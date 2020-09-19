https://ria.ru/20200919/tiktok-1577494921.html
Представитель TikTok прокомментировал решение США о запрете приложения
Представитель китайского приложения TikTok заявляет, что в сервисе огорчены и не согласны с решением властей США о запрете приложения и выразили готовность к... РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T22:10
2020-09-19T22:10
2020-09-19T22:10
tiktok
министерство финансов сша
дональд трамп
oracle corporation
сша
технологии
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.</strong> Представитель китайского приложения <a href="http://ria.ru/organization_tiktok/" target="_blank" data-auto="true">TikTok</a> заявляет, что в сервисе огорчены и не согласны с решением властей <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> о запрете приложения и выразили готовность к беспрецедентной открытости и отчетности в стране.Отмечается также, что в случае приобретения TikTok американской компанией она будет нести ответственность за функционирование приложения в США, а также отвечать за данные американских пользователей. Также TikTok подчеркивает свою приверженность обеспечению безопасности и сохранности личных данных пользователей приложения в США.Согласно заявлению, TikTok будет продолжать противостоять "несправедливым правительственным распоряжениям", которые были приняты без надлежащего процесса. По мнению сервиса, это решение лишит американцев платформы, которая может быть использована в различных целях, в том числе для высказывания своего мнения, а также для заработка.Ранее в пятницу власти США заявили о введении запрета на скачивание китайских приложений TikTok и <a href="http://ria.ru/organization_WeChat/" target="_blank" data-auto="true">WeChat</a> с 20 сентября и на их использование с 12 ноября. При этом министерство торговли отметило, что президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> дал TikTok срок до 12 ноября на устранение проблемы, связанной с национальной безопасностью, в случае решения этих проблем запрет с TikTok может быть снят.Администрация США обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>. Его владелец - компания ByteDance - это отрицает. Между тем президент США Дональд Трамп в августе подписал исполнительные указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой WeChat", в которых дал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance.Ранее СМИ также сообщали, что американская компания <a href="http://ria.ru/organization_Oracle_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Oracle</a> и ByteDance планируют создать новую компанию TikTok Global со штаб-квартирой в США, где Oracle будет миноритарным акционером, а ByteDance - мажоритарным, а в четверг, по данным СМИ, обе компании и <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">минфин США</a> предварительно согласовали условия покупки активов TikTok.Китайская компания ByteDance, которой принадлежит сервис TikTok, обратилась в суд <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> с требованием заблокировать решение администрации президента США Дональда Трампа о запрете приложения на территории страны.Компания утверждает, что своими действиями в отношении приложения Трамп превысил свои полномочия и сделал это по политическим причинам, а не для предотвращения "необычайной и чрезвычайной угрозы" для страны. Запрет также нарушает право на свободу слова, которое гарантируется первой поправкой к Конституции США, сообщается в документе.Как говорится в жалобе, действия Трампа могут "уничтожить онлайн-сообщество, в котором для самовыражения собрались миллионы американцев". Компания отметила, что власти "проигнорировали доказательства", показывающие, что TikTok выполняет обязательства по обеспечению безопасности и защите данных американских пользователей.
https://ria.ru/20200918/tiktok-1577469144.html
https://ria.ru/20200914/youtube-shorts-1577228673.html
6
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
tiktok, министерство финансов сша, дональд трамп, oracle corporation, сша, технологии, в мире
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.
Представитель китайского приложения TikTok
заявляет, что в сервисе огорчены и не согласны с решением властей США
о запрете приложения и выразили готовность к беспрецедентной открытости и отчетности в стране.
"В нашем предложении администрации США мы уже заявили о своей приверженности беспрецедентному уровню открытости и подотчетности, выходящих далеко за рамки того, на что готовы другие приложения, включая проверки третьих сторон, проверку безопасности кода и контроль властями США безопасности американских данных", - говорится в заявлении, размещенном на новостном портале приложения в Twitter.
Отмечается также, что в случае приобретения TikTok американской компанией она будет нести ответственность за функционирование приложения в США, а также отвечать за данные американских пользователей. Также TikTok подчеркивает свою приверженность обеспечению безопасности и сохранности личных данных пользователей приложения в США.
Согласно заявлению, TikTok будет продолжать противостоять "несправедливым правительственным распоряжениям", которые были приняты без надлежащего процесса. По мнению сервиса, это решение лишит американцев платформы, которая может быть использована в различных целях, в том числе для высказывания своего мнения, а также для заработка.
Ранее в пятницу власти США заявили о введении запрета на скачивание китайских приложений TikTok и WeChat
с 20 сентября и на их использование с 12 ноября. При этом министерство торговли отметило, что президент США Дональд Трамп
дал TikTok срок до 12 ноября на устранение проблемы, связанной с национальной безопасностью, в случае решения этих проблем запрет с TikTok может быть снят.
Администрация США обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям Китая
. Его владелец - компания ByteDance - это отрицает. Между тем президент США Дональд Трамп в августе подписал исполнительные указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой WeChat", в которых дал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance.
Ранее СМИ также сообщали, что американская компания Oracle
и ByteDance планируют создать новую компанию TikTok Global со штаб-квартирой в США, где Oracle будет миноритарным акционером, а ByteDance - мажоритарным, а в четверг, по данным СМИ, обе компании и минфин США
предварительно согласовали условия покупки активов TikTok.
Китайская компания ByteDance, которой принадлежит сервис TikTok, обратилась в суд Вашингтона
с требованием заблокировать решение администрации президента США Дональда Трампа о запрете приложения на территории страны.
Компания утверждает, что своими действиями в отношении приложения Трамп превысил свои полномочия и сделал это по политическим причинам, а не для предотвращения "необычайной и чрезвычайной угрозы" для страны. Запрет также нарушает право на свободу слова, которое гарантируется первой поправкой к Конституции США, сообщается в документе.
Как говорится в жалобе, действия Трампа могут "уничтожить онлайн-сообщество, в котором для самовыражения собрались миллионы американцев". Компания отметила, что власти "проигнорировали доказательства", показывающие, что TikTok выполняет обязательства по обеспечению безопасности и защите данных американских пользователей.