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В Москве начнут тестировать первый беспилотный трамвай
Департамент транспорта Москвы совместно с компанией "Яндекс" начнут тестировать первый беспилотный трамвай, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T14:51
2020-09-19T14:51
россия
яндекс
москва
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Департамент транспорта <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> совместно с компанией "Яндекс" начнут тестировать первый беспилотный трамвай, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.Добавляется, что Ликсутов посетил в субботу офис "Яндекса" и оценил работу беспилотных автомобилей, отметив, что за таким транспортом - будущее, поскольку беспилотники могут использоваться почти круглые сутки, семь дней в неделю. Также беспилотный транспорт сможет строго придерживаться заданного расписания и маршрутов.Добавляется, что сейчас по московским дорогам передвигаются 100 беспилотных автомобилей. Такой транспорт минимизирует аварии и повышает безопасность дорожного движения, поскольку 70% происшествий происходит по вине водителей.
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россия, яндекс, москва, технологии, общество

В Москве начнут тестировать первый беспилотный трамвай

14:51 19.09.2020
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© РИА Новости / Сергей ПятаковТрамвай "Витязь-М" в Сыромятническом переулке в Москве
Трамвай Витязь-М в Сыромятническом переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы совместно с компанией "Яндекс" начнут тестировать первый беспилотный трамвай, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

"По поручению мэра Москвы мы продолжаем поддерживать новые технологии, и в скором времени правительство Москвы совместно с компанией "Яндекс" начнут тестировать первый беспилотный трамвай. В будущем электрический транспорт могут запустить по городу", - цитирует Telegram-канал ведомства главу департамента транспорта Максима Ликсутова.

Добавляется, что Ликсутов посетил в субботу офис "Яндекса" и оценил работу беспилотных автомобилей, отметив, что за таким транспортом - будущее, поскольку беспилотники могут использоваться почти круглые сутки, семь дней в неделю. Также беспилотный транспорт сможет строго придерживаться заданного расписания и маршрутов.
Добавляется, что сейчас по московским дорогам передвигаются 100 беспилотных автомобилей. Такой транспорт минимизирует аварии и повышает безопасность дорожного движения, поскольку 70% происшествий происходит по вине водителей.
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