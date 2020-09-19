https://ria.ru/20200919/tramp-1577494834.html

CNN: правоохранители перехватили отправленную Трампу посылку с ядом

Сильнодействующий яд рицин нашли в посылке, направленной на имя президента Дональда Трампа, сообщил телеканал CNN со ссылкой на два источника в... РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T22:01

2020-09-19T22:01

2020-09-19T23:32

фбр

дональд трамп

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости.</strong> Сильнодействующий яд рицин нашли в посылке, направленной на имя президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>, сообщил телеканал <a href="https://edition.cnn.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">CNN </a>со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.По его данным, два теста подтвердили наличие в посылке рицина. Вся почта, адресованная Белому дому, перед доставкой проверяется вне резиденции президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.CNN заявляет, что расследование в связи с инцидентом проводят <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> и Секретная служба США, охраняющая Трампа.По информации <a href="https://www.nytimes.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">New York Times</a>, речь могла идти не о посылке, а о конверте.Рицин — высокотоксичный яд из касторовых семян. В прошлом его не раз использовали террористы. В определенной дозе рицин вызывает смерть.В 2011 году четыре жителя американского штата Джорджия были задержаны за сговор с целью распространить рицин в ряде городов, объектом их атаки должны были стать федеральные учреждения. В 2013 году житель Миссисипи послал тогдашнему президенту Бараку Обаме и еще одному сенатору-республиканцу рицин. Яд был перехвачен. В 2014 году актрису Шэннон Ричардсон приговорили к 18 годам тюрьмы за рассылку писем с рицином ряду людей, включая Обаму и тогдашнего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга.

https://ria.ru/20200614/1572885407.html

Владимир Лушников Новичком???!!! Ну это уже даже не смешно!!! 28

Make Yellowstone Great Again Трамповичком? 18

17

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, дональд трамп, сша, в мире