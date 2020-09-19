СК попросил арестовать подозреваемого в убийстве девочек в Рыбинске
1909
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкПодозреваемый в убийстве двух девочек в Ярославской области
Подозреваемый в убийстве двух девочек в Ярославской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Рыбинский городской суд получил ходатайство следствия об аресте подозреваемого в убийстве двух девочек Виталия Молчанова, сообщила журналистам пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
"В Рыбинский городской суд Ярославской области поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Виталия Молчанова меры пресечения в виде заключения под стражу. Пока время начала заседания не определено", - сообщила Козлова.
18 сентября, 15:25"Их мать ушла от полицейского к маньяку": кто убил девочек в Рыбинске
По ее словам, заседание, возможно, будет закрытым, потому что речь идет в том числе о "совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних".
В Рыбинске 15 сентября были убиты сестры 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Возбуждены уголовные дела об убийстве двоих детей, совершенном с особой жестокостью, и изнасиловании. Подозреваемый - сожитель матери девочек Виталий Молчанов, к которому она с детьми переехала около полутора месяцев назад из Омской области после знакомства по интернету. По данным следствия, мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.
Молчанова полиция задержала 18 сентября в Рыбинске.
18 сентября, 13:23МВД рассказало, где прятался подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске