https://ria.ru/20200919/tsena-1577473789.html
Фармакологи объяснили цену на российское лекарство от коронавируса
Эксперты фармакологического рынка прокомментировали объявленную стоимость лекарства от коронавируса "Арепливир" в 12 320 рублей. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T09:19
2020-09-19T09:19
2020-09-19T09:37
распространение нового коронавируса
промомед
анатолий альтштейн
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье
р-фарм
общество
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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. </strong>Эксперты фармакологического рынка прокомментировали объявленную стоимость лекарства от коронавируса "Арепливир" в 12 320 рублей. "Если исходить из ситуации, спрос на препарат во всем мире очень высок. И он вряд ли может стоить слишком дешево, учитывая международную обстановку и ситуацию в эпидемиологическом отношении", — рассказал радио <a href="https://www.kp.ru/daily/217184.5/4289966/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольская правда"</a> эксперт Николай Беспалов. Он отметил, что его больше волнует другой аспект — свободная продажа такого препарата в аптеке. Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, в свою очередь, заявил, что ему все равно сколько стоит лекарство, которое не доказало свою эффективность."Самое важное — эффективное это лекарство или нет, лечит оно или нет. Если лечит, можно найти технологические пути, чтобы сделать его более дешевым. А если оно не работает, то смысла в нем большого нет, кроме коммерческого", — отметил врач. Ранее гендиректор фармакологической компании (разработчика "Промомед") Андрей Младенцев сообщил РИА Новости, что пока нет факторов, которые помогли бы удешевить лекарство. "Арепливир" создан на основе фавипиравира. В конце июня он получил одобрение Минздрава, но пока применялся только в условиях стационара. В продажу новый препарат может появиться уже в понедельник. Также в аптеках уже появилось еще одно лекарство на основе фавипиравира — "Коронавир" компании "Р-Фарм".
https://ria.ru/20200918/onischenko-1577458180.html
https://ria.ru/20200917/koronavirus-1577411643.html
Александр Сафронов
1000% навара,только в россее такое возможно.
161
Андрей Назаренко
Вот мы и превращаемся потихоньку в Америку, в смысле медицины. Цель-прибыль. Что в лекарствах, что в лечении. А платное обучение в медвузах - это скрытая солидаризация с дальнейшими коммерческими успехами обучающегося? До обеда в гос. больнице выписывать направления к себе же на послеобеда в частной клинике? Айс.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промомед, анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, р-фарм, общество
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Эксперты фармакологического рынка прокомментировали объявленную стоимость лекарства от коронавируса "Арепливир" в 12 320 рублей.
"Если исходить из ситуации, спрос на препарат во всем мире очень высок. И он вряд ли может стоить слишком дешево, учитывая международную обстановку и ситуацию в эпидемиологическом отношении", — рассказал радио "Комсомольская правда"
эксперт Николай Беспалов.
Он отметил, что его больше волнует другой аспект — свободная продажа такого препарата в аптеке.
"Это не аскорбинка. По большому счету, его можно назначать только под контролем лечащего врача. Я считаю, что пациент по собственному наитию не должен иметь возможность приобретать этот препарат и использовать", — добавил Беспалов.
Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, в свою очередь, заявил, что ему все равно сколько стоит лекарство, которое не доказало свою эффективность.
"Самое важное — эффективное это лекарство или нет, лечит оно или нет. Если лечит, можно найти технологические пути, чтобы сделать его более дешевым. А если оно не работает, то смысла в нем большого нет, кроме коммерческого", — отметил врач.
Ранее гендиректор фармакологической компании (разработчика "Промомед") Андрей Младенцев сообщил РИА Новости, что пока нет факторов, которые помогли бы удешевить лекарство.
"Эта цена тем или иным образом связана с ценой поставки в лечебное учреждение. У нас не могут быть две разные цены для бюджета и для розницы, поэтому это та цена, которая фактически сформировалась", — объяснил Младенцев.
"Арепливир" создан на основе фавипиравира. В конце июня он получил одобрение Минздрава, но пока применялся только в условиях стационара. В продажу новый препарат может появиться уже в понедельник. Также в аптеках уже появилось еще одно лекарство на основе фавипиравира — "Коронавир" компании "Р-Фарм".