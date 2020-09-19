https://ria.ru/20200919/tsena-1577481005.html
Фармакологи объяснили цену российского препарата от коронавируса
Высокая стоимость препарата от коронавируса "Арепливир" обусловлена очень большим спросом и сложившейся эпидемиологической обстановкой, считают фармакологи. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T14:16
2020-09-19T14:16
2020-09-19T14:16
распространение нового коронавируса
арепливир
анатолий альтштейн
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
госдума рф
геннадий онищенко
общество
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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. </strong>Высокая стоимость препарата от <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">коронавируса</a> "Арепливир" обусловлена очень большим спросом и сложившейся эпидемиологической обстановкой, считают фармакологи.Так они прокомментировали сообщения о том, что рекомендуемая цена на "<a href="https://ria.ru/product_areplivir/" target="_blank">Арепливир</a>" составляет 12 320 рублей за упаковку."Если исходить из ситуации, спрос на препарат во всем мире очень высок. И он вряд ли может стоить слишком дешево, учитывая международную обстановку и ситуацию в эпидемиологическом отношении", — заявил радио "<a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Комсомольская правда</a>" эксперт Николай Беспалов. Он отметил, что его больше волнует свободная продажа такого препарата в аптеке."Это не аскорбинка. По большому счету, его можно назначать только под контролем лечащего врача. Я считаю, что пациент по собственному наитию не должен иметь возможность приобретать этот препарат и использовать", — добавил Беспалов.Доктор медицинских наук, вирусолог <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a>, в свою очередь, заявил, что ему все равно сколько стоит лекарство, которое не доказало свою эффективность.Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> и бывший главный санитарный врач России <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Онищенко</a> обратил внимание на то, что еще никто не видел препарат вживую, однако цена на него уже известна. Он подчеркнул, что это крайне необычное явление для сферы здравоохранения."У нас есть и более дорогие лекарства, но чтобы сразу, не давая внятной характеристики препарата, называли цену, это больше похоже на маркетинговые ходы", — сказал депутат. Он напомнил, что есть лекарства от редких болезней, стоимость которых достигает десятков миллионов, но их презентация никогда не начиналась с озвучивания цены. Тем не менее Онищенко считает, что появление на рынке новых препаратов — это хорошо. "Любой антиретровирусный препарат, который будет напрямую действовать на вирус, безусловно, представляет интерес", — пояснил он.Что такое "Арепливир" "Арепливир" разработала фрамацевтическая компания "Промомед". Ее специалисты создали собственную технологию производства полного цикла на базе саранского завода "Биохимик".Это противовирусный препарат на основе фавипиравира. В конце июня Минздрав одобрил его для применения в стационарах и включил в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции COVID-19</a>.На этой неделе Минздрав разрешил амбулаторное применение "Арепливира". Вскоре он должен появиться в российских аптеках.Кроме того, в ближайшее время его включат в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов. Как пояснил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, это означает, что предельные цены на препарат будут зарегистрированы в соответствии с утвержденной методикой, включающей в себя экономический анализ со стороны антимонопольной службы.По словам гендиректора компании-разработчика Андрея Младенцева, пока нет факторов, которые могут повлиять на стоимость препарата. "Эта цена тем или иным образом связана с ценой поставки в лечебное учреждение. У нас не могут быть две разные цены для бюджета и для розницы, поэтому это та цена, которая фактически сформировалась", — сказал он."Почти абсолютная эффективность"Председатель совета директоров "Промомеда" Петр Белый назвал "Арепливир" революционным препаратом.По словам председателя совета директоров, в ходе клинических исследований лекарства не было ни одного случая, чтобы пациенты переходили на более тяжелую стадию заболевания.Помимо этого, добавил Белый, "Арепливир" эффективен в случаях, когда пациент находится на реанимационной койке: в 80 процентах улучшение состояния больного происходит в течение первых суток.По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 1,097 миллиона, 19,3 тысячи человек скончались, 906 тысяч вылечились.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200919/koronavirus-1577477097.html
https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577419838.html
https://ria.ru/20200918/antitela-1577445938.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арепливир, анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, госдума рф, геннадий онищенко, общество
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.
