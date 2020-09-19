В Москве начнут тестировать первый беспилотный трамвай
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы совместно с компанией "Яндекс" начнут тестировать первый беспилотный трамвай, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
"По поручению мэра Москвы мы продолжаем поддерживать новые технологии, и в скором времени правительство Москвы совместно с компанией "Яндекс" начнут тестировать первый беспилотный трамвай. В будущем электрический транспорт могут запустить по городу", - цитирует Telegram-канал ведомства главу департамента транспорта Максима Ликсутова.
Добавляется, что Ликсутов посетил в субботу офис "Яндекса" и оценил работу беспилотных автомобилей, отметив, что за таким транспортом - будущее, поскольку беспилотники могут использоваться почти круглые сутки, семь дней в неделю. Также беспилотный транспорт сможет строго придерживаться заданного расписания и маршрутов.
Добавляется, что сейчас по московским дорогам передвигаются 100 беспилотных автомобилей. Такой транспорт минимизирует аварии и повышает безопасность дорожного движения, поскольку 70% происшествий происходит по вине водителей.
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