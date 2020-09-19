https://ria.ru/20200919/ubiystvo-1577478580.html

Подозреваемому в убийстве девочек в Рыбинске предъявили обвинение

Виталию Молчанову, задержанному по делу об убийстве сестер в Рыбинске, предъявили обвинение, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T12:20

2020-09-19T12:20

2020-09-19T14:39

убийство двух девочек в рыбинске

рыбинск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Виталию Молчанову, задержанному по делу об убийстве сестер в <a href="http://ria.ru/location_Rybinsk/" target="_blank" data-auto="true">Рыбинске</a>, предъявили обвинение, сообщила официальный представитель Следственного комитета <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Petrenko/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Петренко</a>.Его обвиняют по статьям "Убийство", "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера", уточнила она.Петренко рассказала также, что сейчас следователи и криминалисты продолжают собирать доказательства, назначены судебные экспертизы. По указанию главы <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Бастрыкина</a> будет дана оценка деятельности органов правопорядка, в обязанности которых входили контроль за поведением Молчанова и проведение с ним профилактических мероприятий.Позже стало известно, что Рыбинский городской суд арестовал Молчанова на два месяца — до 15 ноября.Двух сестер восьми и 13 лет убили в Рыбинске 15 сентября. Их тела обнаружила мать, вернувшаяся с работы. В совершении преступления заподозрили сожителя матери — ранее судимого Виталия Молчанова, с которым женщина познакомилась по интернету, а примерно полтора месяца назад переехала к нему в Рыбинск из <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a>.Три дня спустя Молчанова задержали — он прятался в зарослях травы рядом с дачами и гаражами. Вину он признал.По данным следствия, в прошлом году Молчанов освободился из мест лишения свободы. Он отбывал наказание за особо тяжкие преступления, в том числе убийство.

https://ria.ru/20200918/ubiystvo-1577446694.html

https://ria.ru/20200918/ubiystvo-1577439094.html

Александр Марков из-за лживых демократических ценностей эта тварь не получит смертной казни. Не пора ли отказаться от такой "демократии"? 86

Быть Христианином Печально, что в России люди морально скатываются до уровня средневековья обзывая психически больных людей. Наверное, они не знают медицину, что люди не специально становятся больными. Человек заболел чумой не нарашно или короновирусом, но обзывать его за это Заразой просто нелепо. Не дай вам так заболеть или вашим близким. Мало ли снаряд или кирпич на голову упадёт. И такое бывает. Мы как цивилиция должны сделать всё возможное чтобы сократить рост психических болезней в мире. Заниматься профилактикой, а что мы видем? Дети играют в маньяков на компьютере! Воруют там, грабят, убивают! А потом вы удивляетесь что вырастают странные люди которых вы спешите наказывать. Если бы вы реально заботились о моральном воспитании детей, то убрали бы из их рук смартфоны со свободной порнографией! Вам лень? Тогда не удивляйтесь что вы порождаете монстров! ... Жаль, но как не объективно и однобоко люди смотрят на проблемы вокруг! ... От одной торговли алкоголем и курением государством ради прибыли в казну умирает ежегодно сотни тысяч человек в нашей стране! Это больше чем ваш коронавирус! Но с тем не борются, ведь то приносит прибыль на костях людей! А вирус одни убытки, ведь нужно закупать людям аппараты ИВЛ. ... Ах, люди! Читайте больше Библию чтобы вы понимали элементарные вещи! И храни вас Бог! 60

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рыбинск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство двух девочек в рыбинске, рыбинск, происшествия