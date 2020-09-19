https://ria.ru/20200919/tsena-1577473789.html

Фармакологи объяснили цену на российское лекарство от коронавируса

Эксперты фармакологического рынка прокомментировали объявленную стоимость лекарства от коронавируса "Арепливир" в 12 320 рублей. РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T09:19

2020-09-19T09:19

2020-09-19T09:37

распространение нового коронавируса

промомед

анатолий альтштейн

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье

р-фарм

общество

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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. </strong>Эксперты фармакологического рынка прокомментировали объявленную стоимость лекарства от коронавируса "Арепливир" в 12 320 рублей. "Если исходить из ситуации, спрос на препарат во всем мире очень высок. И он вряд ли может стоить слишком дешево, учитывая международную обстановку и ситуацию в эпидемиологическом отношении", — рассказал радио <a href="https://www.kp.ru/daily/217184.5/4289966/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольская правда"</a> эксперт Николай Беспалов. Он отметил, что его больше волнует другой аспект — свободная продажа такого препарата в аптеке. Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, в свою очередь, заявил, что ему все равно сколько стоит лекарство, которое не доказало свою эффективность."Самое важное — эффективное это лекарство или нет, лечит оно или нет. Если лечит, можно найти технологические пути, чтобы сделать его более дешевым. А если оно не работает, то смысла в нем большого нет, кроме коммерческого", — отметил врач. Ранее гендиректор фармакологической компании (разработчика "Промомед") Андрей Младенцев сообщил РИА Новости, что пока нет факторов, которые помогли бы удешевить лекарство. "Арепливир" создан на основе фавипиравира. В конце июня он получил одобрение Минздрава, но пока применялся только в условиях стационара. В продажу новый препарат может появиться уже в понедельник. Также в аптеках уже появилось еще одно лекарство на основе фавипиравира — "Коронавир" компании "Р-Фарм".

https://ria.ru/20200918/onischenko-1577458180.html

https://ria.ru/20200917/koronavirus-1577411643.html

Александр Сафронов 1000% навара,только в россее такое возможно. 161

Андрей Назаренко Вот мы и превращаемся потихоньку в Америку, в смысле медицины. Цель-прибыль. Что в лекарствах, что в лечении. А платное обучение в медвузах - это скрытая солидаризация с дальнейшими коммерческими успехами обучающегося? До обеда в гос. больнице выписывать направления к себе же на послеобеда в частной клинике? Айс. 130

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промомед, анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, р-фарм, общество