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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
https://ria.ru/20200919/tula-1577494472.html
В Туле отпраздновали День оружейника
РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T21:45
2020-09-19T21:45
тульская область
россия
николай макаровец
юрий борисов (вице-премьер)
конструкторское бюро приборостроения
тульская область
общество
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<strong>ТУЛА, 19 сен - РИА Новости.</strong> В День оружейника в центре <a href="http://ria.ru/location_Tula/" target="_blank" data-auto="true">Тулы</a> под открытым небом развернулась выставка военной техники, на Аллее славы оружейников установили бюст легендарного конструктора <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Makarovec/" target="_blank" data-auto="true">Николая Макаровца</a> и устроили велопробег "Тула оружейная", сообщил РИА Новости представитель правительства региона.В церемонии открытия бюста Героя <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, полного кавалера ордена "За заслуги перед Отечеством", выдающегося ученого, конструктора, генерального директора НПО "Сплав" Николая Макаровца на Аллее славы знаменитых оружейников около Тульского музея оружия приняли участие вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Borisov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Борисов</a>, полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев и губернатор <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Djumin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Дюмин</a>.По словам собеседника агентства, ко Дню оружейника на крупных оборонных предприятиях Тулы "Щегловский вал" и "<a href="http://ria.ru/organization_Konstruktorskoe_bjuro_priborostroenija/" target="_blank" data-auto="true">Конструкторское бюро приборостроения</a>" начали работу механосборочный цех и новый корпус подготовки специалистов. Завершился День оружейника в Туле праздничным фейерверком и светомузыкальным представлением.
https://ria.ru/20200908/tula-1576901461.html
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россия
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россия, николай макаровец, юрий борисов (вице-премьер), конструкторское бюро приборостроения, тульская область, общество

В Туле отпраздновали День оружейника

21:45 19.09.2020
134
© Пресс-служба правительства тульской областиДень оружейника в Туле
День оружейника в Туле - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© Пресс-служба правительства тульской области
Читать ria.ru в
ТУЛА, 19 сен - РИА Новости. В День оружейника в центре Тулы под открытым небом развернулась выставка военной техники, на Аллее славы оружейников установили бюст легендарного конструктора Николая Макаровца и устроили велопробег "Тула оружейная", сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
В церемонии открытия бюста Героя Российской Федерации, полного кавалера ордена "За заслуги перед Отечеством", выдающегося ученого, конструктора, генерального директора НПО "Сплав" Николая Макаровца на Аллее славы знаменитых оружейников около Тульского музея оружия приняли участие вице-премьер РФ Юрий Борисов, полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

"Николай Александрович Макаровец прошел путь от инженера до генерального директора крупного оборонного предприятия. Тот задел, который оставил этот легендарный человек, легендарный конструктор, ещё многие-многие годы будет способствовать новым открытиям в области обороны нашей страны. Николай Александрович Макаровец внес огромный вклад в оборону нашей страны. Наследие и идеи Николая Александровича Макаровца продолжат жить и вдохновлять конструкторов на новые достижения", - подчеркнул глава региона.

По словам собеседника агентства, ко Дню оружейника на крупных оборонных предприятиях Тулы "Щегловский вал" и "Конструкторское бюро приборостроения" начали работу механосборочный цех и новый корпус подготовки специалистов.

"В рамках праздничных мероприятий в центре Тулы развернулась выставка военной техники, производимой на тульских предприятиях ОПК. Горожане в честь Дня оружейника приняли участие в велопробеге "Тула Оружейная" и массовом забеге "Бегущие сердца оружейников"", - сказал представитель правительства.

Завершился День оружейника в Туле праздничным фейерверком и светомузыкальным представлением.
Тульский кремль и Казанская набережная - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 15:44
Опубликована программа мероприятий к 500-летию Тульского кремля
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Тульская областьРоссияНиколай МакаровецЮрий Борисов (вице-премьер)Конструкторское бюро приборостроенияТульская областьОбщество
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