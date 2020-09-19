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https://ria.ru/20200919/tramp-1577494834.html
CNN: правоохранители перехватили отправленную Трампу посылку с ядом
Сильнодействующий яд рицин нашли в посылке, направленной на имя президента Дональда Трампа, сообщил телеканал CNN со ссылкой на два источника в... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T22:01
2020-09-19T23:32
фбр
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости.</strong> Сильнодействующий яд рицин нашли в посылке, направленной на имя президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>, сообщил телеканал <a href="https://edition.cnn.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">CNN </a>со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.По его данным, два теста подтвердили наличие в посылке рицина. Вся почта, адресованная Белому дому, перед доставкой проверяется вне резиденции президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.CNN заявляет, что расследование в связи с инцидентом проводят <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> и Секретная служба США, охраняющая Трампа.По информации <a href="https://www.nytimes.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">New York Times</a>, речь могла идти не о посылке, а о конверте.Рицин — высокотоксичный яд из касторовых семян. В прошлом его не раз использовали террористы. В определенной дозе рицин вызывает смерть.В 2011 году четыре жителя американского штата Джорджия были задержаны за сговор с целью распространить рицин в ряде городов, объектом их атаки должны были стать федеральные учреждения. В 2013 году житель Миссисипи послал тогдашнему президенту Бараку Обаме и еще одному сенатору-республиканцу рицин. Яд был перехвачен. В 2014 году актрису Шэннон Ричардсон приговорили к 18 годам тюрьмы за рассылку писем с рицином ряду людей, включая Обаму и тогдашнего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга.
https://ria.ru/20200614/1572885407.html
Новичком???!!! Ну это уже даже не смешно!!!
28
Трамповичком?
18
17
сша
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
фбр, дональд трамп, сша, в мире

CNN: правоохранители перехватили отправленную Трампу посылку с ядом

22:01 19.09.2020 (обновлено: 23:32 19.09.2020)
11647
© REUTERS / Alexander DragoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© REUTERS / Alexander Drago
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Сильнодействующий яд рицин нашли в посылке, направленной на имя президента Дональда Трампа, сообщил телеканал CNN со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.
По его данным, два теста подтвердили наличие в посылке рицина. Вся почта, адресованная Белому дому, перед доставкой проверяется вне резиденции президента США.
CNN заявляет, что расследование в связи с инцидентом проводят ФБР и Секретная служба США, охраняющая Трампа.
По информации New York Times, речь могла идти не о посылке, а о конверте.
Рицин — высокотоксичный яд из касторовых семян. В прошлом его не раз использовали террористы. В определенной дозе рицин вызывает смерть.
В 2011 году четыре жителя американского штата Джорджия были задержаны за сговор с целью распространить рицин в ряде городов, объектом их атаки должны были стать федеральные учреждения. В 2013 году житель Миссисипи послал тогдашнему президенту Бараку Обаме и еще одному сенатору-республиканцу рицин. Яд был перехвачен. В 2014 году актрису Шэннон Ричардсон приговорили к 18 годам тюрьмы за рассылку писем с рицином ряду людей, включая Обаму и тогдашнего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга.
Президент США Дональд Трамп на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.06.2020
14 июня, 08:00Президентские выборы в США - 2020
Чем закончится попытка конвоировать Трампа из Белого дома?
86784610
Обсудить17
ФБРДональд ТрампСШАВ мире
Популярные комментарии
Новичком???!!! Ну это уже даже не смешно!!!
19 сентября, 22:04
Владимир ЛушниковВладимир Лушников
9132004
Трамповичком?
19 сентября, 22:09
MYMake Yellowstone Great Again
1170000
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