https://ria.ru/20200919/tramvai-1577480851.html

На северо-западе Москвы отремонтируют 5,5 километра трамвайных путей

Капитальный ремонт 5,5 километров трамвайных путей на северо-западе Москвы начнется 26 сентября, на это время вместо трамваев по маршруту будут ездить автобусы, РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T14:01

2020-09-19T14:01

2020-09-19T14:01

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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Капитальный ремонт 5,5 километров трамвайных путей на северо-западе <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> начнется 26 сентября, на это время вместо трамваев по маршруту будут ездить автобусы, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.Отмечается, что для проезда к Волоколамскому шоссе и метро "Сокол" необходимо будет пользоваться автобусом №т70.Добавляется, что после ремонта трамваи начнут ходить тише - во время работ проложат маты, уменьшающие вибрацию на 30%. Также шпалы будут заменены на экологичные аналоги из переработанных материалов, а стрелочные переводы и крестовины будут обновлены.

https://ria.ru/20200719/1574557950.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество