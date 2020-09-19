https://ria.ru/20200919/tramvay-1577482219.html

В Москве начнут тестировать первый беспилотный трамвай

Департамент транспорта Москвы совместно с компанией "Яндекс" начнут тестировать первый беспилотный трамвай, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T14:51

2020-09-19T14:51

2020-09-19T14:51

россия

яндекс

москва

технологии

общество

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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Департамент транспорта <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> совместно с компанией "Яндекс" начнут тестировать первый беспилотный трамвай, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.Добавляется, что Ликсутов посетил в субботу офис "Яндекса" и оценил работу беспилотных автомобилей, отметив, что за таким транспортом - будущее, поскольку беспилотники могут использоваться почти круглые сутки, семь дней в неделю. Также беспилотный транспорт сможет строго придерживаться заданного расписания и маршрутов.Добавляется, что сейчас по московским дорогам передвигаются 100 беспилотных автомобилей. Такой транспорт минимизирует аварии и повышает безопасность дорожного движения, поскольку 70% происшествий происходит по вине водителей.

https://ria.ru/20200910/svch-radiolokatory-1577026350.html

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, яндекс, москва, технологии, общество