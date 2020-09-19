На северо-западе Москвы отремонтируют 5,5 километра трамвайных путей
Трамвай. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Капитальный ремонт 5,5 километров трамвайных путей на северо-западе Москвы начнется 26 сентября, на это время вместо трамваев по маршруту будут ездить автобусы, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
"Северо-запад Москвы ждёт капитальный ремонт 5,5 километров трамвайных путей. Их заменят на Волоколамском шоссе, Лодочной и Сходненской улицах. Ремонт начнётся 26 сентября. На это время по пути трамвайного маршрута №6 запустят автобусы №06. Они будут курсировать по сокращенному маршруту: от Братцева через метро "Сходненская" и улицу Свободы до МЦД Тушинская", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что для проезда к Волоколамскому шоссе и метро "Сокол" необходимо будет пользоваться автобусом №т70.
Добавляется, что после ремонта трамваи начнут ходить тише - во время работ проложат маты, уменьшающие вибрацию на 30%. Также шпалы будут заменены на экологичные аналоги из переработанных материалов, а стрелочные переводы и крестовины будут обновлены.