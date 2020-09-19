https://ria.ru/20200919/tsena-1577481005.html

Фармакологи объяснили цену российского препарата от коронавируса

Высокая стоимость препарата от коронавируса "Арепливир" обусловлена очень большим спросом и сложившейся эпидемиологической обстановкой, считают фармакологи. РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T14:16

2020-09-19T14:16

2020-09-19T14:16

распространение нового коронавируса

арепливир

анатолий альтштейн

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

госдума рф

геннадий онищенко

общество

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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. </strong>Высокая стоимость препарата от <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">коронавируса</a> "Арепливир" обусловлена очень большим спросом и сложившейся эпидемиологической обстановкой, считают фармакологи.Так они прокомментировали сообщения о том, что рекомендуемая цена на "<a href="https://ria.ru/product_areplivir/" target="_blank">Арепливир</a>" составляет 12 320 рублей за упаковку."Если исходить из ситуации, спрос на препарат во всем мире очень высок. И он вряд ли может стоить слишком дешево, учитывая международную обстановку и ситуацию в эпидемиологическом отношении", — заявил радио "<a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Комсомольская правда</a>" эксперт Николай Беспалов. Он отметил, что его больше волнует свободная продажа такого препарата в аптеке."Это не аскорбинка. По большому счету, его можно назначать только под контролем лечащего врача. Я считаю, что пациент по собственному наитию не должен иметь возможность приобретать этот препарат и использовать", — добавил Беспалов.Доктор медицинских наук, вирусолог <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a>, в свою очередь, заявил, что ему все равно сколько стоит лекарство, которое не доказало свою эффективность.Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> и бывший главный санитарный врач России <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Онищенко</a> обратил внимание на то, что еще никто не видел препарат вживую, однако цена на него уже известна. Он подчеркнул, что это крайне необычное явление для сферы здравоохранения."У нас есть и более дорогие лекарства, но чтобы сразу, не давая внятной характеристики препарата, называли цену, это больше похоже на маркетинговые ходы", — сказал депутат. Он напомнил, что есть лекарства от редких болезней, стоимость которых достигает десятков миллионов, но их презентация никогда не начиналась с озвучивания цены. Тем не менее Онищенко считает, что появление на рынке новых препаратов — это хорошо. "Любой антиретровирусный препарат, который будет напрямую действовать на вирус, безусловно, представляет интерес", — пояснил он.Что такое "Арепливир" "Арепливир" разработала фрамацевтическая компания "Промомед". Ее специалисты создали собственную технологию производства полного цикла на базе саранского завода "Биохимик".Это противовирусный препарат на основе фавипиравира. В конце июня Минздрав одобрил его для применения в стационарах и включил в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции COVID-19</a>.На этой неделе Минздрав разрешил амбулаторное применение "Арепливира". Вскоре он должен появиться в российских аптеках.Кроме того, в ближайшее время его включат в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов. Как пояснил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, это означает, что предельные цены на препарат будут зарегистрированы в соответствии с утвержденной методикой, включающей в себя экономический анализ со стороны антимонопольной службы.По словам гендиректора компании-разработчика Андрея Младенцева, пока нет факторов, которые могут повлиять на стоимость препарата. "Эта цена тем или иным образом связана с ценой поставки в лечебное учреждение. У нас не могут быть две разные цены для бюджета и для розницы, поэтому это та цена, которая фактически сформировалась", — сказал он."Почти абсолютная эффективность"Председатель совета директоров "Промомеда" Петр Белый назвал "Арепливир" революционным препаратом.По словам председателя совета директоров, в ходе клинических исследований лекарства не было ни одного случая, чтобы пациенты переходили на более тяжелую стадию заболевания.Помимо этого, добавил Белый, "Арепливир" эффективен в случаях, когда пациент находится на реанимационной койке: в 80 процентах улучшение состояния больного происходит в течение первых суток.По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 1,097 миллиона, 19,3 тысячи человек скончались, 906 тысяч вылечились.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200919/koronavirus-1577477097.html

https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577419838.html

https://ria.ru/20200918/antitela-1577445938.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арепливир, анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, госдума рф, геннадий онищенко, общество