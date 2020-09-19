Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200919/ubiystvo-1577478224.html
СК попросил арестовать подозреваемого в убийстве девочек в Рыбинске
Рыбинский городской суд получил ходатайство следствия об аресте подозреваемого в убийстве двух девочек Виталия Молчанова, сообщила журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T12:06
2020-09-19T12:06
убийство двух девочек в рыбинске
ярославская область
рыбинск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577459051_0:2:936:528_1400x0_80_0_0_7bb024becfadf8b57a44c8f7c748abcc.jpg
<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости.</strong> Рыбинский городской суд получил ходатайство следствия об аресте подозреваемого в убийстве двух девочек Виталия Молчанова, сообщила журналистам пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_JAroslavskijj_oblastnojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Ярославского областного суда</a> Ольга Козлова."В Рыбинский городской суд <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославской области</a> поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Виталия Молчанова меры пресечения в виде заключения под стражу. Пока время начала заседания не определено", - сообщила Козлова.По ее словам, заседание, возможно, будет закрытым, потому что речь идет в том числе о "совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних".В <a href="http://ria.ru/location_Rybinsk/" target="_blank" data-auto="true">Рыбинске</a> 15 сентября <a href="https://ria.ru/category_ubiystvo-dvukh-devochek-v-rybinske" target="_blank">были убиты сестры</a> 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Возбуждены уголовные дела об убийстве двоих детей, совершенном с особой жестокостью, и изнасиловании. Подозреваемый - сожитель матери девочек Виталий Молчанов, к которому она с детьми переехала около полутора месяцев назад из Омской области после знакомства по интернету. По данным следствия, мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.Молчанова полиция задержала 18 сентября в Рыбинске.
https://ria.ru/20200918/ubiystvo-1577446694.html
https://ria.ru/20200918/ubiystvo-1577439094.html
2
ярославская область
рыбинск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577459051_46:0:861:611_1400x0_80_0_0_5370144945979a69276682c78a8e2d49.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
убийство двух девочек в рыбинске, ярославская область, рыбинск, происшествия

СК попросил арестовать подозреваемого в убийстве девочек в Рыбинске

12:06 19.09.2020
1909
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкПодозреваемый в убийстве двух девочек в Ярославской области
Подозреваемый в убийстве двух девочек в Ярославской области - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в фотобанк
Подозреваемый в убийстве двух девочек в Ярославской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Рыбинский городской суд получил ходатайство следствия об аресте подозреваемого в убийстве двух девочек Виталия Молчанова, сообщила журналистам пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
"В Рыбинский городской суд Ярославской области поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Виталия Молчанова меры пресечения в виде заключения под стражу. Пока время начала заседания не определено", - сообщила Козлова.
Виталий Молчанов - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 15:25
"Их мать ушла от полицейского к маньяку": кто убил девочек в Рыбинске
По ее словам, заседание, возможно, будет закрытым, потому что речь идет в том числе о "совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних".
В Рыбинске 15 сентября были убиты сестры 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Возбуждены уголовные дела об убийстве двоих детей, совершенном с особой жестокостью, и изнасиловании. Подозреваемый - сожитель матери девочек Виталий Молчанов, к которому она с детьми переехала около полутора месяцев назад из Омской области после знакомства по интернету. По данным следствия, мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.
Молчанова полиция задержала 18 сентября в Рыбинске.
Подозреваемый в совершении убийства детей в Рыбинске - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 13:23
МВД рассказало, где прятался подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске
200402
Обсудить2
Убийство двух девочек в РыбинскеЯрославская областьРыбинскПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник полиции
На Урале задержали мужчину, "минировавшего" храмы
Верблюды в Дубае, ОАЭ
Названо самое популярное у россиян направление для отдыха в зимний сезон
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
В Иране рассказали, кому будут мстить за генерала Сулеймани
Президент США Дональд Трамп
Эксперт считает Трампа более выигрышной фигурой на предвыборных дебатах
Медицинский работник демонстрирует вакцину против COVID-19 во время вакцинации добровольцев в Москве
В Башкирию поступили первые 40 доз вакцины от коронавируса
Ливия
Россия приветствовала решение о возобновлении добычи нефти в Ливии
Подозреваемый в совершении убийства детей в Рыбинске
Подозреваемому в убийстве девочек в Рыбинске предъявили обвинение
Юморист Александр Морозов
Артист из "Кривого зеркала" рассказал о проблемах с коллекторами
Женщина на удаленной работе у себя дома
Стало известно о предстоящих изменениях в Трудовом кодексе
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ
Путин 23 сентября проведет встречу с полным составом Совета Федерации
Эльман Пашаев
Адвокаты рассказали, что ждет Пашаева после лишения статуса
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
Школьникам необходимо прививать ценности профсоюзов, заявил Кравцов
Звезда канала TLC Mandy Gardner
Ставшая звездой телешоу мать 13 детей покончила с собой
Алексей Навальный
Навальный сообщил о ходе своего восстановления
Испытания ракетного комплекса Авангард
Путин раскрыл имя автора гиперзвукового боевого блока "Авангард"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:44Пушков рассказал, как победа Байдена на выборах в США отразится на России
02:07Вирусолог рассказал о своеобразности распространения COVID-19 в России
02:02В Совфеде назвали риски для Европы при отказе от "Северного потока — 2"
02:00Назван способ сэкономить на врачах и таблетках
01:32Депутат Рады заявил об отвращении от позиции Киева по Белоруссии
01:21В Нигерии 15 человек погибли при падении автобуса в реку
00:39В Подмосковье состоялся фестиваль фейерверков "Ростех"
23:45Сестра ведущего "Русского лото" опровергла сообщения о его смерти
23:24В ДНР заявили об обстреле окраин Донецка
23:11Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов попал в больницу
23:03В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
22:57ФБР сообщило о расследовании отправки Трампу посылки с ядом рицином
22:52На востоке Москвы перевернулась машина скорой помощи
22:37Четыре человека погибли в ДТП под Воронежем
22:20Возможный преемник Меркель выступил за заморозку "Северного потока — 2"
22:10Представитель TikTok прокомментировал решение США о запрете приложения
21:57Ливийская NOC возобновила добычу нефти
21:48СМИ узнали о свадьбе Натальи Водяновой и миллиардера Арно
21:42Ефремов заинтересовался книгами о тюремной жизни
21:25В МВД Белоруссии прокомментировали утечку данных силовиков
Лента новостейМолния