Высокая стоимость препарата от коронавируса
"Арепливир" обусловлена очень большим спросом и сложившейся эпидемиологической обстановкой, считают фармакологи.
Так они прокомментировали сообщения о том, что рекомендуемая цена на "Арепливир
" составляет 12 320 рублей за упаковку.
"Если исходить из ситуации, спрос на препарат во всем мире очень высок. И он вряд ли может стоить слишком дешево, учитывая международную обстановку и ситуацию в эпидемиологическом отношении", — заявил радио "Комсомольская правда
" эксперт Николай Беспалов.
Он отметил, что его больше волнует свободная продажа такого препарата в аптеке.
"Это не аскорбинка. По большому счету, его можно назначать только под контролем лечащего врача. Я считаю, что пациент по собственному наитию не должен иметь возможность приобретать этот препарат и использовать", — добавил Беспалов.
Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн
, в свою очередь, заявил, что ему все равно сколько стоит лекарство, которое не доказало свою эффективность.
"Самое важное — эффективное это лекарство или нет, лечит оно или нет. Если лечит, можно найти технологические пути, чтобы сделать его более дешевым. А если оно не работает, то смысла в нем большого нет, кроме коммерческого", — сказал он.
Депутат Госдумы
и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко
обратил внимание на то, что еще никто не видел препарат вживую, однако цена на него уже известна. Он подчеркнул, что это крайне необычное явление для сферы здравоохранения.
"У нас есть и более дорогие лекарства, но чтобы сразу, не давая внятной характеристики препарата, называли цену, это больше похоже на маркетинговые ходы", — сказал депутат.
Он напомнил, что есть лекарства от редких болезней, стоимость которых достигает десятков миллионов, но их презентация никогда не начиналась с озвучивания цены.
Тем не менее Онищенко считает, что появление на рынке новых препаратов — это хорошо.
"Любой антиретровирусный препарат, который будет напрямую действовать на вирус, безусловно, представляет интерес", — пояснил он.
Что такое "Арепливир"
"Арепливир" разработала фрамацевтическая компания "Промомед". Ее специалисты создали собственную технологию производства полного цикла на базе саранского завода "Биохимик".
Это противовирусный препарат на основе фавипиравира. В конце июня Минздрав одобрил его для применения в стационарах и включил в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19
.
На этой неделе Минздрав разрешил амбулаторное применение "Арепливира". Вскоре он должен появиться в российских аптеках.
Кроме того, в ближайшее время его включат в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов. Как пояснил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, это означает, что предельные цены на препарат будут зарегистрированы в соответствии с утвержденной методикой, включающей в себя экономический анализ со стороны антимонопольной службы.
По словам гендиректора компании-разработчика Андрея Младенцева, пока нет факторов, которые могут повлиять на стоимость препарата.
"Эта цена тем или иным образом связана с ценой поставки в лечебное учреждение. У нас не могут быть две разные цены для бюджета и для розницы, поэтому это та цена, которая фактически сформировалась", — сказал он.
"Почти абсолютная эффективность"
Председатель совета директоров "Промомеда" Петр Белый назвал "Арепливир" революционным препаратом.
"Это лекарство прямого противовирусного действия с почти абсолютной эффективностью. Даже люди в тяжелых состояниях, как только начинают принимать препарат, возвращаются к жизни", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1
".
По словам председателя совета директоров, в ходе клинических исследований лекарства не было ни одного случая, чтобы пациенты переходили на более тяжелую стадию заболевания.
Помимо этого, добавил Белый, "Арепливир" эффективен в случаях, когда пациент находится на реанимационной койке: в 80 процентах улучшение состояния больного происходит в течение первых суток.
По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 1,097 миллиона, 19,3 тысячи человек скончались, 906 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.