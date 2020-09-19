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На северо-западе Москвы отремонтируют 5,5 километра трамвайных путей
Капитальный ремонт 5,5 километров трамвайных путей на северо-западе Москвы начнется 26 сентября, на это время вместо трамваев по маршруту будут ездить автобусы, РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T14:01
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общество
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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Капитальный ремонт 5,5 километров трамвайных путей на северо-западе <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> начнется 26 сентября, на это время вместо трамваев по маршруту будут ездить автобусы, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.Отмечается, что для проезда к Волоколамскому шоссе и метро "Сокол" необходимо будет пользоваться автобусом №т70.Добавляется, что после ремонта трамваи начнут ходить тише - во время работ проложат маты, уменьшающие вибрацию на 30%. Также шпалы будут заменены на экологичные аналоги из переработанных материалов, а стрелочные переводы и крестовины будут обновлены.
https://ria.ru/20200719/1574557950.html
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москва, общество

На северо-западе Москвы отремонтируют 5,5 километра трамвайных путей

14:01 19.09.2020
114
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкТрамвай
Трамвай - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Капитальный ремонт 5,5 километров трамвайных путей на северо-западе Москвы начнется 26 сентября, на это время вместо трамваев по маршруту будут ездить автобусы, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
"Северо-запад Москвы ждёт капитальный ремонт 5,5 километров трамвайных путей. Их заменят на Волоколамском шоссе, Лодочной и Сходненской улицах. Ремонт начнётся 26 сентября. На это время по пути трамвайного маршрута №6 запустят автобусы №06. Они будут курсировать по сокращенному маршруту: от Братцева через метро "Сходненская" и улицу Свободы до МЦД Тушинская", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что для проезда к Волоколамскому шоссе и метро "Сокол" необходимо будет пользоваться автобусом №т70.
Добавляется, что после ремонта трамваи начнут ходить тише - во время работ проложат маты, уменьшающие вибрацию на 30%. Также шпалы будут заменены на экологичные аналоги из переработанных материалов, а стрелочные переводы и крестовины будут обновлены.
Такси у здания Павелецкого вокзала - РИА Новости, 1920, 19.07.2020
19 июля, 15:31
В Москве закончили перенос трамвайных путей у Павелецкого вокзала
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваОбщество
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