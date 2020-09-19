https://ria.ru/20200919/ubiystvo-1577478224.html

СК попросил арестовать подозреваемого в убийстве девочек в Рыбинске

Рыбинский городской суд получил ходатайство следствия об аресте подозреваемого в убийстве двух девочек Виталия Молчанова, сообщила журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T12:06

2020-09-19T12:06

2020-09-19T12:06

убийство двух девочек в рыбинске

ярославская область

рыбинск

происшествия

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости.</strong> Рыбинский городской суд получил ходатайство следствия об аресте подозреваемого в убийстве двух девочек Виталия Молчанова, сообщила журналистам пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_JAroslavskijj_oblastnojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Ярославского областного суда</a> Ольга Козлова."В Рыбинский городской суд <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославской области</a> поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Виталия Молчанова меры пресечения в виде заключения под стражу. Пока время начала заседания не определено", - сообщила Козлова.По ее словам, заседание, возможно, будет закрытым, потому что речь идет в том числе о "совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних".В <a href="http://ria.ru/location_Rybinsk/" target="_blank" data-auto="true">Рыбинске</a> 15 сентября <a href="https://ria.ru/category_ubiystvo-dvukh-devochek-v-rybinske" target="_blank">были убиты сестры</a> 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Возбуждены уголовные дела об убийстве двоих детей, совершенном с особой жестокостью, и изнасиловании. Подозреваемый - сожитель матери девочек Виталий Молчанов, к которому она с детьми переехала около полутора месяцев назад из Омской области после знакомства по интернету. По данным следствия, мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.Молчанова полиция задержала 18 сентября в Рыбинске.

https://ria.ru/20200918/ubiystvo-1577446694.html

https://ria.ru/20200918/ubiystvo-1577439094.html

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ярославская область

рыбинск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство двух девочек в рыбинске, ярославская область, рыбинск, происшествия