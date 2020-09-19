https://ria.ru/20200919/tula-1577494472.html

В Туле отпраздновали День оружейника

РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T21:45

2020-09-19T21:45

2020-09-19T21:45

тульская область

россия

николай макаровец

юрий борисов (вице-премьер)

конструкторское бюро приборостроения

тульская область

общество

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<strong>ТУЛА, 19 сен - РИА Новости.</strong> В День оружейника в центре <a href="http://ria.ru/location_Tula/" target="_blank" data-auto="true">Тулы</a> под открытым небом развернулась выставка военной техники, на Аллее славы оружейников установили бюст легендарного конструктора <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Makarovec/" target="_blank" data-auto="true">Николая Макаровца</a> и устроили велопробег "Тула оружейная", сообщил РИА Новости представитель правительства региона.В церемонии открытия бюста Героя <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, полного кавалера ордена "За заслуги перед Отечеством", выдающегося ученого, конструктора, генерального директора НПО "Сплав" Николая Макаровца на Аллее славы знаменитых оружейников около Тульского музея оружия приняли участие вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Borisov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Борисов</a>, полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев и губернатор <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Djumin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Дюмин</a>.По словам собеседника агентства, ко Дню оружейника на крупных оборонных предприятиях Тулы "Щегловский вал" и "<a href="http://ria.ru/organization_Konstruktorskoe_bjuro_priborostroenija/" target="_blank" data-auto="true">Конструкторское бюро приборостроения</a>" начали работу механосборочный цех и новый корпус подготовки специалистов. Завершился День оружейника в Туле праздничным фейерверком и светомузыкальным представлением.

https://ria.ru/20200908/tula-1576901461.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, николай макаровец, юрий борисов (вице-премьер), конструкторское бюро приборостроения, тульская область, общество