновой и миллиардера Арно
21:42Ефремов заинтересовался книгами о тюремной жизни
21:25В МВД Белоруссии прокомментировали утечку данных силовиков
Лента новостейМолния